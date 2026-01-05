Lộ diện linh vật ngựa vàng gây ấn tượng tại sân bay Đà Nẵng

Ngày 5/1, nhiều người dân và du khách khi đến Sân bay quốc tế Đà Nẵng đã tỏ ra thích thú trước sự xuất hiện của linh vật ngựa vàng đặt tại khu vực thác nước lối vào nhà ga T2.

Linh vật cao khoảng 5m, được tạo hình trong tư thế tung vó mạnh mẽ, đầu ngẩng cao, bờm bay ngược về phía sau, phần thân săn chắc với những khối cơ nổi rõ, chiếc đuôi uốn cong mềm mại.

Linh vật ngựa vàng đặt tại khu vực thác nước lối vào nhà ga T2 Sân bay quốc tế Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Từng đường nét từ bờm ngựa đến cơ bắp đều được chăm chút tỉ mỉ từ hàng trăm nghìn mảnh ghép màu vàng óng ánh, nổi bật. Linh vật cũng được điểm thêm cành hoa xuân bên dưới, mang đậm không khí Tết.

Công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) cho biết, đây là dự án tâm huyết được thực hiện bởi nghệ nhân Đinh Văn Tâm (quê Quảng Trị).

Nghệ nhân Tâm từng ghi dấu ấn với các tác phẩm linh vật như hổ (Tết Nhâm Dần), mèo (Tết Quý Mão) và rồng (Tết Giáp Thìn), tạo “cơn sốt” trên mạng xã hội nhờ vẻ đẹp chân thực và thần thái sống động.

Nghệ nhân Đinh Văn Tâm cùng đội ngũ cộng sự đã miệt mài làm việc liên tục hơn một tháng (Ảnh: AHT).

Để hoàn thành tác phẩm ngựa vàng, nghệ nhân Đinh Văn Tâm cùng đội ngũ cộng sự đã miệt mài làm việc liên tục hơn một tháng.

Tác phẩm được xây dựng trên khung sắt chịu lực chắc chắn, bao phủ bởi hơn 60m2 tấm alu (vật liệu được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực quảng cáo) màu vàng.

Bề mặt linh vật được tạo nên từ khoảng 150.000 tấm alu nhỏ cắt ghép thủ công, giúp tượng vừa vững chãi, uy nghi, vừa tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng lung linh, mang lại điểm nhấn thẩm mỹ dịu mắt.

Linh vật ngựa vàng lung linh về đêm (Ảnh: Hoài Sơn).

Chia sẻ về sự chuẩn bị cho dự án này, ông Nguyễn Xuân Kiều, Trưởng phòng Truyền thông và Đối ngoại Công ty AHT, cho biết để mang được biểu tượng ngựa vàng về với không gian sân bay đúng dịp Tết Bính Ngọ, đơn vị đã chủ động hợp tác cùng nghệ nhân Đinh Văn Tâm từ 6 tháng trước.

“Thông qua tác phẩm của nghệ nhân Tâm, chúng tôi hy vọng có thể lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, sự hứng khởi và niềm tin vào một năm mới nhiều bứt phá”, ông Kiều chia sẻ.