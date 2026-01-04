5 địa phương thắng lớn, doanh thu du lịch trên 1.000 tỷ đồng Tết Dương lịch

Năm nay, thời gian nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày cùng điều kiện thời tiết khá thuận lợi ở các vùng miền nên nhiều hoạt động du lịch diễn ra sôi động ở hầu hết điểm đến du lịch trong cả nước.

Đáng chú ý, TPHCM vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước về lượng khách và doanh thu khi đón 1,24 triệu lượt khách. Công suất phòng ước đạt 75%, tổng doanh thu du lịch đạt hơn 2.600 tỷ đồng.

Hà Nội vẫn là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn vào dịp Tết dương lịch (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Thủ đô Hà Nội cũng đạt nhiều con số ấn tượng. Thành phố ước đón và phục vụ 560.000 lượt khách, tăng khoảng 250% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó khách quốc tế ước khoảng 110.000 lượt, tăng 287%. Công suất phòng ước đạt khoảng 73%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 2.100 tỷ đồng, tăng 254% so với cùng kỳ năm trước.

Theo con số thống kê, du khách tới Quảng Ninh tập trung cao điểm vào 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ. Tổng lượng khách ước đạt 657.000 lượt, trong đó khách lưu trú ước đạt 218.000 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 1.620 tỷ đồng.

Lào Cai đón khoảng 363.000 lượt khách, thu về 1.500 tỷ đồng. Trong đó, Sa Pa là địa bàn thu hút nhiều khách du lịch nhất với khoảng 148.000 lượt khách. Riêng khu du lịch Sun World Fansipan Legend đón khoảng 45.000 lượt khách.

Thời tiết ôn hòa được đánh giá là lợi thế giúp các tỉnh thành hút khách dịp này.

Theo đánh giá từ Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch Lâm Đồng, trong 4 ngày nghỉ lễ, hoạt động du lịch diễn ra sôi động, lượng khách tăng cao so với ngày thường khi tổng lượt khách tham quan, lưu trú ước đạt 650.000 lượt.

Doanh thu ước đạt 1.200 tỷ đồng. Đây cũng là tỉnh thành thứ 5 có doanh thu hơn nghìn tỷ dịp Tết Dương lịch.

Theo đánh giá từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, xu hướng lựa chọn điểm đến dịp Tết Dương lịch cho thấy, du lịch nội địa vẫn là trụ cột. Trong khi du lịch quốc tế có xu hướng chọn lọc, ưu tiên các thị trường gần, dễ đi và phù hợp với quỹ thời gian ngắn.

Có thể nói, kỳ nghỉ Tết Dương lịch được xem là “bước chạy đà” quan trọng cho mùa cao điểm du lịch đầu năm nay. Các địa phương không chỉ tập trung vào thu hút du khách mà còn chú trọng chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, an toàn hướng tới mục tiêu thu hút du khách quay trở lại trong các kỳ nghỉ dài ngày hơn.

Đây là những tín hiệu khả quan cho mục tiêu của toàn ngành năm nay đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Vừa qua, việc được nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch khiến nhiều du khách thay đổi kế hoạch du lịch. Doanh nghiệp du lịch cũng gấp rút điều chỉnh phương án phục vụ phù hợp với nhu cầu tăng.

Một số du khách đặt phòng muộn ở các điểm đến như Phú Quốc (An Giang), Đồng Văn (Tuyên Quang), Sa Pa (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La) nên gặp khó khăn. Ngoài ra, hiện tượng ùn tắc cục bộ xảy ra tại một số điểm đến như Hà Giang (Tuyên Quang), Lào Cai, Măng Đen do mật độ khách quá đông.