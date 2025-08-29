Triển lãm 80 năm: Người dân choáng ngợp, xem cả ngày chưa muốn rời

Choáng ngợp với triển lãm lớn nhất từ trước đến nay

Chiều 28/8, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), đông đảo người dân đã tới tham quan Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Không gian trưng bày trong nhà và ngoài trời với tổng diện tích gần 260.000m2 được trang bị nhiều công nghệ hiện đại khiến người dân choáng ngợp.

Đông đảo người dân đến tham quan triển lãm.

Chị Nguyễn Hồng Đào (ở Đồng Nai) đã có mặt tại triển lãm hơn 6 tiếng nhưng vẫn chưa thể tham quan hết các khu vực trưng bày.

“Tôi đến đây từ 8h, đến 15h chỉ mới đi hết một số khu trưng bày các thành tựu của an ninh quốc phòng, công nghệ - công nghiệp, giới thiệu văn hóa - đất nước - con người.

Tôi thực sự choáng ngợp với không gian nơi đây, hình ảnh vô cùng sống động, ấn tượng. Cả nhà tôi đã tham quan từ sáng đến chiều vẫn thấy hào hứng, chưa muốn rời đi”, chị Đào nói.

Chị Đào cho biết, từ nhiều tháng trước, gia đình chị đã tìm hiểu các sự kiện liên quan đến các chương trình chào mừng 80 Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Hai sự kiện gia đình quan tâm Lễ diễu binh diễu hành 2/9 và triển lãm 80 Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Cả gia đình chị đặt vé máy bay từ tháng 5, thuê khách sạn sớm đồng thời lên kế hoạch cho các ngày tại Hà Nội dịp 2/9.

Gia đình chị Đào từ Đồng Nai ra Hà Nội tận hưởng không khí ngày 2/9.

Tới triển lãm hôm nay, chị cùng chồng đưa con gái tham quan các gian trưng bày, cho con xem các bộ phim những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước.

“Các trận đánh, cột mốc lịch sử trình chiếu áp dụng công nghệ 3D rất ấn tượng. Tôi mong con mình có thể hiểu hơn về truyền thống hào hùng của dân tộc, thấy được sự phát triển hôm nay của đất nước, phấn đấu trở thành người có ích, đóng góp vào sự phát triển của đất nước”, chị Đào nói.

Chị Lưu Ngọc Trinh (phường Long Biên, Hà Nội) chia sẻ, chưa từng tham quan triển lãm nào hoành tráng như triển lãm này.

Con gái chị Trinh được mẹ đưa đến tham quan triển lãm.

“Nhiều không gian khiến tôi nổi da gà bởi hình ảnh, âm thanh sống động, đưa tôi vào từng bối cảnh, câu chuyện. Ngắm nhìn hình ảnh Bác Hồ, đứng tại khu trưng bày các công trình lớn của Đảng và Nhà nước… tôi nghĩ ai cũng sẽ trào dâng niềm tự hào, hãnh diện trước sự phát triển của đất nước”, chị Ngọc Trinh nói.

Cũng theo chị Trinh, tại triển lãm không chỉ có thông tin về lịch sử, văn hóa mà còn có thông tin về các tỉnh thành, các ngành kinh tế, doanh nghiệp lớn. Đối với các bạn trẻ, đây sẽ là cơ hội vô cùng hữu ích để trau dồi thêm vốn hiểu biết, đồng thời giúp ích cho các bạn trong việc định hướng nghề nghiệp, mục tiêu tương lai.

Nhiều người trẻ đến tham quan các khu trưng bày.

Tự hào trước sự phát triển không ngừng của đất nước

“Triển lãm truyền đi thông điệp về lòng biết ơn. Lòng biết ơn sẽ là cội nguồn để chúng ta trở thành một người có ích cho xã hội. Trải nghiệm tại triển lãm đem lại là vô giá. Thời gian mở cửa khá dài, các bạn trẻ không nên bỏ lỡ cơ hội đến đây”, chị Trinh nói.

Một trong những gian triển lãm thu hút đông đảo khách tham quan là khu trưng bày của Bộ Quốc phòng.

Tại đây, bên cạnh màn hình trình chiếu những mốc son chói lọi trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm, khách còn được chiêm ngưỡng nhiều hiện vật giá trị – từ những loại vũ khí thô sơ gắn liền với buổi đầu kháng chiến đến các khí tài hiện đại do Việt Nam tự nghiên cứu, sản xuất.

Sự đan xen giữa quá khứ hào hùng và thành tựu hôm nay khiến không gian triển lãm trở nên sống động, để lại nhiều xúc cảm trong lòng người xem.

Người dân tìm trải nghiệm mô phỏng bắn súng.

Tại khu vực trải nghiệm mô phỏng bắn súng, dòng người xếp hàng kiên nhẫn chờ tới lượt. Anh Đỗ Đức Tú (phường Cổ Nhuế, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thấy đây là cơ hội tốt để những người trẻ hiểu thêm về sức mạnh quốc phòng Việt Nam từ trước đến nay".

Giữa dòng người tham quan, ông Nguyễn Viết Cảnh (xã Đông Anh, Hà Nội) nổi bật với áo cờ đỏ sao vàng, say sưa giới thiệu cho hai cháu ngoại về những loại khí tài hiện đại.

Gia đình ông Cảnh sống cách Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia khoảng 2km. Một năm qua, ngày ngày đi qua, ông đều chứng kiến công trình mái vòm dần hình thành với tốc độ xây dựng nhanh đến ngỡ ngàng.

Ông Nguyễn Viết Cảnh cùng các cháu tại triển lãm.

Đứng giữa không gian rộng lớn, tràn ngập ánh sáng và nhiều khu trưng bày quy mô lớn, ông không giấu nổi sự choáng ngợp trước tầm vóc của triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.

Điều ấn tượng nhất với ông là nhiều công nghệ hiện đại đã được ứng dụng giúp các câu chuyện lịch sử trở nên sinh động, hấp dẫn nhờ kính thực tế ảo, bản đồ 3D.

"Tận mắt chứng kiến các loại khí tài do Việt Nam sản xuất, chúng tôi vô cùng tự hào, bởi điều đó chứng minh đất nước không ngừng phát triển, tự lực tự cường và làm nên những thành tựu lớn lao.

Tôi muốn thông qua buổi tham quan sẽ giúp hun đúc lòng yêu nước trong lòng các cháu để mai sau tiếp nối truyền thống cha ông”, ông Cảnh chia sẻ.

Không gian bên ngoài triển lãm.

Du khách nước ngoài ấn tượng với không gian triển lãm

Trước khi triển lãm 80 năm thành tựu đất nước khai mạc tại Hà Nội, anh Will Courageux, người Pháp đã thuê bộ áo dài đỏ để tới đây. Chàng trai Pháp cho biết sẽ quay video giới thiệu về các gian trưng bày mong muốn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Lần đầu đặt chân đến Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Will bất ngờ trước không gian rộng lớn, cách trưng bày phong phú cùng việc ứng dụng công nghệ hiện đại để tái hiện các sự kiện, dấu mốc lịch sử.

“Việt Nam là đất nước có cảnh quan tươi đẹp, ẩm thực tuyệt vời, con người thân thiện. Tôi muốn bạn bè khắp nơi trên thế giới đến đây để tận hưởng những điều thú vị”, anh chia sẻ.

Sinh năm 1992 tại Pháp, Will phải lòng Việt Nam từ chuyến du lịch cùng gia đình năm 2016. Trước nhịp sống sôi động, ẩm thực phong phú và tiềm năng phát triển của Việt Nam, anh quyết định chuyển tới Hà Nội sinh sống.

Du khách nước ngoài ấn tượng với không gian triển lãm

Cách đây 3 năm, Will bắt đầu đăng tải những video nấu món ăn Việt Nam lên mạng xã hội và bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn. Kể từ đó, anh tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi.

“Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn, đang thu hút nhiều công ty châu Âu đến hợp tác, đầu tư. Tôi tin đất nước này sẽ còn vươn xa và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong những năm tới”, Will khẳng định.