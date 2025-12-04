Gấu mèo say xỉn, ngủ ở cửa hàng vì uống quá nhiều rượu

Vụ việc hy hữu xảy ra tại một cửa hàng rượu tại Virginia (Mỹ) hôm 30/11. Nhân viên khi mở cửa tiệm vào buổi sớm, giật mình phát hiện hàng loạt chai rượu bị đập vỡ trên sàn.

Lần tìm theo dấu vết, người này bắt gặp một con gấu mèo nằm duỗi thẳng tứ chi trên nền sàn nhà vệ sinh. Con vật dường như bị say rượu nên không biết chuyện gì xảy ra.

“Sinh vật này đã rơi từ trên xuống, phá một mảng trần rồi lao vào quậy tưng bừng. Sau khi làm vỡ các chai rượu, nó uống mọi thứ tìm thấy", nhân viên kiểm soát động vật Samantha Martin cho biết.

Gấu mèo say rượu ngất lịm trong nhà vệ sinh (Ảnh: Guardian).

Cơ quan bảo vệ và chăm sóc động vật hạt Hanover xác nhận, con gấu mèo rơi vào tình trạng say rượu nhưng đã tỉnh táo trở lại.

“Sau vài tiếng ngủ và không có dấu hiệu chấn thương, nó đã được thả về tự nhiên an toàn. Hy vọng nó đã rút ra bài học rằng đột nhập không phải là giải pháp", đại diện cơ quan này cho biết.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy, gấu mèo sống trong đô thị đã thích nghi mạnh mẽ tới mức xuất hiện những dấu hiệu giống quá trình thuần hóa. Một số đặc điểm thay đổi như mõm ngắn hơn so với đồng loại sống trong môi trường hoang dã, răng nhỏ hơn, đuôi xoăn hơn, não nhỏ hơn và tai mềm hơn.

Loài vật này đặc biệt thành công khi sống cạnh con người nhờ khả năng tận dụng rác thải làm nguồn thức ăn.

“Ở đâu có con người, ở đó có rác. Động vật rất thích rác thải của chúng ta. Đó là nguồn thức ăn dễ tiếp cận. Chúng chỉ cần chịu đựng sự hiện diện của con người và không tỏ ra hung hăng”, Tiến sĩ Raffaela Lesch, trợ lý giáo sư sinh học tại Đại học Arkansas, cho biết.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, việc tiếp xúc và tiêu thụ chất có cồn xuất hiện ở hầu hết hệ sinh thái, đặc biệt ở những loài ăn trái cây hoặc mật hoa chứa đường.

Tại Australia, một con lợn rừng từng gây náo loạn khi trộm ba lốc bia tại khu cắm trại bên sông DeGrey. Một người chứng kiến cho biết, con lợn uống hết cả 18 lon rồi lao vào gây gổ với một con bò.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, một chú gấu nâu con được người dân giải cứu trong tình trạng say xỉn sau khi ăn phải "mật ong điên”. Đây vốn là loại mật hiếm do ong lấy phấn hoa từ loài đỗ quyên chứa độc tố thần kinh, có thể gây ảo giác nhẹ hoặc cảm giác phấn khích.

Tương tự, việc động vật bị say xỉn sau khi uống nhiều rượu từng xảy ra vào tháng 11/2022 tại Ấn Độ.

Sự việc hy hữu diễn ra tại khu rừng rậm ở làng Salipada thuộc bang Odisha, Ấn Độ. Một đàn voi khoảng 24 con bị nghi say rượu, nằm ngủ la liệt ở bìa rừng gần khu vực hoa của cây mahua ủ với nước, đặt trong vại lớn để lên men.

Hoa của loại cây này thường được người dân trong làng ủ men để sản xuất ra rượu truyền thống.

Được biết, dân làng Salipada đặt những chum rượu để lên men trong rừng. Nhưng khi quay lại, họ chỉ nhìn thấy những chiếc chum bị vỡ, còn đàn voi nằm gục dưới đất trong trạng thái say sưa.

Một con voi trong đàn nằm ngủ dưới đất trong tình trạng nghi bị say rượu (Ảnh: Imgur).

Các nhân chứng cho biết, họ vào rừng lấy hoa lúc 6h thì thấy chum vại bị vỡ. Đàn voi say xỉn nằm bên cạnh. Có lẽ chúng đã uống phải thứ nước lên men. Người dân cố đánh thức đàn voi thức dậy nhưng không thành, nên thông báo với đội kiểm lâm nhờ hỗ trợ.

Các nhân viên kiểm lâm tới nơi, gõ trống ầm ĩ mới đánh thức được chúng dậy. Sau đó, cả đàn tiếp tục đi vào rừng sâu.

Trước đó, nhà chức trách ở Jaisingh Nagar từng nhiều lần cảnh báo người dân địa phương không được ủ men rượu mahua trong rừng sau khi họ phát hiện có đàn voi đang di chuyển bên trong. Thế nhưng, một số người bỏ qua lời nhắc nhở, vẫn cố ý tự nấu rượu trong rừng.