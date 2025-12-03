Nữ tay đua tử nạn chỉ ít giờ sau khi đăng dòng dự cảm lạ trên mạng

Karen Sofia Quiroz Ramirez (25 tuổi, ở Colombia) nổi tiếng với những màn trình diễn mạo hiểm, lái xe “không cần dùng tay” trong trang phục gợi cảm.

Theo Jam Press, Ramirez đã ngã dưới bánh xe tải khi cố gắng lái xe máy luồn giữa hai phương tiện. Trước đó, cô được cho là đã va chạm với ô tô bên cạnh trước khi bị xe tải ngược chiều đâm trực diện. Ramirez được xác nhận tử vong tại hiện trường.

Cô gái nổi tiếng trong giới mô tô với những clip chạy xe tốc độ (Ảnh: Jam Press).

Trước tai nạn vài giờ, Ramirez từng đăng trên trang cá nhân có 45.000 người theo dõi của mình dòng trạng thái: "Hy vọng mình không gặp tai nạn vì đang lái xe mà không đeo kính". Vì vậy, vụ tai nạn xảy ra gần Floridablanca (phía bắc thủ đô Bogotá) ngay sau đó khiến nhiều người bàng hoàng.

Ông Jahir Andres Castellanos Prada, quan chức ngành giao thông, cho biết nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. “Giả thuyết dễ xảy ra nhất là người lái xe máy đi giữa hai phương tiện, nhưng tình huống này sẽ được làm rõ qua quá trình điều tra”, ông nói.

Nhiều người không khỏi bất ngờ trước sự ra đi của cô (Ảnh: Jam Press).

Ông Castellanos Prada cũng cho biết, Văn phòng Công tố sẽ tiến hành xác định nguyên nhân vụ tai nạn một cách rõ ràng và chính xác, thực hiện các cuộc điều tra, phỏng vấn nhân chứng, phân tích hình ảnh từ camera và xác định liệu có trách nhiệm nào từ phía các lái xe khác hay không.

Vụ việc khiến cộng đồng mạng xôn xao, đặc biệt khi cô gái đã có dự cảm về nguy cơ tai nạn chỉ vài giờ trước khi xảy ra thảm kịch.