Loạt sản phẩm công nghệ sáng tạo của sinh viên ở triển lãm thành tựu 80 năm

Đến với triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, khu trưng bày của Bộ Giáo dục và Đào tạo mang đến cho công chúng cái nhìn toàn diện về những dấu ấn nổi bật trong lĩnh vực giáo dục.

Với chủ đề “80 năm giáo dục và đào tạo phát triển đất nước”, ý tưởng xuyên suốt toàn bộ không gian triển lãm của Bộ Giáo dục và Đào tạo dựa trên ý nghĩa lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Không gian này được làm giàu bởi sự đóng góp của nhiều trường đại học trên khắp cả nước, từ các thành tựu nghiên cứu, đào tạo cho tới các sản phẩm ứng dụng thực tiễn.

Đặc biệt, những sản phẩm trưng bày về công nghệ và đổi mới sáng tạo gây ấn tượng mạnh, cho thấy tinh thần hội nhập, sáng tạo của nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tại không gian trưng bày, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội giới thiệu mô hình đào tạo trí tuệ nhân tạo (AI) do chính nhà trường phát triển.

Điểm nhấn của mô hình là những chú robot thông minh với khả năng giao tiếp bằng hơn 20 ngôn ngữ khác nhau, thực hiện thành thạo nhiều cử chỉ như chào hỏi, nhảy múa, di chuyển linh hoạt, thậm chí còn có thể trực tiếp giải đáp thắc mắc của người tham quan.

Đến với triển lãm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội mang tới những sản phẩm công nghệ tiêu biểu, thể hiện rõ thế mạnh của trường trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Các sản phẩm trưng bày không chỉ nổi bật ở tính sáng tạo mà còn có giá trị ứng dụng cao trong thực tiễn, góp phần khẳng định vai trò tiên phong của Bách khoa Hà Nội trong nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ, đồng thời truyền tải thông điệp về tinh thần đổi mới, sáng tạo của thế hệ trí thức trẻ.

Mẫu robot cân bằng hai chân được nhà trường đưa về nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, qua đó phát triển cơ chế thăng bằng, một trong những nền tảng quan trọng để ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghệ hiện đại.

Sản phẩm đã thu hút đông đảo khách tham quan ở nhiều lứa tuổi dừng chân trải nghiệm, từ các em nhỏ háo hức khám phá đến người lớn tuổi tò mò tìm hiểu công nghệ mới.

Cánh tay robot thông minh được thiết kế để hỗ trợ phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Thiết bị có khả năng theo dõi chính xác từng động tác, hướng dẫn người bệnh tập luyện đúng cách, đồng thời tích hợp các trò chơi trị liệu cá nhân hóa, phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Anh Đinh Vũ Hà (Ninh Bình) chia sẻ, anh thật sự ngỡ ngàng trước không gian rộng lớn của triển lãm, đặc biệt bị cuốn hút bởi những sản phẩm robot do người Việt sáng tạo. Anh Hà bày tỏ hy vọng, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, robot sẽ sớm được phổ biến rộng rãi và trở thành một phần quen thuộc trong mỗi gia đình.

Bên cạnh đó, trường còn giới thiệu một số sản phẩm công nghệ khác, tiêu biểu như cánh tay robot phục vụ sản xuất linh kiện. Thiết bị này có khả năng vận hành với độ chính xác cao, đặc biệt có thể thực hiện các công đoạn tinh vi như hàn gắn linh kiện điện tử.

Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) giới thiệu công nghệ thực tế ảo (VR) thông qua các dự án games của các nhóm sinh viên. Những sản phẩm này không chỉ thể hiện năng lực nghiên cứu, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ số mà còn mở ra nhiều hướng ứng dụng tiềm năng trong giải trí, giáo dục và đào tạo.

Công nghệ này tạo nên cầu nối độc đáo thông qua hình thức nhập vai nhẹ nhàng, cho phép người sử dụng tự mình khám phá những câu chuyện, sự kiện. Nhờ cách tiếp cận gần gũi và trực quan, trải nghiệm trở nên hấp dẫn với nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

Trường Đại học Lạc Hồng giới thiệu sản phẩm robot vệ sinh chạy bằng pin năng lượng mặt trời. Thiết bị vừa thân thiện với môi trường, vừa mang tính ứng dụng cao trong đời sống, thể hiện sự sáng tạo của sinh viên trong việc kết hợp công nghệ hiện đại với giải pháp năng lượng xanh.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng mang đến những sản phẩm mô hình tuy đơn giản nhưng có tính ứng dụng thực tiễn cao. Nổi bật trong số đó là máy pha trà sữa tự động, được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ nhanh chóng, tiện lợi trong đời sống hàng ngày, đồng thời thể hiện khả năng sáng tạo và ứng dụng công nghệ của sinh viên nhà trường.