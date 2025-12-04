Thiếu gia phá sản thành thợ bốc vác, lại đổi đời nhờ bắn tiếng Anh như gió

Anh Giả Vũ Huy sống tại thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) đang trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc. Kênh cá nhân của anh hiện thu hút hơn 2,8 triệu người theo dõi. Đây là nơi anh chia sẻ những khoảnh khắc về công việc và cuộc sống đời thường.

Có ngoại hình không quá nổi bật, công việc chính của anh Huy hiện nay làm nghề bốc vác thuê. Người đàn ông 45 tuổi cho biết, cuộc đời anh có nhiều giai đoạn thăng trầm.

Nhưng điều khiến anh nhận được sự quan tâm nhất hiện nay đó là khả năng nói tiếng Anh rất lưu loát, giọng nói và ngữ điệu như người bản địa.

Nhờ khả năng nói tiếng Anh lưu loát với ngữ điệu như người bản địa, cuộc sống người thợ bốc vác đã thay đổi (Ảnh: News).

Trong một số video của mình quay cảnh anh Huy mướt mát mồ hôi khi khuân vác đồ thuê. Lúc anh bê chiếc đàn piano lên khu tập thể cũ không có thang máy, khi lại vác tủ lạnh thuê cho những ai cần nhờ. Vừa làm việc nặng nhọc, anh vẫn giao tiếp bằng tiếng Anh với giọng điệu của người Australia.

Video gây chú ý nhất của anh ghi lại khoảnh khắc người đàn ông 45 tuổi cõng chiếc tủ lạnh kích thước lớn, leo bộ lên tầng 7. Vừa đi, anh vừa trò chuyện bằng tiếng Anh trước ống kính với người xem. Video đạt hơn 280 triệu lượt xem với rất nhiều bình luận đa chiều.

Kể từ đó, cộng đồng mạng Trung Quốc đặc biệt quan tâm tới gia thế của người thợ bốc vác. Nhiều câu hỏi đặt ra, tại sao một người tưởng chừng chỉ làm việc chân tay, lại nói được giọng chuẩn như người bản địa.

Anh Huy cho biết vốn được sinh ra và lớn lên ở một gia đình giàu có. Thời điểm những năm đó, anh được coi là thiếu gia. Điều kiện kinh tế gia đình khá giả giúp anh có cuộc sống thoải mái ở Australia. Anh từng sang đây du học suốt 10 năm nên học hỏi được ngữ điệu của người bản xứ.

Hơn 10 năm trước, anh Huy về nước khởi nghiệp, nhưng thất bại liên tiếp. Anh liên tục thử sức với nhiều dự án kinh doanh, nhưng đều thất bại. Điều này khiến anh lâm vào cảnh nợ nần.

Khoảng 2 năm trước, anh chuyển sang nghề mới là dịch vụ chuyển nhà dọn nhà thuê tại thành phố Tây An. Công việc giúp anh trang trải cuộc sống hàng ngày. Công việc bắt đầu từ 4h sáng mỗi ngày với khối lượng việc nặng nhọc đòi hỏi sức khỏe.

"Ở tuổi ngoài 40, tôi lại trở về vạch xuất phát và làm thợ bốc vác", anh trải lòng.

Từ tháng 8 năm nay, anh đăng tải 46 video ghi lại công việc thường nhật kèm theo phần thuyết minh bằng tiếng Anh để tăng độ tương tác. Từ những video này khiến nhiều người bất ngờ. Lượng tin nhắn gửi về cho Huy ngày một nhiều. Họ muốn tìm tới anh để theo học các khóa dạy tiếng Anh. Thậm chí, khách đặt lịch học tiếng Anh còn nhiều hơn người có nhu cầu tìm dịch vụ chuyển nhà.

"Tôi quay toàn bộ bằng chiếc điện thoại cũ, chỉ lồng thêm phần tiếng Anh với hy vọng người xem sẽ ở lại kênh của mình lâu hơn", anh nói.

Những video đạt hàng trăm triệu lượt xem khiến thợ bốc vác 45 tuổi trở nên nổi tiếng. Cuối tháng 11 vừa qua, từ khóa "thợ chuyển nhà nói tiếng Anh giỏi" đạt kỷ lục 4,2 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bay tới tận Tây An để thuê anh chuyển đồ và muốn nghe anh nói tiếng Anh.

Tận dụng sự nổi tiếng, cuối tháng 11 vừa qua, Huy mở lớp dạy tiếng Anh trực tuyến với giá 999 tệ một khóa học. Chưa đầy một tiếng, hơn 1.200 suất học được bán sạch. Nhiều trung tâm Anh ngữ cũng ngỏ lời muốn mời anh về dạy.

Huy cho biết bản thân thực sự đổi đời nhờ khả năng ngoại ngữ. Trước đó, công việc bốc vác chỉ giúp anh đủ trang trải cuộc sống, bữa nay lo bữa mai. Nhưng nay, anh có niềm tin hơn về cuộc sống.

"Thời gian tới, tôi dự định sẽ mở một trung tâm dạy tiếng Anh. Trước kia, tôi từng lo sợ bị người khác coi thường. Nhưng bây giờ, tôi thấy hạnh phúc hơn so với thời bản thân từng giàu có bởi công việc này cho tôi sự tự tin", anh nói.