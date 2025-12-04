Mẹ trẻ ở Hà Nội bán rau ngay trong chung cư: Mỗi ngày hết sạch gần 200kg

Khởi đầu từ những bó rau mẹ gửi

Mỗi sáng, khi đồng hồ điểm 5h30, chị Lừ Thị Oanh (27 tuổi, quê Sơn La) đã vội vã thức dậy để chuẩn bị cho một ngày mới. Gửi con đến trường lúc 7h, chị lại tất tả xuống sảnh chung cư nhận rau, củ, quả được chuyển từ Tây Bắc về.

Từ 8h sáng đến trưa, đôi tay chị không lúc nào ngơi nghỉ, bởi phải phân loại, đóng gói, rồi đi từng căn hộ trong khu chung cư để giao hàng.

Công việc kéo dài đến tận tối, nhưng đổi lại, chị Oanh được khách hàng tin tưởng và ủng hộ mạnh mẽ. Mỗi ngày chị bán được 150-250kg rau củ, có hôm “cháy hàng” trước buổi trưa.

Mẹ trẻ ở Hà Nội bày rau ngay trong căn hộ chung cư để bán (Video: Nhân vật cung cấp).

“Khách ở chung cư sẵn sàng mua rau đắt hơn ngoài chợ vì tin đây là rau sạch, đồ Tây Bắc có nhiều thứ đặc sản mà chợ không có”, chị Oanh tâm sự.

Chị Oanh từng học ngành luật tại Hà Nội, nhưng lại rẽ hướng kinh doanh. Sau khi lập gia đình và sinh con, chị bám trụ ở Thủ đô. Chị chia sẻ, cơ duyên buôn bán rau đến với chị khá tình cờ.

Trước đây, mẹ ruột của chị ở quê thường gửi rau tươi cho gia đình chị dùng, có hôm rau nhiều quá, chị Oanh đem biếu hàng xóm, thậm chí bán bớt. “Ai dùng cũng thích, cũng khen rau tươi, rau ngọt hơn ở chợ. Từ đó tôi nảy ra ý tưởng bán rau cho mọi người luôn”, chị Oanh chia sẻ.

Ban đầu, công việc buôn bán cũng đầy gian nan. Mỗi ngày, chị chỉ bán được vài đơn lẻ tẻ, nhiều hàng phải bỏ đi vì không thể để qua hôm sau. “Có những lần tôi phải đổ bỏ 40-50kg vì chỗ bỏ sỉ gửi rau củ không đạt. Thời điểm đó tôi buồn và nản lắm”, chị nói.

Rau củ để bán được chị Oanh chuyển từ khu vực Tây Bắc đến Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cũng chính vì vậy, có thời điểm chị Oanh nghỉ bán gần nửa năm. Song, sau khi con nhỏ đến tuổi đi nhà trẻ, chị Oanh có nhiều thời gian hơn trước nên quyết tâm bán rau lại một lần nữa.

Giá cao hơn chợ khách vẫn chọn mua

Cũng từ đó, chị Oanh tuyển chọn kỹ lưỡng các nguồn cung sỉ. Mối hàng của chị chủ yếu từ Sơn La, Điện Biên. Rau củ tươi được gửi theo xe khách về bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) lúc sáng sớm, sau đó được chuyển tới thẳng chung cư nơi chị Oanh sống ở huyện Hoài Đức cũ (nay đã được sắp xếp thành các xã mới).

“Việc chọn lựa rau củ không làm qua loa được. Mọi người mua rau củ ở chỗ tôi vì mong muốn sản phẩm ngon ngọt hơn. Vậy nên tôi phải lựa chọn kỹ, rau củ phải ngon - sạch - uy tín. Nguồn cung sỉ không đảm bảo được các yếu tố đó là tôi trả lại ngay”, chị nói.

Đó cũng là lý do giá rau củ chị Oanh bán thường cao hơn giá ở chợ. Dù vậy, khách ở chung cư chị sống vẫn không ngại chi thêm tiền, để đảm bảo có rau củ thơm ngọt, bữa ăn chất lượng.

Làm dịch vụ mỗi ngày, nhất là việc tự ra công, bỏ sức, chị Oanh cũng không ít lần gặp những tình huống “dở khóc dở cười”. Song, điều khiến chị buồn nhất không phải là khách lạ khó tính mà lại đến từ một khách quen.

“Có chị khách mua hàng của tôi hơn chục lần rồi, lần nào cũng khen. Đúng một lần tôi có loại măng mới, hơi khác với loại mọi người hay ăn, chị ấy bảo không hợp. Chỉ là như thế mà chị ấy nói tôi bán hàng không uy tín. Lúc đó, tôi thật sự buồn, vì nghĩ khách quen sẽ thông cảm cho mình một chút”, chị nhớ lại.

Chị Oanh bày rau ngay trong căn chung cư không quá rộng để phân loại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhưng rồi, những phản hồi tích cực của đa số khách hàng lại giúp chị Oanh có thêm động lực để tiếp tục cố gắng: “Nếu có vấn đề gì về hàng hóa, khách nhắn cho tôi, tôi sẽ giải quyết ngay. Hoặc là tôi sẽ bù tiền cho các chị khách, hoặc tôi sẽ không lấy tiền trong lần mua hàng sau”, chị nói

Nhờ chăm chỉ đăng bài bán hàng mỗi khi rảnh rỗi, cùng các video trên mạng xã hội ghi lại cảnh bày rau ngay trong căn hộ chung cư, chị Oanh dần trở nên quen thuộc với cư dân quanh khu vực.

“Tôi quay để lưu giữ kỷ niệm thôi. Không ngờ các video được nhiều người xem đến vậy”, chị Oanh nói.

Dù công việc chiếm nhiều thời gian, chị Oanh may mắn được chồng hỗ trợ hết mình. Những hôm nhiều hàng hóa, hai vợ chồng lại dậy sớm, kệ nệ hàng hóa lên lầu. Có những hôm, hai vợ chồng làm quần quật, không kịp nghỉ trưa, thậm chí rửa bát hay nấu ăn.

“Nếu hôm nào lấy ít rau thì vợ chồng tôi có thời gian nghỉ ngơi, còn lấy nhiều là xác định… không kịp nghỉ luôn”, chị chia sẻ.

Việc chọn lựa sản phẩm được chị Oanh thực hiện rất kỹ lưỡng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dẫu vậy, vợ chồng chị Oanh vẫn nỗ lực, để có thêm thu nhập chăm lo cho gia đình, con cái. Chị cũng có dự định mở rộng quy mô kinh doanh, nhưng vẫn dè dặt chuyện mặt bằng

“Tôi muốn mở cửa hàng riêng, thuê người giao hàng, nhưng thuê mặt bằng ở Hà Nội đắt quá nên chắc tôi vẫn bán online thêm một thời gian nữa”, chị nói.

Ba năm gắn bó với công việc buôn bán rau củ, quần quật từ sáng đến tối, nhưng chị Oanh vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đạt được thành quả xứng đáng: Tự chủ kinh tế và cho con cái có cuộc sống đầy đủ.

“Tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện quay trở lại với công việc liên quan đến ngành Luật mình từng học. Hiện tại, tôi chỉ mong buôn bán ổn định để lo cho gia đình”, chị cho hay.