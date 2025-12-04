Chung cư ở Hà Nội cấm gửi xe điện: Dân sốc vì vừa bán xe xăng mua xe điện

Trở về căn hộ tại chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội), anh Nguyễn Tiến Dũng nghe hàng xóm xôn xao thông tin Ban quản lý toà nhà sẽ dừng nhận gửi xe điện tại tầng hầm do quá tải và nguy cơ cháy nổ.

Nghe câu chuyện vô lý, anh nghĩ đó là thông tin thất thiệt. Sau bữa cơm tối, đọc bài đăng trên nhóm của cư dân, người đàn ông giật mình khi nhìn thấy văn bản do Ban quản lý ban hành.

Theo nội dung văn bản, lượng xe máy điện và xe đạp điện gia tăng nhanh khiến không gian hầm rơi vào tình trạng quá tải, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn.

Nhiều cư dân ở chung cư HH Linh Đàm mong có sự đối thoại giữa Ban quản lý và các hộ gia đình để tìm ra giải pháp hợp lý liên quan đến gửi xe điện (Ảnh: Tuệ Minh).

Ban Quản lý chung cư HH Linh Đàm áp dụng lộ trình chia làm 2 giai đoạn. Từ ngày 1/12, Ban Quản lý tạm dừng tiếp nhận đăng ký mới đối với xe máy điện và xe đạp điện; các phương tiện đã gửi trước thời điểm này vẫn được phục vụ bình thường.

Từ ngày 1/2/2026, việc trông giữ tất cả xe điện tại tầng hầm sẽ dừng hoàn toàn, bao gồm cả các xe đang gửi.

"Lúc đọc được thông tin, tôi hơi sốc vì quy định này rất vô lý. Sở hữu căn hộ nhưng cư dân không được để xe điện trong tầng hầm rất khó chấp nhận", anh Dũng nói với phóng viên Dân trí.

Vừa bán xe xăng để mua xe điện

Gia đình anh Dũng có 4 thành viên, sống tại chung cư HH Linh Đàm từ năm 2014. Cách đây vài tháng, anh quyết định bán chiếc xe máy chạy bằng xăng để mua xe máy điện với giá 14 triệu đồng.

Trước khi mua xe máy điện cho bà xã, anh Dũng cân nhắc rất nhiều. Vợ muốn chuyển sang xe điện vì thiết kế nhỏ gọn, đi êm, không cồng kềnh, phù hợp với phụ nữ.

"Tôi đọc được thông tin, tới đây, Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng theo giờ/thời điểm hoặc khu vực tại một số phường trong vành đai 1. Gia đình mua xe máy điện để đón đầu chủ trương của thành phố", nam cư dân nói.

Bên cạnh đó, yếu tố kinh tế cũng là nguyên nhân khiến hai vợ chồng chuyển sang dùng xe điện. Với xe máy đời cũ, mỗi tháng, bà xã tốn 300.000 đồng tiền xăng. Trong khi đó, chi phí sạc tại hầm chung cư rẻ bằng 1/3.

"Chi phí gửi xe điện là 180.000 đồng/tháng, trong đó 100.000 đồng là tiền sạc điện. Nếu ít sử dụng, mỗi tuần chỉ cần sạc pin một lần, tiết kiệm đáng kể so với xe xăng", anh Dũng bày tỏ.

Để tránh nguy cơ cháy nổ, thời gian qua, xe điện đã được để riêng tại chung cư HH Linh Đàm (Ảnh: Tuệ Minh).

Từ khi đọc văn bản của Ban quản lý, người đàn ông cảm thấy hoang mang, vì chưa biết sẽ để xe ở đâu nếu quy định được áp dụng.

Anh cho rằng, ô tô có thể gửi ngoài bãi hoặc các vị trí ven đường được cấp phép. Với xe máy hay xe đạp điện, nếu gửi xa nhà, cư dân phải đi bộ rất vất vả.

"Toà nhà có hầm rộng rãi, nếu Ban quản lý không nhận gửi xe máy và xe đạp điện, cư dân sẽ để ở đâu? Chúng tôi không thấy có phương án khả thi nào được đưa ra", anh bức xúc nói.

Cách đây vài tuần, anh Dũng dự định mua thêm một chiếc xe máy điện để di chuyển từ nhà đến văn phòng ở phố Lò Đúc (Hà Nội). Từ khi có văn bản, nam cư dân phải tạm dừng kế hoạch này.

Chung tình cảnh không kịp trở tay như anh Dũng, chị P. (sống ở chung cư HH Linh Đàm) vừa mua 2 xe máy điện được 3 ngày thì bất ngờ có văn bản của Ban quản lý.

Là mẹ đơn thân, nuôi 2 đứa con, việc chị quyết định chi 40 triệu đồng mua xe máy điện bằng hình thức trả góp là sự nỗ lực rất lớn.

"Bố mẹ sống tại khu vực trong đường vành đai 1, con gái cần phương tiện đi học nên tôi bán 2 xe máy xăng để mua 2 xe máy điện. Gia đình muốn mua xe điện để đi lại cho quen dần trước khi Hà Nội chính thức có vùng phát thải thấp", chị P. nói.

Các cư dân mong muốn một giải pháp về nơi để xe cho cư dân nếu Ban quản lý dừng nhận xe điện vào hầm (Ảnh: Tuệ Minh).

Với cách ban hành văn bản đột ngột của Ban quản lý, chị cảm thấy không hài lòng. Là cư dân sống ở khu chung cư HH nhiều năm và chấp hành đầy đủ các quy định, người phụ nữ nhận thấy, Ban quản lý tự đưa ra quyết định nhưng không thông qua cư dân.

Khi có văn bản của Ban quản lý, chị lập tức gửi lên iHanoi - ứng dụng di động như một nền tảng trực tuyến để người dân, doanh nghiệp tương tác với chính quyền - để phản ánh do nhận thấy sự vô lý.

Chị P. mong muốn, Ban quản lý đưa ra được giải pháp để những hộ sở hữu xe điện như chị yên tâm.

"Cư dân có thể không sạc xe điện trong hầm nhưng Ban quản lý phải bố trí chỗ để. Chúng tôi bỏ tiền mua căn hộ thì phải được dùng các tiện ích của toà nhà", chị bày tỏ.

Từng tính phương án mua xe xăng cho con gái, chị H. (cư dân toà HH1C) quyết định giữ lại xe điện để góp phần bảo vệ môi trường. Người phụ nữ cảm thấy bất ngờ trước động thái của Ban quản lý. Bởi, các chung cư đông dân ở Hà Nội chưa cấm cư dân gửi xe điện trong tầng hầm.

Theo chị H., mỗi toà nhà trong chung cư HH Linh Đàm có khoảng 150-200 chiếc xe đạp, xe máy điện. Con số này rất nhỏ so với diện tích tầng hầm.

Trước đây, tầng hầm của toà chung cư nơi gia đình chị H. sinh sống xảy ra vấn đề về ổ điện. Từ lúc số lượng xe điện tăng lên, Ban quản lý đã đầu tư thêm ổ cắm, lắp đặt đường dây đảm bảo an toàn. Hàng ngày, cư dân sạc pin thoải mái, không phải chờ đợi hay tranh giành.

"Ban quản lý đưa ra lý do hầm quá tải là vô lý. Trong hầm để xe còn nhiều phương tiện vô chủ, bảo vệ vẫn nhận xe gửi theo vé lượt. Chúng tôi mong muốn họ ưu tiên cư dân thay vì nhận phương tiện của khách vãng lai", chị H. nói.

Cần có giải pháp thay vì áp đặt một chiều

Ngoài các hộ sở hữu xe điện, nhiều cư dân chưa mua loại phương tiện này cũng mong muốn có cuộc đối thoại với Ban quản lý để tìm ra được giải pháp hài hoà.

Anh Đ. (cư dân toà nhà HH4B) từng đọc được thông tin về việc cháy xe điện khó dập tắt hơn xe xăng. Điều này đặt ra yêu cầu phải tìm được giải pháp nhằm quản lý, phòng ngừa rủi ro với xe máy và xe đạp điện.

Đường điện đã được Ban quản lý bố trí đảm bảo an toàn (Ảnh: Tuệ Minh).

"Hiện tại, Ban quản lý thay mặt chủ đầu tư vận hành các toà nhà ở chung cư HH, do chúng tôi chưa thành lập được Ban quản trị. Ban quản lý đơn phương ban hành văn bản. Nếu có Ban quản trị, bất cứ thay đổi nào trong công tác vận hành, đều phải thông qua ý kiến của cư dân", anh Đ. nói.

Anh cho rằng, việc Ban quản lý không nhận gửi xe điện ở tầng hầm từ năm 2026 là đi ngược với chủ trương của cơ quan chức năng về việc khuyến khích sử dụng xe điện.

Điều mà cư dân quan tâm là giải pháp lâu dài đảm bảo lợi ích của mọi người. Theo anh Đ., Ban quản lý nên có phương án về khu vực đảm bảo an toàn để cư dân gửi xe điện.

"Ban quản lý có thể trao đổi với cơ quan có chuyên môn để nhận được ý kiến hướng dẫn về phương án cải tạo tầng hầm nhằm đảm bảo an toàn với xe điện", anh Đ. nêu ý kiến.

Khu chung cư HH Linh Đàm có 12 tòa nhà với khoảng 36.000 dân (Ảnh: Trần Kháng).

Cũng chung quan điểm với anh Đ., chị Nh. (cư dân toà nhà HH2A) đánh giá cao việc Ban quản lý đã tách biệt vị trí để xe xăng và xe điện tại tầng hầm đề phòng nguy cơ cháy nổ. Trong trường hợp dừng nhận gửi xe điện ở tầng hầm, Ban quản lý phải bố trí được chỗ để phù hợp, thuận tiện trong sinh hoạt cho chủ xe.

"Nếu chỉ đưa ra quyết định cấm một chiều mà không có giải pháp, thật sự làm khó cho chủ xe. Trong khi cơ quan chức năng khuyến khích người dân chuyển đổi sang xe điện nhưng chỗ ở không có chỗ để và sạc phương tiện này sẽ rất bất cập", chị Nh. nói.

Những ngày qua, trên các nhóm cư dân tại chung cư HH Linh Đàm, chủ đề liên quan cấm gửi xe điện trở thành từ khoá nóng và thu hút sự quan tâm. Chị Nh. cho rằng, văn bản đã có nhưng điều cư dân quan tâm là cách thức thực hiện như thế nào.

"Tôi cho rằng chỉ còn giải pháp di chuyển xe điện lên khu vực sân ngoài trời là khả thi nhất. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là người dân sẽ sạc ở đâu vì không thể làm hệ thống điện chạy từ trong toà nhà ra sân vì liên quan đến sự an toàn của cư dân", nữ cư dân nói.