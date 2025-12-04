Huy động hơn 100 cảnh sát phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng

Tối 4/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tấn công, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia do Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại huyện Nga Sơn cũ, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia và thuê 12 phòng tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng.

Đối tượng Mai Văn Tới (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tới câu kết với một số đối tượng người nước ngoài, thuê hệ thống sàn đầu tư tiền ảo nhị phân JPX, đồng thời móc nối với một số người Việt Nam để tổ chức tuyển dụng, lôi kéo người sang Campuchia làm việc.

Tới mua máy tính, điện thoại, các thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo. Để mở rộng mạng lưới, nhóm này đã dụ dỗ và lôi kéo khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia tham gia vận hành hệ thống.

Nhóm của Tới sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ đầu tư, mua bán tiền ảo trên sàn JPX.

Ban đầu, các đối tượng “thả mồi”, cho bị hại thắng số tiền nhỏ và cho rút về tài khoản để tạo niềm tin. Khi nạn nhân tăng mức đầu tư, nạp tiền lớn, nhóm của Tới can thiệp hệ thống khiến họ thua liên tiếp hoặc viện các lý do như vượt hạn mức hợp đồng, sai nội dung chuyển tiền, giao dịch bị treo… nhằm chiếm đoạt tiền.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trong chuyên án này, Mai Văn Tới trực tiếp điều hành đường dây với quy trình hoạt động tinh vi. Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập và đấu tranh với Mai Văn Tới cùng 28 đối tượng liên quan.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là vụ án đặc biệt lớn, với số lượng bị hại lên đến hàng nghìn người trên cả nước. Bước đầu điều tra cho thấy tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Chỉ tính từ ngày 23/6 đến 18/7, các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng thông qua 20 tài khoản ngân hàng. Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 bộ máy tính, 32 điện thoại di động và hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 21 bị can về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.