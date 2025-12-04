iPhone 17 Pro thiếu tính năng chụp ảnh hữu ích có trên các phiên bản cũ

Bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max đã có những sự nâng cấp đáng kể về camera so với các phiên bản cũ, bao gồm việc trang bị cụm 3 camera sau đều có độ phân giải 48 megapixel, tính năng dual capture cho phép chụp/quay video đồng thời từ camera trước và sau, camera trước được nâng cấp lên 18 megapixel…

Tuy nhiên, nhiều người đang sử dụng bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max đã rất bất ngờ khi nhận ra sản phẩm của mình thiếu đi một tính năng chụp ảnh hữu ích so với các phiên bản cũ.

Sự khác biệt khi tính năng chụp ảnh ban đêm tắt (trái) và bật (phải) nếu chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng (Ảnh: Apple).

Theo phản ánh của người dùng trên các nền tảng mạng xã hội cũng như trên trang web hỗ trợ trực tuyến của Apple, họ phát hiện ra bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max không còn sử dụng được tính năng chụp ảnh ban đêm khi chọn chế độ chụp chân dung (Portrait mode).

Chế độ chụp chân dung là tính năng chụp ảnh được nhiều người sử dụng trên iPhone, cho phép tạo ra những bức ảnh chụp chân dung với hiệu ứng xóa phông và làm rõ chủ thể trong bức ảnh, cũng như gương mặt của người được chụp, tương tự như khi chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp.

Việc kết hợp giữa tính năng chụp ảnh ban đêm (Night mode) và chế độ chụp ảnh chân dung (Portrait mode) có thể giúp tạo ra những bức ảnh chân dung chất lượng cao, ngay cả khi chụp trong điều kiện thiếu sáng.

Tính năng này chỉ được trang bị cho tùy chọn Pro và Pro Max, lần đầu tiên xuất hiện trên phiên bản iPhone 12 ra mắt vào năm 2020.

Apple hiện vẫn chưa đưa ra lời giải thích lý do tại sao tính năng chụp ảnh chân dung ban đêm lại bị loại bỏ trên bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, nhưng theo tài liệu hỗ trợ của Apple, tính năng này được hỗ trợ từ bộ đôi iPhone 12 Pro/12 Pro Max đến iPhone 16 Pro/16 Pro Max, nghĩa là không có trên bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Việc một tính năng đã có trên iPhone Pro và Pro Max từ năm 2020 nhưng lại bị cắt bỏ trên mẫu điện thoại ra mắt vào năm 2025 đã khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

Nhiều khả năng đây chỉ là thay đổi liên quan tới phần mềm, do đó Apple hoàn toàn có thể khôi phục chế độ chụp chân dung ban đêm cho iPhone 17 Pro và 17 Pro Max thông qua một bản cập nhật. Tuy vậy, điều này còn phụ thuộc vào mức độ phản ánh của người dùng có đủ lớn để buộc hãng phải xem xét hay không.