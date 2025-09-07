Hải Phòng có xe miễn phí đưa người dân đi xem triển lãm 80 năm Quốc khánh

Xe xuất phát tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp (Lạch Tray, Hải Phòng) và Trung tâm Văn hoá Xứ Đông (Hải Dương cũ).

Lịch trình: sáng đón khách 8h-8h30, chiều trả về 15h-15h30. Người dân đăng ký qua số 0904.394.858 và 0913.354.472.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia ở Đông Anh, Hà Nội, nơi diễn ra Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Triển lãm được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Hà Nội) trên diện tích gần 260.000m2, có gần 300 đơn vị từ các bộ, ngành, 34 tỉnh thành và doanh nghiệp tham gia. Không gian trưng bày chia thành 6 chủ đề gắn liền với hành trình phát triển đất nước.

Gian trưng bày của Hải Phòng mang chủ đề “Niềm tin và khát vọng vươn mình cùng đất nước”, giới thiệu các thành tựu kinh tế, đối ngoại, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, khoa học, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch.

Không gian hiện đại, giàu tính tương tác giúp triển lãm tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và khẳng định vai trò, vị thế thành phố Cảng trong tiến trình phát triển của đất nước.