Chung cư Hà Nội cấm gửi xe điện: Bùng nổ tranh cãi trong nhóm cư dân

Ủng hộ và mong bà con chung tay vì an toàn chung

Vài ngày trở lại đây, bà H. (60 tuổi, sống ở chung cư HH Linh Đàm) thường xuyên vào nhóm của cư dân theo dõi các tranh cãi xung quanh vấn đề Ban quản lý sẽ không cho gửi xe điện ở tầng hầm từ tháng 2/2026.

Theo bà H., cuộc tranh cãi nổ ra nảy lửa. Bên cạnh những ý kiến có góc nhìn thấu tình đạt lý, không hiếm những bình luận mang tính miệt thị, chỉ nghĩ cho lợi ích riêng.

"Tôi ủng hộ quyết định của Ban quản lý. Nếu không may xảy ra cháy ở tầng hầm sẽ rất nguy hiểm", bà H. bày tỏ với phóng viên Dân trí.

Về sống tại chung cư HH Linh Đàm từ năm 2019, gia đình bà H. đang dùng xe máy xăng, không dùng xe điện.

Trước thông tin Hà Nội sắp hình thành khu vực phát thải thấp và chủ trương khuyến khích dùng xe điện của cơ quan chức năng, bà H. cho rằng, trong thời gian tới, gia đình chắc chắn sẽ mua ít nhất 4 xe điện. Gia đình quan tâm đến giải pháp căn cơ và lâu dài nhiều hơn.

Người phụ nữ này cho rằng, nỗi lo lớn nhất với xe điện là cháy nổ trong quá trình sạc pin. Trong thiết kế ban đầu của chung cư HH không tính đến việc lắp đặt trụ sạc hay đường điện dùng riêng cho loại phương tiện này.

Xoay quanh vấn đề gửi xe điện ở hầm chung cư, nhiều tranh cãi bùng nổ trong nhóm cư dân HH Linh Đàm (Ảnh: Tuệ Minh).

"Chung cư nơi chúng tôi đang sống đã bàn giao khoảng 10 năm, đường điện có thể đã xuống cấp. Tôi nghĩ không nên vì lợi ích trước mắt mà bỏ qua việc đảm bảo an toàn", nữ cư dân bày tỏ.

Khi nhận được văn bản, bà H. cho rằng, Ban quản lý lẽ ra nên nêu quan điểm về vấn đề rủi ro có thể xảy ra, sau đó trao đổi và lấy ý kiến của người dân để tìm phương án tối ưu. Cuối cùng mới ra văn bản.

Theo bà, lợi thế của khu chung cư HH là khu vực sân chơi khá rộng rãi nên Ban quản lý có thể tận dụng không gian này để xe điện. Điều đó cũng có nghĩa, toàn bộ cư dân phải chấp nhận giảm bớt diện tích của sân chung.

"Cư dân nên chung tay tháo gỡ khó khăn, không nên chỉ đòi hỏi theo ý mình mà không muốn hy sinh quyền lợi", bà bày tỏ.

Được biết, ngoài căn hộ chung cư tại khu HH Linh Đàm, gia đình bà còn sở hữu một căn biệt thự rộng 130m2. Trong trường hợp các thành viên trong gia đình dùng xe điện mà không được gửi ở tầng hầm, cả nhà sẽ chuyển về biệt thự để ở.

Một số cư dân ở HH Linh Đàm lo ngại hệ thống sạc điện ở tầng hầm có thể không đảm bảo an toàn (Ảnh: Tuệ Minh).

Chung nỗi lo như bà H, chị N. (cư dân chung cư HH Linh Đàm) lo lắng những vụ cháy như 8 toà nhà tại Hong Kong (Trung Quốc) vừa mới xảy ra gần đây.

Sống tại khu chung cư gần 40.000 dân từ lúc căn hộ mới được bàn giao, chị N. lo lắng vì hệ thống phòng cháy chữa cháy còn bất cập. Trong tương lai, nếu nhiều gia đình sử dụng xe điện, việc sạc pin ở tầng hầm có nguy cơ xảy ra chập cháy.

Với kiểu thiết kế từ 10 năm trước, chung cư nơi chị sinh sống không có hạng mục sạc xe điện ở hầm. Hệ thống dây điện cho các xe điện mới được Ban quản lý bổ sung vài năm trở lại đây.

Ngoài ra, người phụ nữ cũng lo ngại, pin xe điện không thể dập tắt bằng cách phun bọt khí từ bình chữa cháy thông thường.

"Nếu cháy nổ xe điện không dập được có thể lan sang các toà khác. Bởi, ở đây cứ 3 toà nhà có chung 1 hầm gửi xe. Chúng tôi không muốn xảy ra tình cảnh như cháy 8 toà chung cư ở Hong Kong vừa qua", chị N. chỉ rõ.

Trước văn bản từ Ban quản lý, chị H. cho rằng, hầm của chung cư HH Linh Đàm không có không gian để tách riêng biệt giữa khu xe máy xăng và xe điện. Ban quản lý chỉ chọn khu vực gần cửa hầm nhất cho xe điện và lắp đặt đường dây điện cho việc sạc pin. Nếu số lượng xe điện tăng lên, không có đủ chỗ.

"Trong tương lai, mỗi gia đình có khoảng 2 xe điện, toà nhà nơi tôi sống có khoảng 1.600 xe, thì sạc pin ở tầng hầm cũng là vấn đề lớn", chị nói.

Lo ngại từ hệ thống chữa cháy

Sau khi báo Dân trí phản ánh về vấn đề cấm gửi xe điện, độc giả Nguyễn Phúc (cư dân của chung cư HH Linh Đàm) gửi ý kiến về toà soạn bày tỏ ủng hộ quyết định này của Ban quản lý.

Anh cũng đồng tình với chủ trương chuyển đổi xe xăng sang xe điện của cơ quan chức năng. Trong trường hợp Ban quản lý cấm đưa xe điện vào hầm, gia đình sẽ sử dụng xe buýt công cộng.

Độc giả phân tích, hạ tầng của khu chung cư HH Linh Đàm không có thiết kế cho sạc xe điện. Hệ thống chữa cháy dùng vòi phun nước dập lửa cơ bản, không thể dập tắt được đám cháy của xe điện.

"Nếu xảy ra cháy xe điện, với hệ thống hiện tại không thể dập tắt được, nguy cơ ảnh hưởng đến trụ bê tông của toà nhà, chưa nói đến tính mạng cư dân sinh sống ở đây.

Chung cư HH Linh Đàm có 12 toà nhà với gần 40.000 dân (Ảnh: Nguyễn Trường).

Nhiều người nói xe xăng cũng có nguy cơ cháy, nhưng việc dập tắt đám cháy do xe xăng hoàn toàn khả thi. Lúc nào khả năng xử lý cháy xe điện đủ độ an toàn, việc sạc pin dưới hầm có thể thực hiện được", anh nói.

Một cư dân khác cho rằng, Ban quản lý có thể lo ngại vấn đề rủi ro cháy nổ nên muốn cấm gửi xe điện. Tuy nhiên, không phải vì rủi ro tiềm ẩn mà quên đi quyền lợi của cư dân.

Trên thực tế, có hàng nghìn xe điện trong các toà nhà ở chung cư HH Linh Đàm. Nếu không có chỗ để phương tiện, sẽ phát sinh nhiều bất cập cho người dân.

"Đi xe điện là xu hướng trong tương lai. Nếu số lượng xe điện tăng lên, giải pháp cho dân chung cư nói chung sẽ như thế nào?", cư dân này nói.