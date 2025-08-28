"Kiến tạo để đất nước vươn mình", điểm đến ý nghĩa tại Triển lãm Quốc gia

Ngày 28/8, không gian trưng bày của Bộ Nội vụ tại phân khu "Kiến tạo để phát triển" trong Nhà triển lãm Kim Quy, Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) đã sẵn sàng chào đón người dân, du khách tới tham quan.

Không gian trưng bày của "Người Nội vụ" vinh dự được đón tiếp Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Nguyễn Hòa Bình tham quan.

Ngay sau lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã trực tiếp đến kiểm tra, tham quan không gian trưng bày của Bộ.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà xúc động khi hành trình 80 năm đầy tự hào của "người Nội vụ" được tái hiện tại không gian trưng bày.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trực tiếp trải nghiệm thao tác tra cứu thông tin trên màn hình cảm ứng.

Chủ đề không gian là "Kiến tạo để đất nước vươn mình" như một lời khẳng định về vai trò nền tảng và sứ mệnh của ngành Nội vụ - luôn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước ngay từ những ngày đầu lập quốc.

Suốt 80 năm qua, mỗi dấu ấn của Bộ Nội vụ đều thấm đẫm tinh thần phụng sự bền bỉ và khát vọng dựng xây, góp phần kiến tạo một nền hành chính quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả đồng thời lan tỏa niềm tin tới Nhân dân.

Không gian trưng bày của Bộ Nội vụ được thiết kế như một dòng chảy xuyên suốt, kết nối hài hòa giữa giá trị lịch sử và hơi thở thời đại số.

Ngay tại lối vào, khu trưng bày "Lịch sử hào hùng" gây ấn tượng với thiết kế 12 nốt nhạc, tượng trưng cho 12 lĩnh vực hoạt động của Bộ Nội vụ, mô phỏng theo giai điệu Quốc ca, gợi nhắc hành trình lịch sử vẻ vang của ngành.

Không gian cảm xúc nhất tại khu trưng bày của Bộ Nội vụ mang tên "Mệnh lệnh từ trái tim". Song hành với xây dựng chế độ công vụ, Bộ luôn phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn", chăm lo chu đáo những người có công với cách mạng.

Sau khi nhận quà tri ân từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, cựu binh Trần Xuân Ứng (70 tuổi, xã Sóc Sơn, Hà Nội) dành thời gian đến tham quan Triển lãm Quốc gia 80 năm và dừng lại rất lâu trước không gian trưng bày "Mệnh lệnh từ trái tim" của Bộ Nội vụ.

Xem những hình ảnh, tư liệu được tái hiện, người cựu binh già chia sẻ, ông rất xúc động vì những năm qua, những người có công luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc, chu đáo từ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Không gian trưng bày mang chủ đề "Sắp xếp lại giang sơn" khắc họa thành quả nổi bật của Bộ Nội vụ giai đoạn 2020-2025. Điểm nhấn là việc tham mưu thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, kiến tạo một diện mạo mới, động lực mới của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Trong ảnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng ngắm nhìn thành tựu của ngành trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy.

Tại không gian "Hành chính phục vụ" được bố trí các màn hình cảm ứng, phục vụ tương tác như những "cửa sổ thông tin". Chỉ với một chạm nhẹ, người xem có thể truy cập vào các ứng dụng, tra cứu thông tin về mộ liệt sỹ, hồ sơ cán bộ đi B, tra cứu vị trí theo bản đồ hành chính mới, tìm việc làm, hỏi đáp chính sách…

Trong ảnh là phiên bản mộc bản triều Nguyễn - di sản tư liệu thế giới tại không gian trưng bày Bộ Nội vụ.

Trung tâm lưu trữ quốc gia IV (Bộ Nội vụ) đóng tại phường 5, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng đang lưu giữ 33.971 tấm mộc bản triều Nguyễn. Mộc bản lưu tại đây là di sản đặc biệt gồm nhiều bộ chính văn, chính sử của các vương triều từ thời Hùng Vương đến triều Nguyễn.

"Cây năng lượng" tại không gian trưng bày của Bộ Nội vụ giới thiệu những hình ảnh thiêng liêng gắn với nền hành chính Nhà nước Việt Nam từ buổi đầu dựng nước, như Quốc huy, Quốc ca, bản Tuyên ngôn Độc lập…

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi dừng lại khá lâu, chăm chú xem các hiện vật gắn liền với nền hành chính Nhà nước Việt Nam từ buổi đầu thành lập.

Không gian trưng bày Bộ Nội vụ do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thực hiện, hứa hẹn sẽ là điểm đến đầy ý nghĩa trong Triển lãm Quốc gia 80 năm.