Người đàn ông tử vong do tạ trượt khỏi tay, rớt xuống ngực

Đoạn video từ camera an ninh ghi lại khoảnh khắc thanh tạ nặng trượt khỏi tay Ronald Montenegro (55 tuổi) và rơi mạnh xuống ngực ông. Ngay lập tức, các nhân viên và những người đang tập luyện khác chạy đến hỗ trợ.

Ông cố gắng tự đẩy thanh tạ ra, đứng dậy trong cơn đau dữ dội nhưng chỉ vài giây sau đã gục xuống.

Ông được đưa đến trung tâm y tế gần đó, song các bác sĩ không thể cứu chữa. Tai nạn xảy ra hôm 1/12 tại phòng gym nơi ông Ronald thường xuyên tập luyện ở thị trấn Olinda, trên bờ biển Đại Tây Dương, phía Đông Bắc Brazil, gần thành phố Recife.

Ông Ronald là chủ tịch bảo tàng nổi tiếng Palacio dos Bonecos Gigantes ở Olinda. Bảo tàng đã ra thông báo tưởng niệm, kèm theo hình ảnh ông bên dải ruy băng đen.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin sự ra đi của Ronald Montenegro - chủ tịch và là nhân vật không thể thay thế trong lịch sử hình thành Palacio dos Bonecos.

Ông Ronald Montenegro có thói quen tập gym để rèn luyện sức khỏe (Ảnh: Mirror).

Hôm nay, chúng ta không chỉ mất đi một người lãnh đạo mà còn mất một người bạn, một nhà sáng tạo, một người bảo vệ đầy nhiệt huyết của văn hóa đại chúng và là người góp công lớn trong việc gìn giữ truyền thống rối khổng lồ đã làm say mê Olinda và cả thế giới.

Vì sự tôn trọng dành cho ông và để tập thể bảo tàng có thời gian tưởng niệm, chúng tôi tạm dừng hoạt động đến hết ngày 5/12”, thông báo viết.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra nhưng kết luận ban đầu xác định đây là một tai nạn. Phòng gym nơi xảy ra vụ việc cũng đăng thông báo chia buồn, cho biết khi sự cố xảy ra, đội ngũ nhân viên đã lập tức hỗ trợ và gọi cấp cứu.

“Với niềm tiếc thương sâu sắc, chúng tôi chia buồn về sự ra đi của hội viên Ronald Jose Salvador”, phía phòng gym viết.

Đơn vị này cho biết sẽ hỗ trợ tối đa gia đình trong thời gian khó khăn. Tang lễ và an táng của ông Ronald diễn ra ngày 4/12 (giờ địa phương).

Một người thân giấu tên cho biết ông Ronald tập luyện đều đặn để giữ sức khỏe. Người này nói thêm rằng bài tập ông tập trước khi tử vong cần có huấn luyện viên giám sát.

Ông Ronald là chủ tịch một bảo tàng tại Brazil (Ảnh: Daily Mail).

“Trong video, có thể thấy ông ấy vẫn ổn, thậm chí còn khởi động lại. Nhưng khi ngồi xuống thực hiện thêm một lần nữa thì không nâng nổi và thanh tạ trượt xuống. Chúng tôi mong các phòng gym quan tâm hơn đến vấn đề an toàn. Huấn luyện viên không nên để học viên tự tập, dù họ đã quen động tác”, người này nói.

Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, một vận động viên nâng tạ ở Đài Loan (Trung Quốc) suýt bị nghẹt thở vì thanh tạ 104kg đè lên cổ. Tháng 9/2023, một người đàn ông 27 tuổi tại Trung Quốc cũng tử vong khi cổ bị kẹt giữa thanh đòn tạ nặng hơn 100kg và ghế tập. Hiện chưa rõ mức tạ ông Ronald sử dụng trước khi gặp nạn.