Nga lên tiếng sau khi Ukraine động thổ xây nhà máy quân sự ở Đan Mạch

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: TASS).

Nga sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp để vô hiệu hóa các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia nhằm đáp trả kế hoạch của Đan Mạch nhằm xây một nhà máy sản xuất nhiên liệu tên lửa rắn cho Ukraine, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.

Ngày 1/12, Ukraine khởi công xây dựng một nhà máy nhiên liệu tên lửa cấp quân sự tại Đan Mạch, diễn biến lần đầu tiên diễn ra trên lãnh thổ NATO, theo báo Đức Bild.

Cơ sở này, do công ty Fire Point của Ukraine vận hành, sẽ được xây dựng tại Vojens gần căn cứ không quân Skrydstrup, nhằm tránh các cuộc tập kích của Nga do Đan Mạch nằm dưới "ô an ninh" của NATO. Đây cũng là nơi đang tổ chức huấn luyện điều khiển tiêm kích F-16 cho phi công Ukraine

“Phía Nga sẽ tiếp tục kiên quyết bảo vệ các lợi ích hợp pháp của mình và sẽ áp dụng các biện pháp quân sự, kỹ thuật thích hợp để vô hiệu hóa những mối đe dọa mới đối với an ninh quốc gia”, bà Zakharova cảnh báo.

Quan chức Nga chỉ trích động thái của Đan Mạch là đường lối đối đầu và đang gây ảnh hưởng tiêu cực tới nỗ lực giải quyết khủng hoảng Ukraine bằng con đường chính trị - ngoại giao.

Bà cảnh báo những điều này mang lại nguy cơ khiến xung đột có rủi ro sẽ tiếp tục leo thang. Nhà ngoại giao Nga cáo buộc Đan Mạch chưa hỏi ý kiến người dân về kế hoạch xây nhà máy.

Đan Mạch và Ukraine chưa bình luận về những cáo buộc từ Nga.

Trước đó, Bộ trưởng Kinh doanh Đan Mạch Morten Bodskov, Thị trưởng Vojens Mads Skau, và Giám đốc chi nhánh Fire Point tại Đan Mạch Viacheslav Bondarchuk đã tham gia lễ động thổ.

Chính phủ Đan Mạch và Ukraine đã ký các thỏa thuận vào đầu năm nay để dự án có thể được triển khai. Nhà máy dự kiến sẽ bắt đầu vận hành vào năm 2026.

Trong thời gian qua Nga thường xuyên tập kích cơ sở quân sự, nhà máy vũ khí của Ukraine, gây thiệt hại không nhỏ. Việc Kiev đặt nhà máy trên lãnh thổ NATO được xem là biện pháp ngăn chặn Nga nhằm mục tiêu vào.

Trước những lo ngại từ người dân về nguy cơ cuộc sống bị ảnh hưởng sau khi nhà máy được xây dựng, giới chức Đan Mạch cam kết sẽ bảo đảm an ninh khu vực.

“Sẽ không có bất kỳ sự thỏa hiệp nào về an ninh đối với hoạt động sản xuất, và tất nhiên cả đối với cộng đồng địa phương”, ông Bodskov khẳng định.