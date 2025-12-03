Trâu kẹt trên mái nhà 6 ngày ở Hòa Thịnh: Không cho cày bừa và không bán

Hơn một tuần kể từ khi con trâu của gia đình được giải cứu do mắc kẹt trên mái nhà trong mưa lũ lịch sử, ông Trần Xuân Hội (48 tuổi, trú tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) chăm sóc con trâu "cưng" của gia đình sớm hồi phục sức khỏe.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, nhiều tài sản trong gia đình ông Hội bị nước cuốn trôi, một con trâu bị chết và cả chuồng trâu cũng bị đánh sập. Khi tìm thấy con trâu cái bị trôi lên mái nhà, gia đình ông Hội rất vui.

Con trâu cái bị kẹt trên mái nhà suốt 6 ngày do mưa lũ (Ảnh: Nam Anh).

"Tìm được con trâu như tìm được người thân vậy, thấy nó bình an, gia đình tôi hò reo mừng rỡ", ông Hội chia sẻ.

Con trâu cái này được ông Hội mua từ năm 2021 để làm giống, đến nay, trâu đã sinh được 3 trâu con. "Nuôi trâu không vất vả, nó hiền lành, chỉ ăn rơm và cỏ. Mỗi năm nó còn sinh thêm trâu con, tôi bán cũng có đồng ra đồng vào cho gia đình nên tôi quý con trâu này lắm", người nông dân bộc bạch.

Đêm 19/11, nước lũ bắt đầu dâng cao, ông Hội nhận thấy nếu cứ cột trâu ở chuồng chắc chắn trâu sẽ chết hết, ông đã cắt dây, lùa cả đàn trâu lên núi để tránh lũ. Tuy nhiên, khi di chuyển được một đoạn đường, nước lũ chảy xiết đã cuốn đi con trâu cái mà ông yêu quý nhất.

Lực lượng quân đội hỗ trợ đưa con trâu xuống mặt đất an toàn (Ảnh: Nam Anh).

Khi bão tan, ông cùng vợ con đi quanh xóm làng để tìm trâu, cảnh tượng lộn xộn, không riêng ông Hội mà cả chục nhà dân đều bị lạc trâu bò.

"Ở xã Hòa Thịnh chắc phải hàng trăm con trâu, bò của người dân bị lạc. Tôi tình cờ xem trên mạng xã hội thấy hình ảnh con trâu đang ở trên mái nhà dân, nhìn sơ qua, tôi biết ngay con trâu của mình", ông Hội nhớ lại.

Con trâu của gia đình ông Hội bị trôi lên mái nhà bà Phan Thị Điệp (65 tuổi, thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh). Nhìn con trâu đáng thương, có thể chết nếu không được đưa xuống, bà Điệp đã đưa rơm lên cho trâu ăn trong thời gian chờ chủ đến đón về.

Riêng ông Hội, khi xác định con trâu của nhà mình "lạc trôi" qua thôn khác, ông đã tức tốc đến để đón về. "Khi thấy bóng dáng tôi, con trâu đứng trên mái nhìn xuống rồi rống lên rất thương", ông Hội kể.

Ông Hội vui mừng khi đón được trâu về nhà và khẳng định sẽ không bắt trâu cày bừa, ai mua trâu cũng không bán (Ảnh: Nam Anh).

Để đưa trâu xuống, sáng 25/11, các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 315, Quân khu 5 đã chất rơm lên thành ụ cao và cùng ông Hội dắt con trâu xuống mặt đất an toàn. Do trên cơ thể trâu còn có nhiều vết thương chảy máu nên ông Hội đã xức thuốc và cung cấp nhiều cỏ tươi để trâu nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

"Tôi rất biết ơn gia đình bà Điệp đã cưu mang con trâu và lực lượng bộ đội đã hỗ trợ giải cứu vật nuôi cho gia đình. Tìm được con trâu là niềm may mắn nên tôi sẽ chăm sóc, nuôi trâu để làm giống và không cho trâu cày bừa", ông Hội nói thêm.

Khi được hỏi về việc nếu có người muốn mua lại con trâu, ông Hội cười nói: "Con trâu giờ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của gia đình nên tôi sẽ không bán".