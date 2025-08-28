Triển lãm 80 năm: Loạt khí tài công nghệ cao "Make in Vietnam"

Ngày 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã được khai mạc tại Trung tâm triển lãm quốc gia (Hà Nội), nhằm tôn vinh, giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước qua 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã mang đến trình diễn 50 sản phẩm công nghệ dân sự và quân sự, trong đó nhiều sản phẩm thuộc các nhóm công nghệ chiến lược quốc gia như mạng viễn thông thế hệ mới, chip bán dẫn, robot, an ninh mạng và hàng không vũ trụ.

Chó robot do Viettel tự phát triển (Ảnh: Viettel).

Tại khu vực ngoài trời, trong không gian triển lãm của Bộ Quốc phòng, Viettel đã đem đến các công nghệ quân sự “Make in Vietnam, Made by Viettel” như pháo tự hành mặt đất hạng nặng; pháo phòng không; các hệ thống radar phòng không và cảnh giới biển; phương tiện bay không người lái (UAV) đa năng tầm xa và tổ hợp chống UAV phục vụ tác chiến hiện đại; hệ thống liên lạc bảo mật; tổ hợp tên lửa S-125-VT; tổ hợp tên lửa Trường Sơn.

Pháo tự hành mặt đất hạng nặng, cỡ nòng 152mm do Viettel tự nghiên cứu, hiện đại hoá (Ảnh: Viettel).

Nổi bật trong đó có pháo mặt đất hạng nặng, cỡ nòng 152mm, là loại pháo cơ động có khả năng yểm trợ hỏa lực tầm xa cho bộ binh và thiết giáp.

Viettel cũng giới thiệu pháo phòng không cỡ nòng 57mm có khả năng bảo vệ trận địa phòng không, sân bay, cầu cảng, nhà máy và các cơ sở quan trọng khỏi các đối tượng tấn công đường không như máy bay, trực thăng, quân dù, tên lửa, UAV.

Thiết bị bay không người lái (UAV) của Viettel có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như trinh sát, tấn công mục tiêu… (Ảnh: Viettel).

UAV đa năng, tầm xa là dòng UAV cấp chiến lược thực hiện các nhiệm vụ như trinh sát, chỉ thị mục tiêu theo thời gian thực, trinh sát điện tử, chuyển tiếp thông tin, tấn công mục tiêu nhờ khả năng mang đa tải.

Với đặc điểm vận hành liên tục trong thời gian dài và cự ly hoạt động lớn, dòng UAV này nổi bật ở khả năng thực hiện nhiệm vụ trên nhiều loại khu vực địa hình từ đất liền, biên giới đến các vùng biển, hải đảo và dưới các điều kiện khí tượng phức tạp.

Mô hình hệ thống gây nhiễu, chống thiết bị bay không người lái được Viettel trình diễn tại triển lãm (Ảnh: Viettel).

Tổ hợp trinh sát, gây nhiễu phương tiện bay không người lái cấp chiến thuật là vũ khí tác chiến hiện đại, do các kỹ sư Việt Nam nghiên cứu chế tạo, có khả năng trinh sát, phát hiện, nhận dạng, định hướng, gây nhiễu phương tiện bay không người lái nhằm bảo vệ các khu vực trọng yếu.

Viettel cũng đã trình diễn tổ hợp tên lửa S-125-VT do hãng tự nghiên cứu, cải tiến có khả năng tiêu diệt các phương tiện tấn công đường không.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Viettel tự nghiên cứu, chế tạo được trình diễn tại triển lãm (Ảnh: Viettel).

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn là một trong những vũ khí hiện đại do Viettel phát triển hoàn toàn. Đây là tổ hợp tên lửa bắn từ bờ, có thể khai hỏa các đạn tên lửa hành trình đối hạm.

Bên cạnh các vũ khí - khí tài hiện đại, Viettel giới thiệu các sản phẩm công nghệ số bao gồm trạm thu phát 5G và chip 5G, thành phố thông minh, nhà máy thông minh, các nền tảng an toàn thông tin, số hoá đô thị và trợ lý ảo.

Tên lửa Sông Hồng được sử dụng trong tổ hợp tên lửa Trường Sơn (Ảnh: Viettel).

Loạt sản phẩm được giới thiệu cho thấy đóng góp của Viettel trong quá trình xây dựng hạ tầng chuyển đổi số, với các giải pháp từ kết nối 5G, chip bán dẫn, robot đến an ninh mạng.

Đây cũng là những lĩnh vực nằm trong nhóm 9 công nghệ chiến lược quốc gia.