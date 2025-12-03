Chi bộn tiền làm đẹp, khách Mailisa ôm rổ mỹ phẩm “tim đập, chân run”

Cuối tháng 11, trên fanpage hơn 2,8 triệu người theo dõi, hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa bất ngờ thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày 28/11. Trong thông báo, phía thẩm mỹ viện cho biết đây là quyết định đầy khó khăn và tiếc nuối, gửi lời xin lỗi và mong khách hàng thông cảm.

Tìm đến cơ sở Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, TPHCM) sau thông báo trên, phóng viên Dân trí ghi nhận toàn bộ tòa nhà hơn 10 tầng đã đóng cửa im lìm.

Khu vực bảo vệ, quầy tiếp đón, hầm xe… không còn bóng dáng nhân viên, cả tòa nhà như bị "bỏ quên" giữa con đường sầm uất.

Một người dân sống gần đó cho hay cơ sở đã đóng cửa hơn một tuần, sau thời điểm có thông tin vợ chồng bà Phan Thị Mai - Giám đốc Công ty TNHH TMV Mailisa - và ông Hoàng Kim Khánh bị bắt.

Chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa ở TPHCM "đóng cửa then cài" (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Các số hotline của Mailisa đều trong tình trạng không liên lạc được. Trên trang thông tin của Mailisa, bình luận tại nhiều bài đăng quảng cáo bị hạn chế, khiến khách hàng không thể để lại ý kiến.

Những ngày qua, thông tin về việc thẩm mỹ viện bị điều tra liên quan đến bán hàng lậu khiến làn sóng bức xúc tăng cao, nhất là những khách còn tiền cọc hoặc đang trong lộ trình điều trị da.

Nhiều người không giấu được câu hỏi: "Tiền cọc có được hoàn?", "Mua mỹ phẩm tiền triệu rồi giờ sao?", "Những sản phẩm dùng trên mặt bấy lâu có an toàn không?"...

Các bài đăng quảng cáo của Mailisa trước khi bị điều tra (Ảnh: Facebook Mailisa).

Đổ chục triệu làm đẹp, giờ ôm rổ vỏ mỹ phẩm mà run

Chị Trang Đài (xã Hóc Môn, TPHCM) - khách hàng hơn 4 năm của Mailisa - kể với phóng viên rằng chị vẫn "choáng" khi hay tin. Trong tay chị là cả rổ mỹ phẩm đã dùng hết, hàng chục vỏ lọ, hũ kem, hộp nhựa… gom lại như chứng tích cho khoản chi hơn 20 triệu đồng vào chăm sóc da.

"Tiền có thể mất, nhưng tôi sợ nhất cái tật mang vào người", chị nói.

Chị Trang Đài chia sẻ hình ảnh các sản phẩm từng mua ở Mailisa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị kể, sau hai lần sinh, cộng với công việc phải phơi nắng, da chị bị nám nhiều. Thấy quảng cáo Mailisa, chị đến điều trị và từ đó đều đặn mua mỹ phẩm "đính kèm" mỗi lần làm dịch vụ. Theo tư vấn, không mua trọn bộ thì không được bảo hành.

Mỗi gói điều trị nám cách nhau ba tháng, chi phí 800.000-1 triệu đồng/lần. Song song, chị buộc phải mua bộ ba mỹ phẩm giá 2,1-2,9 triệu đồng/lần.

"Bộ đó nói là dùng 3-4 tháng nhưng thật ra kéo dài đến 6 tháng. Tôi chưa dùng bảo hành lần nào", chị nói.

Khi thông tin chủ hệ thống Mailisa bị bắt xuất hiện, chị Đài Trang kể: "Ai mà không hoang mang. Tôi xài gần 4 năm, giờ không biết da mình sau này sẽ ra sao. Nhìn lại rổ vỏ mỹ phẩm, tôi thật sự lo lắng".

Sau khi chị chia sẻ câu chuyện lên mạng, nhiều phụ nữ khác vào kể tình cảnh tương tự. Một người bạn chị Trang Đài vừa mua hơn 10 triệu đồng mỹ phẩm, chưa kịp dùng hết nửa lọ thì thông tin Mailisa bị điều tra lan ra, khiến người này cũng hoang mang tột độ.

Thẩm mỹ viện này từng hoạt động khá sôi nổi trước khi bị điều tra (Ảnh: Thẩm mỹ viện Mailisa đăng tải).

Khách hàng dở dang lộ trình điều trị, bảo hành trong vô vọng

Một khách hàng tên Phượng cho biết chị từng làm công nghệ cao kết hợp sử dụng sản phẩm của Mailisa. Ban đầu da cải thiện nhưng sau đó bình thường hóa, không còn đẹp như lúc đầu.

Lần gần nhất lên thẩm mỹ viện, nhân viên nói da chị đã mỏng. "Tôi ngưng dùng, chuyển sang sản phẩm khác. Chuyện Mailisa dùng hàng kém chất lượng, tôi không quan tâm lắm vì đã dừng lại", chị nói với phóng viên.

Nhưng không phải ai cũng nhẹ nhàng như chị Phượng. Tài khoản "Cô út" cho biết chị và chị gái cùng điều trị nám tại Mailisa. Với chị, nám có giảm, còn chị gái thì đang trong lộ trình bắn nám lần thứ ba.

"Giờ nghe tin đóng cửa, chị tôi hoang mang vì gói điều trị đang dang dở. Bắt buộc phải tìm nơi khác làm tiếp, chứ biết kêu ai?", chị nói.

Bộ mỹ phẩm bắt buộc mua mỗi lần điều trị cũng khiến nhiều người khốn đốn. "Xài chưa hết mà không dám xài nữa. Hoang mang lắm", khách này nói.

Không ít khách hàng cho biết đang mắc kẹt trong các gói bảo hành, thậm chí có người vừa đóng tiền xong chưa kịp làm buổi đầu thì thẩm mỹ viện đóng cửa.

"Chúng tôi chẳng biết tìm ai giải quyết", một khách hàng ngậm ngùi.