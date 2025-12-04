Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2025, ngày 4/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025 để cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đồng chí: Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương…

Về phía Đảng ủy Công an Trung ương, có các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ tại Hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác 2025, phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2026 trong Đảng bộ Công an Trung ương; các văn bản chính đưa ra tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81; Báo cáo các công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo thực hiện trong quý IV năm nay.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định những nội dung của Hội nghị hôm nay là những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng, là căn cứ để Đảng ủy Công an Trung ương đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 và những năm tiếp theo; tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII...

Trong năm 2025, Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy, thủ trưởng các cấp trong Công an nhân dân luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2025…

Qua đó, đã giữ vững an ninh quốc gia, củng cố một bước trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường, điều kiện để thực hiện các quyết sách phát triển của Đảng.

Lực lượng Công an nhân dân bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, không để xảy ra sơ suất; công tác phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Lực lượng Công an nhân dân thể hiện vai trò tiên phong, nòng cốt trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia; là cơ sở để Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách, chiến lược về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tạo nền tảng cho kinh tế số, xã hội số tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, phát biểu (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo gắn với đổi mới tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phân cấp, phân quyền sát với chức năng, nhiệm vụ, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy các cấp.

Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy, thủ trưởng các cấp trong Công an nhân dân chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân, trọng tâm là Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 với tư duy, cách làm mới, mang tính hành động cao; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên…

Khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện công tác an sinh xã hội, với tinh thần “Bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân là trên hết, trước hết, tất cả vì nhân dân”; chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân tích cực, kịp thời hỗ trợ người dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lũ.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần gương mẫu, đi đầu và những kết quả đạt được của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong năm 2025.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu lực lượng Công an nhân dân tập trung toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031…

Định vị cụ thể những công tác gia tăng đóng góp của lực lượng Công an trong thực hiện 3 mục tiêu chiến lược “hòa bình, ổn định - phát triển bền vững, chất lượng cao - nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân”, tăng trưởng hai con số, thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và nỗ lực phấn đấu thực hiện bằng được với sản phẩm, kết quả công việc rõ nét…; tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng cần quyết tâm, nỗ lực rất lớn, sự bứt phá mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với tinh thần tất cả vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân; trong đó vai trò, sự đóng góp của lực lượng Công an nhân dân đặc biệt quan trọng.

Tổng Bí thư tin tưởng, với tinh thần “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, lực lượng công an sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2026, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, nhất là gợi ý của đồng chí Tổng Bí thư về các nhiệm vụ mà lực lượng Công an nhân dân cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Bám sát và triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, toàn lực lượng Công an nhân dân sẽ tập trung toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất…