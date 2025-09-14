Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước đón lượng khách kỷ lục

Ngày 14/9, ban tổ chức Triển lãm Thành tựu Đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc cho biết sau 17 ngày mở cửa (từ 28/8 đến 13/9), triển lãm đã đón 8,6 triệu lượt người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Trong đó ngày 13/9, triển lãm đón gần 1,3 triệu khách, phá kỷ lục của những ngày trước đó.

Dự kiến khi kết thúc, triển lãm sẽ đạt mốc kỷ lục 10 triệu lượt khách sau 19 ngày mở cửa.

Triển lãm được tổ chức theo hình thức mở, đa tầng, không gian trưng bày được bố trí logic trên diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời lên đến gần 260.000m2.

Theo dự kiến ban đầu, triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 5/9. Tuy nhiên, do lượng khách ngày càng đông, ban tổ chức đã quyết định kéo dài triển lãm đến ngày 15/9 để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.

Khối các lực lượng vũ trang Liên bang Nga tham quan triển lãm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đến 16h ngày 15/9, triển lãm dừng đón khách. Triển lãm sẽ chính thức khép lại với lễ bế mạc diễn ra lúc 20h ngày 15/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp trên đài Truyền hình Việt Nam.

Nổi bật trong lễ bế mạc là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ như: NSƯT Việt Hoàn; ca sĩ Trọng Tấn, Thu Minh, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Hoàng Thùy Linh, Bảo Anh, Trúc Nhân, Trọng Hiếu, Double2T, PiaLinh, RHYDER; nghệ sĩ violin Anh Tú, dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, ban nhạc Bức Tường, nhóm Trống Đồng, vũ đoàn TRE…