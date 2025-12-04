"Máy giặt cả người" giá 10 tỷ đồng, làm sạch từ đầu đến chân trong 15 phút

Mẫu máy tắm này từng gây sốt tại Triển lãm Thế giới Osaka 2025, trở thành một trong những thiết bị chăm sóc cá nhân đắt đỏ nhất thị trường.

Chiếc máy có thiết kế dạng khoang con nhộng, dài 2,5m, rộng 1m và cao 2,6m, đủ lớn để một người trưởng thành có thể nằm thoải mái. Người dùng chỉ cần bước vào bên trong, đậy nắp lại, hệ thống sẽ tự động làm sạch cơ thể trong tiếng nhạc nhẹ.

Máy tắm tự động trang bị nhiều công nghệ hiện đại (Ảnh: Nikkei).

Quá trình làm sạch diễn ra nhờ lớp bọt khí siêu nhỏ, len sâu vào lỗ chân lông để loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn và tế bào chết. Công nghệ spa cao cấp này vốn phổ biến trong các phòng tắm và tiệm chăm sóc sắc đẹp tại Nhật Bản.

Bên trong buồng còn tích hợp hệ thống cảm biến nhằm theo dõi tình trạng sức khỏe của người sử dụng, phòng ngừa nguy cơ ngất xỉu, hoảng loạn hay các sự cố y tế khác.

Trước đó, tại Triển lãm Thế giới Osaka 2025, nguyên mẫu của chiếc máy này đã thu hút hàng dài khách tham quan, đóng góp vào tổng số 27 triệu lượt khách đến triển lãm kéo dài 6 tháng.

Đại diện công ty sở hữu cho biết sản phẩm là phiên bản nâng cấp của chiếc máy tắm tự động từng xuất hiện lần đầu năm 1970. Chủ tịch công ty khi ấy mới 10 tuổi và được truyền cảm hứng, ấp ủ ý định hoàn thiện chiếc máy tắm tự động mà nhiều người gọi vui là "máy giặt cả người".

Theo người bán hàng, máy tắm không chỉ giúp làm sạch cơ thể mà còn “thanh lọc tâm trí”, đồng thời tích hợp chức năng đo nhịp tim và các chỉ số sinh tồn của người dùng.

Chiếc máy đầu tiên đã được một khách sạn ở Osaka đặt mua nhằm đưa vào dịch vụ trải nghiệm cao cấp. Ngoài ra, một chuỗi cửa hàng điện máy lớn cũng mua sản phẩm để thu hút khách.

Đơn vị sở hữu cho biết, do giá trị nằm ở yếu tố độc nhất, họ dự định chỉ sản xuất khoảng 50 máy trên toàn Nhật Bản.