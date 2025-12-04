Xuân Son lập hat-trick, CLB Nam Định chiến thắng tại Cúp C1 Đông Nam Á

Trận đấu giữa Nam Định và Shan United diễn ra tối nay (4/12), trên sân Thuwunna, tại Yangon (Myanmar).

Xuân Son rực sáng trong trận đấu ở Cúp C1 Đông Nam Á (Ảnh: Lâm Anh).

Sau khoảng thời gian đầu thi đấu giằng co, CLB Nam Định vượt lên dẫn trước ở cuối hiệp một. Phút bù giờ thứ hai của hiệp thi đấu thứ nhất, Nguyễn Văn Vĩ bị Zwe Htet Min của Shan United trong khu cấm địa. Trọng tài cho đội khách được hưởng phạt đền.

Từ chấm 11m, Nguyễn Xuân Son thực hiện thành công, ghi bàn giúp đội đương kim vô địch (ĐKVĐ) V-League dẫn trước 1-0.

CLB Nam Định chơi tốt hơn so với Shan United (Ảnh: Lâm Anh).

Ngay đầu hiệp hai, Xuân Son tiếp tục lập công, nhân đôi cách biệt cho CLB Nam Định. Phút 51, đón đường chuyền từ phía trái khu vực 16m50 của đồng đội, Xuân Son chạy cắt mặt hậu vệ Shan United, trước khi anh đệm bóng rất nhạy bén, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Nam Định.

Sau đó, Shan United chỉ còn chơi với 10 người, do Sekyi bị đuổi vì chơi thô bạo với A Mít của Nam Định. Thi đấu hơn người, đội ĐKVĐ V-League càng có lợi thế trong các pha tấn công.

Xuân Son có hattrick bàn thắng (Ảnh: Lâm Anh).

Phút 87, Xuân Son hoàn tất cú hat-trick của mình trong trận, bằng pha tung người đá vô lê tuyệt đẹp, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Nam Định.

Chiến thắng này giúp CLB Nam Định có chiến thắng thứ hai sau hai trận tại Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026. Họ có cùng 6 điểm với CLB Johor Darul Tazim (Malaysia), nhưng Nam Định tạm xếp dưới vì kém đối thủ chỉ số phụ.