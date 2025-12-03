Thực hư video container nổi trên mặt nước, bên trong chứa đầy iPhone

Ngày 1/12, đoạn video ghi cảnh một người đàn ông đứng trên thuyền, tuyên bố vừa phát hiện một container chứa đầy điện thoại iPhone nổi trên mặt nước.

Trong video, người xem thấy cảnh nam thanh niên cùng một số người khác tỏ ra phấn khích khi liên tục lôi các hộp iPhone còn mới từ trong thùng container ra ngoài.

Thực hư video container nổi trên biển chứa iPhone, hút 105 triệu lượt xem (Nguồn video: X).

Video khiến nhiều người tin là thật, thu hút hơn 105 triệu lượt xem. Tuy nhiên, theo bộ phận kiểm chứng thông tin của Hãng thông tấn Press Trust of India (PTI) của Ấn Độ, đoạn video trên thực chất không phải là vụ việc có thật mà là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI).

Cụ thể, đội ngũ của PTI đã sử dụng công cụ InVid để tách các khung hình của video. Sau đó, nhóm nhân viên tiếp tục phân tích qua Google Lens.

Kết quả dẫn tới nhiều tài khoản mạng xã hội khác cũng đăng tải video này với nội dung tương tự. Đáng chú ý, một tài khoản Instagram đăng tải video vào ngày 29/11 có ghi rõ tại phần mô tả rằng, đây là video do AI tạo ra, không phải là tình huống có thật ngoài đời thực.

Hình ảnh trong video đều do AI tạo ra (Ảnh cắt từ video).

“Mục đích chính của video này là phục vụ giáo dục và sáng tạo. Nó được tạo ra để minh họa mức độ phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện nay. Tất cả cảnh quay, nhân vật, sự kiện, phản ứng và bối cảnh trong video đều do AI tạo ra. Không có gì trong video là thật", phần mô tả nói rõ.

Dựa trên các manh mối thu thập được, PTI tiếp tục dùng công nghệ kiểm tra AI để phân tích đoạn video. Kết quả cho thấy 99% hình ảnh trong video chứa yếu tố dàn dựng bằng AI.

Qua đó có thể khẳng định video “container đầy iPhone trôi trên sông” là giả mạo. Đây chỉ là sản phẩm AI bị lan truyền với nội dung sai sự thật, gây hiểu lầm cho người xem.