Mục sở thị trạm đổi pin của VinFast tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Tham gia Triển lãm Thành tựu Đất nước “80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), VinFast giới thiệu mô hình trạm đổi pin xe điện mà hãng sẽ triển khai trong năm nay.

Với mô hình trạm đổi pin xe điện, thời gian nạp đầy năng lượng cho xe máy điện chỉ tương đương, thậm chí nhanh hơn việc đổ xăng cho xe máy truyền thống, giải toả mối lo xe hết pin giữa đường hoặc phải chờ đợi sạc pin lâu.

Theo kế hoạch, VinFast sẽ triển khai hệ thống 150.000 trạm đổi pin tại tất cả các tỉnh, thành trên cả nước; đồng thời ra mắt phiên bản xe đổi pin của các dòng xe máy điện hiện tại.

Ngay trong tháng 10, VinFast sẽ lắp đặt 1.000 trạm đổi pin đầu tiên, dự kiến đạt 50.000 trạm đổi pin vào cuối năm nay và hoàn tất toàn bộ hệ thống trong vòng 3 năm tới.

Quy hoạch mạng lưới trạm đổi pin của Vinfast lớn gấp nhiều lần so với hệ thống khoảng 17.000 cây xăng, dầu hiện nay trên toàn quốc. Mỗi trạm có thiết kế bao gồm 12 viên pin (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trạm đổi pin được trang bị camera giám sát (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Khách hàng sẽ thực hiện thao tác thanh toán trên màn hình cảm ứng, với nhiều phương thức thanh toán khác nhau, nhanh gọn và thuận tiện (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tùy nhu cầu sử dụng, người dùng xe máy điện có thể thuê một hoặc hai pin để sử dụng, với mức phí thuê pin hàng tháng là 200.000 đồng/pin, phí đổi pin là 9.000 đồng/lần (đã bao gồm tiền sạc điện), đi được quãng đường tối đa 85 km/pin/lần sạc, trong điều kiện tiêu chuẩn (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Mô hình trạm đổi pin có ưu điểm là nhanh, tiện lợi, người dùng xe máy điện chỉ mất vài phút là có thể tiếp tục di chuyển với viên pin đã được sạc đầy (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Các dòng xe máy điện đổi pin được VinFast thiết kế và trang bị tính năng tương tự xe bán kèm pin, khác biệt duy nhất nằm ở khoang chứa pin được thiết kế hai ngăn, hỗ trợ hai pin có thể tháo lắp và thay thế dễ dàng tại các trạm đổi pin công cộng, với dung lượng 1,5 kWh/pin (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Dòng xe đầu tiên được bổ sung phiên bản đổi pin là Evo với tên gọi Evo Max, sẽ ra mắt vào tháng 10 với mức giá 20 triệu đồng, dự kiến có thiết kế tương tự bản Evo Grand đang được trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Sau Evo Max, VinFast sẽ lần lượt ra mắt thêm ba dòng xe đổi pin khác ngay trong năm nay, bao gồm Feliz Max (24,9 triệu đồng), Verox Max (33,9 triệu đồng), Drift Max (39,9 triệu đồng), đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Song song với phiên bản đổi pin, VinFast vẫn bán phiên bản kèm pin cho những khách hàng muốn sở hữu xe trọn gói và tự sạc tại nhà. Khách hàng cũng có thể mua xe thuê pin và tự sạc tại nhà, tùy theo nhu cầu sử dụng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), mở cửa từ 9h đến 22h, liên tục trong các ngày từ 29/8 đến hết ngày 5/9; riêng ngày 28/8, mở cửa từ 13h. Tại đây, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng những hiện vật, tư liệu, hình ảnh lịch sử quý giá và được giới thiệu các thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong suốt 80 năm qua.