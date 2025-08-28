Mục sở thị trạm đổi pin của VinFast tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

(Dân trí) - Mô hình đổi pin mang đến sự thuận tiện và an tâm cho người tiêu dùng khi chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện.
Tham gia Triển lãm Thành tựu Đất nước “80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), VinFast giới thiệu mô hình trạm đổi pin xe điện mà hãng sẽ triển khai trong năm nay.
Với mô hình trạm đổi pin xe điện, thời gian nạp đầy năng lượng cho xe máy điện chỉ tương đương, thậm chí nhanh hơn việc đổ xăng cho xe máy truyền thống, giải toả mối lo xe hết pin giữa đường hoặc phải chờ đợi sạc pin lâu.
Theo kế hoạch, VinFast sẽ triển khai hệ thống 150.000 trạm đổi pin tại tất cả các tỉnh, thành trên cả nước; đồng thời ra mắt phiên bản xe đổi pin của các dòng xe máy điện hiện tại.
Ngay trong tháng 10, VinFast sẽ lắp đặt 1.000 trạm đổi pin đầu tiên, dự kiến đạt 50.000 trạm đổi pin vào cuối năm nay và hoàn tất toàn bộ hệ thống trong vòng 3 năm tới.
Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), mở cửa từ 9h đến 22h, liên tục trong các ngày từ 29/8 đến hết ngày 5/9; riêng ngày 28/8, mở cửa từ 13h. Tại đây, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng những hiện vật, tư liệu, hình ảnh lịch sử quý giá và được giới thiệu các thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong suốt 80 năm qua.