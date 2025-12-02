Chàng trai Việt đưa 500 bồ câu sang thả ở Viêng Chăn mừng Quốc khánh Lào

Sáng 2/12, sau khi kết thúc màn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025), nhóm của anh Nguyễn Văn Thuận - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ (CLB) bồ câu đua TPHCM - mang các thùng nhựa chứa hơn 500 chú chim ra quảng trường Thatluang ở thủ đô Viêng Chăn.

Vài phút sau, cửa lồng mở ra, hàng loạt bồ câu tung bay, sải cánh giữa bầu trời nước bạn. Anh cũng đưa một số chú chim cho người dân Lào tự thả giữa quảng trường.

Để có màn thả chim thể hiện hoà bình, hữu nghị kéo dài 30 giây, nhóm của anh Thuận cho 500 chú bồ câu vào thùng nhựa, chuyển từ ga Sài Gòn đến ga Đông Hà (Quảng Trị). Suốt quãng đường gần 1.000km, 2 thành viên thường xuyên túc trực, lo chuyện ăn uống cho "đội lông vũ".

Tàu dừng ở ga Đông Hà, các thùng nhựa lập tức được vận chuyển về cửa khẩu Lao Bảo để làm thủ tục xuất nhập cảnh giữa hai nước.

Khoảnh khắc chim bồ câu được thả ở Viêng Chăn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Do một số phát sinh, các lồng chim được chuyển về Viêng Chăn trước. 6 thành viên trong nhóm đi sau và đặt chân đến thủ đô của Lào chỉ 5 tiếng trước giờ bắt đầu diễu binh, diễu hành", anh nói.

Ý tưởng sau lần lướt mạng xã hội

Cách đây gần 1 tháng, trong khi lướt mạng xã hội, anh Thuận tình cờ biết được các chiến sĩ của Lào đang tập luyện, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh.

Biết nước bạn sắp có đại lễ lớn, người đàn ông lập tức chia sẻ ý tưởng thả chim bồ câu trên bầu trời Viêng Chăn. Nhận thấy đây là hoạt động thiết thực góp phần khẳng định tình đoàn kết và hữu nghị giữa 2 quốc gia, các thành viên trong nhóm đều đồng ý.

Thông qua nhiều kênh liên lạc, giữa tháng 11, anh Thuận nhận được sự đồng ý bằng văn bản từ phía Lào.

Anh Thuận cho biết, sau khi được phía Lào đồng ý, nhóm đã tích cực chuẩn bị cho quá trình thả chim bồ câu ở Viêng Chăn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Khó khăn nhất là tìm đủ 500 chú bồ câu để mang sang nước bạn. Sau vài lần tham gia các sự kiện trước, đàn chim của tôi bị hao hụt về số lượng, do thời tiết bất lợi hoặc chưa quen đường nên nhiều con không bay về", anh Thuận chia sẻ.

Cách đây vài tháng, nghe lời góp ý của mọi người, anh Thuận quyết định lập một đàn chim bồ câu trắng - biểu tượng quốc tế của hòa bình, tình yêu và hạnh phúc - để tham gia các sự kiện trong những năm tới.

Anh bỏ tiền túi mua hơn 50 con chim bồ câu trắng với giá 600.000 đồng/cặp về chăm sóc, chờ giai đoạn sinh sản vào cuối năm để nhân giống. Nhận được tin phía Lào đồng ý cho thực hiện màn thả chim bồ câu, anh Thuận tức tốc chuẩn bị lên đường.

"Ngoài chim bồ câu trắng, hơn 400 chú bồ câu còn lại được tôi mua từ các anh em khác trong CLB cách đây gần 1 tuần với tổng chi phí khoảng 100 triệu đồng", anh nói.

Lần này, do lịch trình quá gấp, anh Thuận không có thời gian để huấn luyện cho đàn chim bồ câu vừa mua.

Trước đó, các chủ cũ đã cho bồ cầu rèn thể lực bằng cách bay đường xa. Nhiều con trong đó từng bay từ Quảng Ngãi về TPHCM.

"Tập tính của chim bồ câu là bay về nhà, có khả năng định hướng và nhớ đường rất tốt", anh Thuận tiết lộ.

Với những người đam mê bộ môn này, vất vả nhất là quá trình rèn luyện thể lực cho chim bồ câu để chúng có thể đủ sức bay được quãng đường rất xa.

Thông thường, sau khoảng 3 tháng nuôi trong chuồng, anh bắt đầu cho từng con tập làm quen với các chuyến bay xa. Ban đầu, chúng được mang ra điểm cách nhà khoảng 1km. Sau đó, quãng đường được tăng dần lên 10km, rồi 20-30km. Xa nhất, anh đưa chúng đến nơi cách chỗ ở hàng trăm ki-lô-mét để rèn luyện khả năng bay đường dài.

"Với những địa điểm ở xa, tôi phải gửi lồng chim theo xe khách rồi nhờ người ta thả chúng lên trời. Có khả năng định vị bẩm sinh, đàn chim bồ câu sẽ tìm được đường bay về nhà", anh nói.

Trong số 500 con bồ câu, có khoảng 50 chú chim bồ câu có màu trắng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói về chi phí nuôi, người đàn ông cho biết, mỗi con chim bồ câu ăn hết 1.200 đồng tiền thức ăn mỗi ngày. Với đàn chim 500 con, mỗi tháng gia đình tốn khoảng 18 triệu đồng.

Mỗi con chim bồ câu đua được gắn một chiếc vòng nhựa ở chân từ lúc còn nhỏ đến trưởng thành. Các vòng được sản xuất theo năm, gắn mã số riêng giúp chủ nhân có thể nhận dạng khi bồ câu trở về.

Từ khi nhận được sự chấp thuận của nước bạn Lào, các thành viên trong nhóm hồi hộp mong chờ đến ngày xuất phát.

Anh Thuận cho rằng, có cơ hội được thả chim bồ câu trong sự kiện lớn tại Việt Nam đã là vinh dự lớn. Lần này, đàn chim được mang từ Việt Nam sang, tung cánh trên bầu trời Viêng Chăn trở thành khoảnh khắc vô cùng đặc biệt.

"Hình ảnh đàn bồ câu bay trên bầu trời không chỉ là biểu tượng của hoà bình, mà còn gửi gắm tình cảm quý mến của người dân Việt Nam với nước bạn. Chúng tôi mong muốn cùng chung tay vun đắp tình hữu nghị giữa 2 quốc gia là anh em láng giềng", anh Thuận bày tỏ.

Theo đuổi đam mê từ hơn 10 năm trước

Ngoài công việc ở xưởng gara ô tô, anh Thuận dành nhiều thời gian chăm sóc, lo từng bữa ăn cho đàn chim.

"Bồ câu trong chuồng còn đói, tôi không ăn uống được. Mỗi khi về nhà, tôi vội vàng thăm đàn chim mới yên tâm làm việc khác", anh bày tỏ.

Được biết, người đàn ông có đam mê với bộ môn bồ câu đua từ khi còn đi học. Cách đây hơn 15 năm, anh dành dụm tiền ăn sáng, mua chim mới ra ràng với giá 20.000 đồng - 30.000 đồng/con về huấn luyện.

Khung cảnh chuẩn bị diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào ở thủ đô Viêng Chăn (Ảnh: Maysaa Phanthabouasy).

"Điều thú vị nhất với những người theo đuổi bộ môn này là khoảnh khắc chứng kiến đàn chim có thể bay hàng trăm ki-lô-mét trở về nhà sau thời gian huấn luyện", anh bày tỏ.

Ngoài khả năng nhớ đường, bồ câu vốn có tập tính bầy đàn. Khi được thả lên bầu trời, chúng sẽ bay theo vòng tròn để xác định được hướng di chuyển tạo ra hiệu ứng thị giác đẹp mắt. Sau đó, cả đàn sẽ bay theo một hướng để về nhà.

Theo kế hoạch ban đầu, CLB của anh Thuận sẽ có 20 người sang Lào để thực hiện màn thả chim bồ câu. Do không thể vận chuyển các lồng chim bằng đường hàng không, nhóm phải đi bằng đường bộ nên một số thành viên không theo đoàn.

Dịp này có 14 lồng chim được chuyển sang Lào nhưng đoàn chỉ có 6 người. Vì vậy, nhóm nhờ phía Lào bố trí thêm tình nguyện viên để hỗ trợ việc thả chim.

Các chú chim đều có đeo mã số riêng ở chân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Thuận cho rằng, sau khi được thả trên bầu trời Viêng Chăn, nhiều chú chim có thể không trở về Việt Nam.

Nguyên nhân do những con chim này vừa được mua từ chủ cũ vài ngày trước, chưa kịp trải qua quá trình huấn luyện để làm quen với vị trí nhà của anh Thuận.

Ngoài ra, quãng đường từ Viêng Chăn về TPHCM hơn 1.000km khiến nhiều chú chim không đủ thể lực. Trên đường bay về có nhiều rừng núi, bồ câu có thể phải đối mặt với một số loài chim ăn thịt khác.

"Tôi hy vọng một số chú chim sẽ ở lại nước bạn. Đó là một món quà mà cả nhóm mong muốn thay mặt người Việt Nam tặng nhân dân Lào anh em", anh nói.