Hàng trăm ô tô lại nối đuôi nhau lên cầu tránh lũ, người đi đường bất ngờ

Trước thông tin nhiều hồ chứa điều tiết nước về hạ du và sông Cái Nha Trang ở mức báo động 1-2, nhiều người dân ở phường Bắc và Tây Nha Trang lo ngại các khu vực trũng thấp sẽ bị tái ngập. Vì vậy, họ đã đưa ô tô lên những nơi cao ráo để tránh hư hỏng do lũ. Trong ảnh, nhiều ô tô đỗ trên nút giao Ngọc Hội (phường Tây Nha Trang) vào tối 4/12.

Chiều cùng ngày, hàng trăm ô tô cũng được đưa đến khu vực cầu vượt Đường Sắt, trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Tây Nha Trang để tránh lũ.

Cảnh ô tô nối đuôi dài nhiều km trên khu vực cầu vượt Đường Sắt.

Ngoài ô tô con, nhiều xe khách cỡ lớn cũng đỗ tại khu vực cầu vượt Đường Sắt.

Bà Lê Thị Được, trú xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa tỏ ra bất ngờ khi lần đầu thấy ô tô đỗ dày đặc trên cầu vượt.

"Tôi cứ nghĩ những chiếc xe này bị ngập người dân bỏ lại, ai ngờ đưa lên để "chạy lụt". Đây là lần đầu tôi thấy nhiều ô tô đỗ cùng lúc như vậy", bà Được chia sẻ.

Tại cầu ở đường Đ.30 (phường Tây Nha Trang) cũng ghi nhận tình trạng tương tự, nhiều ô tô xếp hàng dài đỗ trên cầu để tránh lũ.

Cảnh ô tô chen chúc đỗ tại khu vực cầu đường Đ.30 khi nhìn từ trên cao.

Một ô tô đỗ trên cầu đường Đ.30 đã chủ động che biển số.

Nam tài xế đỗ xe tại khu vực này chia sẻ, dù biết việc đỗ ô tô trên cầu là vi phạm luật, nhưng anh hy vọng lực lượng chức năng sẽ thông cảm, bởi nếu giữ ở nhà, xe rất dễ bị ngập và chịu thiệt hại lớn.

Tại khu vực cầu Vĩnh Phương, phường Bắc Nha Trang, tình trạng đưa ô tô lên cầu để tránh lũ cũng được ghi nhận.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ công tác ở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, việc đỗ ô tô trên cầu là vi phạm và sẽ bị xử phạt hành chính.

Tuy nhiên, trong đợt lũ lịch sử vừa qua, tại Nha Trang có rất nhiều xe bị ngập, gây thiệt hại lớn. Do đó, ngành giao thông cũng linh động để người dân đỗ trên cầu tránh lũ, giảm thiệt hại. Khi nước rút, ô tô phải được di dời ngay để đảm bảo cầu đường thông thoáng, nếu chủ xe không chấp hành sẽ bị xử phạt.

Trước đó, giữa tháng 11, mưa lũ lịch sử ở Khánh Hòa đã khiến nhiều ô tô chìm trong nước, gây thiệt hại từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng cho chi phí sửa chữa (Ảnh: Hoàng Đức).