Tập đoàn Nhật Bản muốn chi 4.700 tỷ đồng “thâu tóm” chủ bút bi Thiên Long?

Ngày 4/12, Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) thông báo sẽ tiến hành mua cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG), thông qua hai giao dịch gồm mua cổ phần và chào mua công khai. Theo kế hoạch, tập đoàn này sẽ mua toàn bộ cổ phần của Công ty Thiên Long An Thịnh (TLAT) - đơn vị đang nắm giữ 46,82% cổ phần Thiên Long, thuộc sở hữu của nhà sáng lập và các cộng sự.

Sau đó, tập đoàn Nhật cũng sẽ thực hiện chào mua công khai thêm 18,19% cổ phần Thiên Long trên thị trường.

Theo lộ trình, giao dịch mua TLAT dự kiến hoàn tất vào tháng 8/2026, trong khi đợt chào mua công khai diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11/2026, tùy thuộc phê duyệt của cơ quan quản lý. Kokuyo cho biết thương vụ chưa tác động lớn đến kết quả kinh doanh năm 2025 và sẽ cập nhật thông tin khi có diễn biến mới.

Kế hoạch mua cổ phần của Tập đoàn Nhật Bản (Ảnh: Chụp màn hình từ thông báo của Kokuyo).

Nếu thành công, Kokuyo dự kiến nắm tổng cộng 65,01% cổ phần, chính thức biến Thiên Long thành công ty con.

Giá trị ước tính của thương vụ lên đến 27,6 tỷ yên (4.700 tỷ đồng), tương ứng khoảng 82.000 đồng/cổ phiếu, được Kokuyo dùng vốn tự có để chi trả. 2 công ty liên kết của Thiên Long là Phương Nam Cultural JSC và PEGA Holdings JSC không nằm trong thương vụ.

Phóng viên báo Dân trí đã có liên hệ với phía Thiên Long, tuy nhiên đại diện cho biết sẽ có thông báo giải thích sau.

Kokuyo là tập đoàn lớn của Nhật Bản trong lĩnh vực văn phòng phẩm, nội thất văn phòng, thiết kế không gian làm việc, hoạt động tại Nhật và nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore...