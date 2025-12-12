Hà Nội: Ngày ngủ 3 tiếng, kiệt quệ vì tiếng đập vợt póc póc của “pick thủ”

Ám ảnh tiếng... póc póc đến kiệt quệ tinh thần

Nhiều tháng qua, chị Minh Hồng (cư dân Chung cư An Sinh, phường Từ Liêm, Hà Nội) gần như không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn.

Sáng đồng hồ điểm 5h, tối kéo dài đến tận 22h30, tiếng bóng nảy rồi kêu póc póc, tiếng hò hét từ sân pickleball (nằm trên đường Lưu Hữu Phước) ngay sát chân toà nhà vang lên không dứt khiến chị rơi vào trạng thái căng thẳng, mất ngủ triền miên.

“Lâu lắm tôi không biết thế nào là một giấc ngủ đúng nghĩa. Ngày nào cũng bắt đầu trong trạng thái mệt mỏi, kết thúc bằng sự uể oải”, chị Hồng chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Theo chị Minh Hồng, khu sân pickleball này xuất hiện vào khoảng tháng 8 năm nay. Sân gồm hai sân nhỏ, mỗi lượt có thể chơi khoảng 8 người nhưng thường tụ tập số lượng đông hơn.

Trước tháng 10, sân mở từ 5h đến 22h, có hôm đến 22h30. Sau nhiều phản ánh, giờ hoạt động được điều chỉnh thành 6h-22h, nhưng với nhiều cư dân, chừng đó cũng đủ khiến đời sống sinh hoạt bị đảo lộn.

Chị Minh Hồng mất ngủ khi sân pickleball hoạt động suốt ngày từ sáng sớm tới tối muộn (Video: Nhân vật cung cấp).

Cũng theo người phụ nữ này, những ngày đầu, sân chỉ gây khó chịu nhẹ vì khách thưa thớt. Nhưng sau khoảng 1 tháng, lượng khách đông lên, tiếng bóng nảy mạnh liên tục, cộng thêm tiếng hò hét, gọi nhau, cười đùa từ các “pick thủ” (từ thân mật chỉ người chơi pickleball)… tạo thành một tổ hợp âm thanh khó chịu không dứt.

Các căn hộ thuộc trục hướng thẳng ra sân bóng sẽ chịu tác động bởi tiếng ồn nhiều nhất và lớn nhất, các hướng khác có thể không nghe thấy gì hoặc nghe thấy nhỏ hơn.

Chị Hồng mô tả: “Tiếng bóng vang dội suốt ngày. Đó không phải âm thanh bạn có thể làm quen được. Việc bị đánh thức bằng tiếng bóng dồn dập khiến mỗi ngày khởi đầu thật mệt mỏi. Sân còn phục vụ xuyên trưa. Khi người chơi kết thúc trận đấu lúc 22h, tôi vẫn chưa thể ngủ được. Tim vẫn đập nhanh, tiếng bóng như vẫn ong ong trong đầu, vô cùng ám ảnh”.

Nhiều ngày chị Hồng chỉ có thể ngủ được 3-4 tiếng khi 3h mới có thể chợp mắt nhưng sáng sớm đã bị đánh thức bởi tiếng ồn sân pickleball. Để tìm kiếm sự tỉnh táo trong ngày, người phụ nữ buộc phải uống cà phê. Cơ thể mệt rã rời nhưng đầu thì “tỉnh” bởi caffeine. Nhiều khi, chị phải canh xem sân pickleball trống giờ nào để tranh thủ ngủ bù.

Chị Hồng và một số hộ dân đã phản ánh tình trạng trên qua ứng dụng iHanoi đầu tháng 11.

Tuy nhiên, những gì mà người phụ nữ này nhận được từ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Từ Liêm là thông báo: “Đã tiếp nhận thông tin phản ánh và cử tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác minh xử lý theo quy định”.

Ngày càng có nhiều sân pickleball được mở phục vụ người chơi ở Hà Nội (Ảnh: Hồng Anh).

Từ đó đến nay đã 1 tháng, chị Hồng không nhận thêm được bất cứ phản hồi nào. Sân bóng vẫn hoạt động bình thường, người phụ nữ tiếp tục gửi phản ánh lên iHanoi thì phản ánh đó nằm ở tình trạng “đang xử lý”.

Chị Minh Hồng cho rằng, pickleball là môn thể thao lành mạnh, nhưng việc bố trí, vận hành cần có quy định rõ ràng để không ảnh hưởng đến cộng đồng.

Chi hàng chục triệu lắp cửa cách âm vì sống cạnh sân pickleball

Vừa tiễn nhóm thợ đến đo đạc để chuẩn bị thay toàn bộ hệ thống cửa hai lớp cách âm, anh L. (phường Định Công, Hà Nội) thở dài. Đó là giải pháp bất đắc dĩ sau nhiều ngày cả gia đình anh bị “tra tấn” bởi tiếng ồn từ sân pickleball ngay sát nhà, hoạt động liên tục từ sáng sớm tới khuya.

“Trước đây khu vực đó là sân tennis. Khi phong trào chơi pickleball rộ lên thì họ chuyển đổi mô hình”, anh L. kể. Những ngày đầu còn thưa người, nhưng càng về sau sân càng đông.

Từ 5h đến 23h, tiếng bóng đập chan chát, tiếng hò hét gọi nhau vang dội không dứt khiến sinh hoạt gia đình anh cùng nhiều hộ xung quanh bị đảo lộn hoàn toàn.

Bố mẹ anh L. đã lớn tuổi, vốn khó ngủ, nay càng mất ngủ triền miên vì tiếng vọng từ sân thể thao. Con gái 4 tuổi của anh cũng thường xuyên giật mình giữa đêm.

“Nhiều hôm đi làm về căng thẳng, lại nghe tiếng vợt đập xuống mặt sân mà cảm giác như có búa gõ thẳng vào đầu, vô cùng mệt mỏi”, anh L. nói.

Nhiều sân bóng mở tới đêm muộn gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chịu nổi cảnh sống bị xáo trộn, anh từng phản ánh lên tổ dân phố nhưng không được xử lý dứt điểm. Anh tiếp tục sang tận sân trao đổi với ban quản lý, song tình hình vẫn không cải thiện, buộc người đàn ông phải báo lên phường.

Sau khi chính quyền vào cuộc, sân yêu cầu khách không chơi quá 22h và ngừng hoạt động từ 11h đến 14h để người dân nghỉ trưa. Tuy nhiên, những khung giờ còn lại người chơi vẫn hoạt động tối đa nên tiếng ồn gần như không giảm bao nhiêu.

Không thể yêu cầu đóng cửa sân, anh L. buộc phải tìm cách tự bảo vệ gia đình. Anh quyết định thay toàn bộ cửa sổ, cửa ban công bằng kính hộp hai lớp cách âm chuyên dụng. “Đắt lắm, riêng tiền cửa đã 50 triệu đồng. Nhưng không làm thì cả nhà ngủ không nổi”, anh bày tỏ.

Anh L. khẳng định bản thân không phản đối môn pickleball. Ngược lại, anh cho rằng đây là bộ môn lành mạnh, phù hợp với nhiều độ tuổi. Điều đáng nói nằm ở ý thức người chơi và cách vận hành sân.

“Nếu mọi người không la hét, ban quản lý có biện pháp giảm âm thì cuộc sống người dân đã không bị ảnh hưởng đến vậy”, anh nói.

Nhà cũ của chị Huyền từng ở cạnh sân pickleball nên bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn nghiêm trọng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chuyển nhà vì không chịu nổi tiếng ồn

Chị Huyền (SN 1993, Hà Nội) kể lại với phóng viên Dân trí rằng chị từng là “nạn nhân trực tiếp” của tiếng ồn từ sân pickleball đến mức phải quyết định dọn cả gia đình sang nơi khác sống.

Đã hơn 5 tháng trôi qua kể từ ngày chuyển về nhà mới, nhưng chỉ cần nhắc đến quãng thời gian bị “tra tấn” bởi âm thanh póc póc dai dẳng, chị vẫn không giấu nổi bức xúc.

“Nhà cũ của tôi ở số 120 Định Công, ngay sát sân tập Maxping Pickleball chỉ vài bước chân. Sân lợp mái tôn kín, thành ra tiếng bóng chạm vợt vang vọng như ai gõ búa ngay sau lưng. Tầng nào trong nhà cũng nghe thấy. Bốn tháng liền, gia đình tôi mất ngủ triền miên”, chị nhớ lại.

Theo lời chị Huyền, tình trạng bắt đầu từ cuối tháng 2 năm nay. Công việc của chị chủ yếu làm việc tại nhà nên gần như toàn bộ giờ sinh hoạt đều bị tiếng ồn bủa vây.

“Tiếng póc póc lặp lại hàng nghìn lần mỗi ngày, nghe riết thành nỗi ám ảnh, không có giờ nào được yên tĩnh, kéo dài từ sáng đến đêm muộn thì sao sống nổi. Tôi cảm giác như mình bị trầm cảm vì tiếng ồn”, chị nói.

Giờ giấc hoạt động của sân cũng khiến gia đình kiệt quệ. Thời gian đầu, tiếng chơi bóng kéo dài từ 5h đến 00h, nhiều hôm muộn hơn.

Chị Huyền đã gửi đơn kiến nghị, phường cũng xuống làm việc nhiều lần, đến khi giờ hoạt động được điều chỉnh còn 6h-22h30. Thế nhưng, với chị, “thiệt hại” tinh thần và sức khỏe đã quá lớn.

Không chỉ riêng gia đình chị, nhiều hộ lân cận cũng chịu chung cảnh ngộ. Một gia đình ở ngay bên cạnh từng phản ánh tới chính quyền nhiều lần vì tiếng bóng khiến họ mất ngủ và căng thẳng kéo dài.

“Chúng tôi không phản đối ai tập thể thao, nhưng cần có biện pháp cách âm và giờ giấc hoạt động hợp lý hơn. Đằng này, tiếng vang xuyên tường, dai dẳng từ sáng tới gần nửa đêm. Ai mà chịu nổi”, chị Huyền nói.

Chị nhấn mạnh, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn từ hoạt động kinh doanh của sân pickleball diễn ra rất nghiêm trọng, kéo dài nhiều tháng liền. Trong suốt thời gian bị ảnh hưởng, chị đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị. Tuy nhiên, những giải pháp được đưa ra chỉ giúp giảm bớt phần nào, không giải quyết triệt để.

Cuối cùng, khi sức khỏe và tinh thần bị bào mòn, gia đình chị buộc phải rời đi. “Nhà đang ở ổn định, không có dự định chuyển, nhưng tiếng ồn vượt quá sức chịu đựng. Chúng tôi không còn lựa chọn. Tôi từng là nạn nhân của việc này nên hiểu rất rõ, do đó việc phải góp thêm tiếng nói là cần thiết”, chị nói.

Thực tế cho thấy tiếng ồn từ sân pickleball đã trở thành vấn đề nhức nhối tại nhiều khu dân cư. Đây là môn thể thao lành mạnh, nhưng khi phát triển tự phát, thiếu quy chuẩn về vị trí, giờ hoạt động và biện pháp giảm âm, nó dễ dàng biến thành nguồn ô nhiễm gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống người dân.

Nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc cần ban hành bộ tiêu chuẩn riêng cho sân pickleball, quy định rõ khoảng cách tối thiểu tới nhà dân, mức âm lượng cho phép và yêu cầu lắp đặt tường chắn hoặc tấm cản âm.

Chỉ khi hoạt động này được kiểm soát bằng quy định cụ thể và ý thức người chơi được nâng cao, tiếng ồn mới được hạn chế, đảm bảo hài hòa giữa nhu cầu thể thao và quyền được nghỉ ngơi của cộng đồng.

*Tên nhân vật đã thay đổi theo yêu cầu.