Chi 4 tỷ đồng mua nhà ngoại thành ở Hà Nội, vợ chồng trẻ thu lời sau 2 năm

Tìm được mảnh đất cách nhà vài trăm mét, anh Nguyễn Thành Trung xắn tay cầm cuốc, còn vợ là chị Mai Trang mang theo túi hạt giống, bắt tay làm khu vườn rau sạch – ước mơ ấp ủ bấy lâu của gia đình.

Trong khi anh Trung cần mẫn xới đất, bà xã gieo những hạt giống đầu tiên. Con gái Tú Linh lẽo đẽo theo bố mẹ, thích thú nở nụ cười giòn tan.

Không mua chung cư, ngại nhà riêng trong ngõ, vợ chồng anh Trung - chị Trang mua đất ngoại thành để an cư (Ảnh: Trần Thành Công).

Trước đây, khi sống trong nhà trọ chật chội ở phường Hà Đông, chưa bao giờ cặp đôi quê Ninh Bình mơ ước có mảnh vườn nhỏ. Từ thời điểm quyết định dốc tiền, vay thêm để mua đất ở xã Yên Mỹ - cách trung tâm Hà Nội 10km - họ nhận thấy cuộc sống trong lành, ý nghĩa hơn.

"Vợ chồng tôi cảm thấy may mắn vì lên được chuyến tàu cuối trước khi giá đất và chung cư ở Hà Nội bật tăng. Cả gia đình hoàn thành được giấc mơ mua nhà Hà Nội", anh Trung nói với phóng viên Dân trí.

Hành trình mua nhà Hà Nội

Sinh ra và lớn lên ở Ninh Bình, anh Trung và chị Trang yêu nhau từ thời cấp 3. Trải qua hơn 10 năm yêu đương mặn nồng, cặp đôi kết hôn hồi năm 2021.

Sau khi cưới, dù có vốn liếng tích góp được, vàng cưới và tiền mừng, cặp đôi chưa nghĩ đến việc mua nhà vì mong muốn tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc của vợ chồng son. Anh Trung làm công việc tự do, còn vợ dạy tiếng Nhật.

Ban đầu, hai người thuê nhà ở khu vực Linh Đàm, rồi chuyển sang căn phòng trọ rộng chừng 25m² tại phường Hà Đông, chi phí gần 5 triệu đồng mỗi tháng, đã bao gồm điện nước.

Căn phòng trọ nằm ở tầng 1 của ngôi nhà hai tầng, lọt thỏm trong con ngõ nhỏ. Không gian chật hẹp, bốn bề là nhà dân san sát, cửa sổ mở ra chỉ hứng được chút ánh sáng yếu ớt len lỏi vào phòng.

Mảnh đất vợ chồng anh Trung mua nằm sát đường lớn, khu dân cư đã được quy hoạch đẹp mắt (Ảnh: Trần Thành Công).

Sau một thời gian chung sống, hai vợ chồng nghĩ đến chuyện mua nhà để an cư lạc nghiệp. Do giá nhà đất ở mức cao, cặp đôi từng nghĩ đó là giấc mơ xa vời.

"Động lực mua nhà tăng lên từ khi vợ tôi có bầu, sinh con. Cuộc sống chật chội nhiều bất tiện, anh em họ hàng đến thăm không có chỗ ngồi. Hai vợ chồng tính toán, mong con cái có chỗ học tập rộng rãi, chu đáo", anh Trung nhớ lại.

Khoảng tháng 3/2023, chàng trai quê Ninh Bình bắt đầu hành trình tìm mua một căn nhà khoảng 4 tỷ đồng để an cư lâu dài. Dù đã lường trước việc tìm được chốn ở phù hợp không hề dễ dàng, anh Trung không ngờ con đường ấy lại vất vả và nhiều trăn trở đến vậy.

Do không muốn sống trong chung cư vì vướng nhiều bất tiện sinh hoạt, vợ chồng anh Trung xác định ngay từ đầu sẽ mua nhà đất. Với ngân sách khoảng 4 tỷ đồng, họ chấp nhận lựa chọn những căn nhà nằm sâu trong ngõ tại Hà Nội.

Theo anh Trung, ở khu vực ven nội thành, không ít căn nhà được rao bán quanh mức 4 tỷ đồng nhưng lối vào nhỏ hẹp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt trong trường hợp xảy ra cháy nổ. Khi chuyển hướng sang phường Yên Nghĩa, anh được giới thiệu một số căn nhà xây sẵn, thiết kế hiện đại, giá dao động từ 5-6 tỷ đồng.

“Nhà đẹp, tiện nghi nhưng mức giá vượt quá khả năng tài chính của gia đình. Chưa kể, khu vực gần đó lại có mộ phần nên hai vợ chồng cảm thấy không phù hợp”, anh Trung chia sẻ.

Không tìm được phương án ưng ý ở các khu vực ven nội thành, vợ chồng anh tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm ra xa hơn. Giữa năm 2023, gia đình từng đặt cọc một mảnh đất gần nơi ở hiện tại ở xã Yên Mỹ, song giao dịch bất thành do phía bên bán không thống nhất nội bộ. Một mảnh đất khác ở làng Đại Lan (xã Thanh Trì), được rao với giá khoảng 20 triệu đồng/m2, cũng lọt vào tầm ngắm nhưng cuối cùng không thể chốt mua.

“Khi xem giấy tờ, phần đất gia chủ dự định bán là đất vườn. Lo ngại những rắc rối pháp lý về sau, vợ chồng tôi quyết định dừng lại dù mức giá rẻ hơn nhiều so với mảnh đất hiện tại”, anh nói.

Sau nhiều tháng mòn mỏi đi tìm khắp nơi mà vẫn chưa có lựa chọn phù hợp, vợ chồng anh Trung rơi vào tâm trạng chán nản. Áp lực mua nhà sớm để tránh giá đất tiếp tục leo thang cũng khiến kế hoạch tài chính của gia đình thêm căng thẳng.

Tình cờ trong một lần đi chơi ở xã Yên Mỹ, anh chị được người quen gợi ý thử tìm đất tại địa phương. Khi bắt gặp mảnh đất ở xóm 5, nhìn ra ao nước, phía trước là con đường rộng rãi, không gian thoáng đãng, yên bình, vợ chồng anh lập tức “phải lòng”.

“Mảnh đất rộng 40m2, được rao bán với giá xấp xỉ 4 tỷ đồng, vừa vặn với khả năng tài chính của gia đình. Phía trước thông thoáng, không phải sống trong ngõ chật chội nên cả nhà đều rất hài lòng”, anh Trung chia sẻ.

Chấp nhận vay một nửa, ở nhà tôn

Với những gia đình trẻ như vợ chồng anh Trung - chị Trang, bài toán lớn nhất khi quyết định mua nhà chính là tài chính.

Trước khi “xuống tiền”, cặp đôi đã có thời gian dài nỗ lực làm việc, mỗi tháng dành dụm vài chục triệu đồng đưa vào quỹ chung. Đối với mảnh đất trị giá 4 tỷ đồng, toàn bộ số tiền tích góp từ khi kết hôn cùng các khoản dành dụm trước đó giúp họ có trong tay hơn 2 tỷ đồng. Phần còn lại, hai vợ chồng phải vay mượn từ người thân và ngân hàng.

Khoản nợ lớn khiến cuộc sống ban đầu không tránh khỏi áp lực. Sau nhiều đêm suy nghĩ, vợ chồng anh Trung dần nhìn nhận theo hướng tích cực hơn: “Nợ chính là động lực để mình cố gắng làm việc nhiều hơn”.

Căn nhà rộng 40m2 của vợ chồng anh Trung - chị Trang (Ảnh: Trần Thành Công).

Khi gánh nặng tài chính đè lên vai, thói quen sinh hoạt của cả hai cũng buộc phải thay đổi. Anh Trung cho biết, vợ chồng hạn chế ăn uống bên ngoài, giảm bớt những buổi tụ tập, dành nhiều thời gian nấu ăn tại nhà và cắt bỏ các khoản chi tiêu không thực sự cần thiết.

Bên cạnh công việc chính, hai vợ chồng còn tranh thủ làm thêm để tăng thu nhập. Chị Trang nhận quay clip, review sách cho nhà xuất bản, anh Trung hỗ trợ vợ trong những lúc rảnh rỗi.

Nhờ kiên trì và kỷ luật tài chính, mỗi tháng họ dành khoảng một nửa thu nhập để trả nợ. Đến nay, khoản vay ngân hàng chỉ còn khoảng 300 triệu đồng, số tiền vay người thân cũng đang được thu xếp trả dần.

“Nợ vẫn còn đó, nhưng điều khiến chúng tôi vui nhất là được sống trong căn nhà rộng rãi của chính mình, không còn cảnh chật chội như những ngày ở trọ”, anh Trung chia sẻ.

Trên mảnh đất mới mua, ban đầu chỉ có một nhà kho nhỏ dùng để chứa đồ, xung quanh quây tôn tạm bợ. Do điều kiện tài chính còn hạn chế, vợ chồng anh Trung lựa chọn phương án cải tạo lại không gian có sẵn để sớm ổn định cuộc sống.

Từ căn nhà kho cũ kỹ, anh chị tính toán, sắp xếp lại thành các khu vực sinh hoạt cơ bản gồm phòng ngủ, nhà tắm và phòng khách kết hợp bếp. Sau 3 tuần, quá trình cải tạo kết thúc, với chi phí gần 70 triệu đồng.

Trong đó, phòng khách rộng khoảng 15m², đủ để con gái vui chơi và làm nơi gia đình hai bên quây quần mỗi khi lên Hà Nội.

Phần mái được lợp tôn, phía dưới có trần chống nóng, tường xung quanh sử dụng tấm alu (nhôm aluminium). Vào mùa hè, không gian trong nhà khá oi bức nên gia đình thường phải bật điều hòa liên tục.

Căn nhà tôn đã được gia đình sửa sang lại sau khi mua (Ảnh: Trần Thành Công).

Dù trong mắt nhiều người, căn nhà mái tôn của anh Trung – chị Trang còn đơn sơ, chưa thực sự khang trang. Với cặp đôi, đó là thành quả đáng trân trọng sau nhiều năm nỗ lực.

“Ai cũng mơ ước có một ngôi nhà riêng cao tầng, rộng rãi. Bản thân tôi từ quê lên Hà Nội lập nghiệp, điều kiện tài chính còn hạn hẹp, nên có được mảnh đất để an cư như thế này đã là một giấc mơ”, anh Trung chia sẻ.

Theo kế hoạch, sau khi trả hết nợ vào năm 2027, vợ chồng anh sẽ lên phương án thiết kế và xây dựng lại căn nhà kiên cố hơn, trước thời điểm con gái bước vào lớp 1.

Cuộc sống thoải mái, không còn chật chội

Nhớ lại quãng thời gian còn ở nhà trọ, chị Trang không giấu được sự mệt mỏi vì cuộc sống chật chội, bí bách. Mỗi lần bước ra đường, cả nhà đối diện với cảnh phố xá ồn ào, dòng người chen chúc ngột ngạt.

Đêm đầu tiên chuyển về sống ở ngoại thành, chị không khỏi vui mừng và hạnh phúc khi được ăn cơm, nghỉ ngơi trong chính căn nhà của mình. Tuy vậy, cảm giác hụt hẫng cũng nhanh chóng xuất hiện khi môi trường sống thay đổi.

“Khi còn ở trọ, xung quanh nhà lúc nào cũng tấp nập, nhộn nhịp. Về đây, không gian yên tĩnh hơn hẳn. Ở nội thành, mua sắm rất tiện lợi, ra ngõ là có quán ăn, còn ở đây sau 20h thường vắng người qua lại”, chị Trang chia sẻ.

Hai vợ chồng thảnh thơi cho con gái đạp xe mỗi chiều (Ảnh: Trần Thành Công).

Vượt qua những khó khăn ban đầu, gia đình anh Trung – chị Trang cảm thấy hài lòng với quyết định an cư ở khu vực xa trung tâm.

Giờ đây, mỗi khi mở cửa, trước mắt họ không còn là con ngõ nhỏ hay những bức tường gạch san sát, mà là không gian thiên nhiên rộng mở. Hồ nước trước nhà vừa được kè lại, có lan can sắt, vỉa hè lát gạch, mang dáng dấp của một công viên thu nhỏ.

Điều anh chị yêu thích nhất là cảm giác thư thái khi cùng con đạp xe một vòng quanh hồ, hoặc thong thả chăm sóc những luống hoa rực rỡ sắc màu trước hiên nhà.

"Sau 2 năm sống ở đây, tôi cảm thấy ngại vào phố vì cảnh tắc đường, chờ đèn đỏ... Mỗi khi xong việc, chỉ muốn dành thời gian bên chồng con, cả nhà đi dạo, tận hưởng sự thư thái", chị chia sẻ.

Anh Trung có thêm không gian để trồng hoa sau giờ làm (Ảnh: Trần Thành Công).

Nhìn căn nhà mái tôn còn giản dị, chưa khang trang bằng những ngôi nhà xung quanh, vợ chồng không lấy đó làm điều bận tâm hay áp lực. Họ cho rằng, việc liều mua nhà cách đây 2 năm là quyết định sáng suốt và đúng đắn.

Anh Trung cho biết, đến thời điểm này, giá đất tại khu vực này đã tăng gần gấp đôi so với thời điểm mua.

"Chúng tôi gần như là những hành khách cuối cùng lên tàu trước khi bất động sản sốt giá. Nếu chờ đợi đến bây giờ, dù có vay mượn đi chăng nữa, gia đình cũng không có đủ tiền để mua đất", anh nói.

Từ kinh nghiệm của bản thân, cặp vợ chồng cho rằng khi mua nhà để an cư, mọi người không nên chạy theo những ước mơ viển vông, mà cần cân nhắc thực tế tài chính, lựa chọn không gian sống phù hợp để có thể ổn định lâu dài và bền vững.

Ngoài ra, anh Trung - chị Trang cho rằng, đừng nên "nhắm mắt" mua những khu đất không minh bạch về pháp lý, giấy tờ có nhiều rắc rối sẽ tiềm ẩn nguy cơ rủi ro về sau.

Nhiều người vẫn cho rằng sống xa trung tâm sẽ thiếu thuận tiện, nhưng anh Trung nhìn nhận, khi quỹ đất nội thành gần như đã được khai thác hết, xu hướng phát triển đô thị tất yếu sẽ dịch chuyển dần ra các khu vực lân cận.

“Mua nhà là một quyết định lớn của đời người. Việc cân nhắc kỹ lưỡng là cần thiết, nhưng nếu do dự quá lâu có thể đánh mất cơ hội và trở nên chậm chân. Nhiều bạn bè của tôi từng chê giá bất động sản đắt, càng chờ thì việc mua càng khó, để rồi sau này thực sự hối hận”, anh bày tỏ.