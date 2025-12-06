Thành phố tại Mỹ chính thức cấm pickleball vì tiếng ồn

Theo báo cáo mới nhất, lệnh hạn chế tạm thời đã được áp dụng, ngay lập tức chấm dứt hoạt động của môn pickleball tại công viên Forest Hill. Cộng đồng người chơi sẽ chỉ có 30 ngày để tìm kiếm giải pháp hoặc địa điểm chơi mới trước khi lệnh cấm chính thức có hiệu lực vĩnh viễn.

Thành phố Carmel treo bảng cấm pickleball tại công viên Forest Hill (Ảnh: Pickleball).

Thành phố Carmel nổi tiếng với những luật lệ địa phương khác thường như: cấm ăn kem ốc quế, cấm mang giày cao gót nếu không có giấy phép. Vì vậy, cư dân tại đây cảm thấy dễ hiểu khi chính quyền đưa ra lệnh cấm pickleball.

"Mấy năm qua chúng ta từng có luật cấm ăn kem ốc quế và cấm mang giày cao gót, nên giờ việc cấm pickleball lại giống như thêm một điều kỳ cục nữa" Terry Moran người thường xuyên chơi pickleball tại Công viên Forest Hill chia sẻ.

Lệnh cấm pickleball đã gây ra phản ứng gay gắt ở nhóm người cao tuổi thường xuyên chơi tại công viên Forest Hill. Họ cho rằng quyết định này được đưa ra mà không có sự tham vấn đầy đủ từ cộng đồng người chơi.

"Chúng tôi đã cố gắng tham gia việc bỏ phiếu nhiều nhất có thể, nhưng cảm giác như bị bỏ ngoài một số quyết định”, bà Cynthia Vanderburg, người chơi pickleball nói.

Lệnh cấm không chỉ tước đi một hoạt động thể thao mà còn lấy đi một không gian sinh hoạt cộng đồng quan trọng, khiến nhiều người chơi bày tỏ sự thất vọng sâu sắc đối với chính quyền thành phố.

Tiếng ồn từ pickleball khiến bộ môn này bị cấm vĩnh viễn tại công viên Forest Hill (Ảnh: Getty).

Chiều ngược lại, nhóm nhỏ cư dân sống gần công viên tỏ rõ sự đồng tình với quyết định của thành phố Carmel. “Chúng tôi đâu phải những người xấu muốn cấm mọi người chơi thể thao. Chỉ mong mọi người thông cảm cho khu dân cư đang phải chịu đựng tiếng ồn từ môn thể thao này," một cư dân gần Forest Hill cho biết.

Một người khác nói thêm: "Có những nơi khác để họ chơi. Còn tôi thì không có lựa chọn. Tôi phải làm gì đây? Bán nhà và chuyển đi sao?"

Forest Hill là công viên công cộng duy nhất của thành phố Carmel có sân chơi pickleball. Lệnh cấm pickleball đồng nghĩa với việc những người yêu thích bộ môn này tại Carmel không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm các sân tư nhân hoặc phải di chuyển đến các thành phố lân cận.