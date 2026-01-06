Người đàn ông cao nhất thế giới: Ngủ trên 3 chiếc giường, đi lại khó khăn

Quá khứ bị bạn bè xa lánh

Năm 2009, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới chính thức công nhận Sultan Kosen (43 tuổi) là người đàn ông cao nhất thế giới còn sống, đánh dấu lần đầu tiên trong hơn hai thập kỷ có một người được đo chiều cao vượt mốc 2,43m. Khi đó, ông Sultan Kosen đã vượt qua một người tên Xi Shun (cao 2,36m) để giữ kỷ lục.

Sultan Kosen sinh ra và lớn lên tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ). Từ nhỏ, ông đã sớm nhận ra mình khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa. Năm 9 tuổi, ông cao hơn 1,5m - vượt xa chiều cao trung bình của trẻ em cùng độ tuổi.

Sultan Kosen là người đàn ông cao nhất thế giới còn sống (Ảnh: Getty).

Chiều cao vượt trội không chỉ thu hút sự chú ý của mọi người, mà còn khiến Sultan phải đối mặt với nhiều vấn đề thể chất và tinh thần. Chia sẻ với truyền thông, ông cho biết mình từng bị bạn bè xa lánh khi còn nhỏ. “Vì tôi quá cao, bạn bè sợ hãi và tránh xa tôi”, Sultan kể.

Sultan cho biết, lúc bấy giờ, thị lực của ông bắt đầu suy giảm, tầm nhìn bị thu hẹp, chỉ có thể nhìn thẳng phía trước. Cảm giác xấu hổ và tự ti khiến Sultan thường xuyên thu mình trong phòng riêng. Ông thừa nhận, bản thân đã trải qua thời thơ ấu khó khăn, không thoải mái.

Khi chiều cao tiếp tục tăng nhanh, ông lại thấy nỗi lo về tương lai ngày càng lớn. “Cuộc sống của tôi ngày một tồi tệ hơn. Tôi luôn nghĩ liệu mình có chết không. Tôi sống trong nỗi sợ hãi thường trực”, Sultan nói.

Với chiều cao vượt trội, khi lưu trú ở khách sạn, ông phải ngủ trên 3 chiếc giường ghép lại (Ảnh: Getty).

Sau đó, các bác sĩ phát hiện Sultan có một khối u ở tuyến yên - nguyên nhân gây ra tình trạng phát triển chiều cao bất thường và các vấn đề về thị lực. Ông từng trải qua một ca phẫu thuật nhưng khối u vẫn tái phát.

Đến năm 2008, Sultan tiếp tục được phẫu thuật lần hai. Ca mổ này được đánh giá là thành công và theo lời ông, nếu không phẫu thuật, ông có thể đã không sống nổi.

Danh hiệu thay đổi cuộc đời

Một năm sau, cuộc đời Sultan rẽ sang hướng khác khi các giám khảo của Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đến Thổ Nhĩ Kỳ để xác minh thông tin. Kết quả cho thấy ông không chỉ là người đàn ông cao nhất thế giới, mà còn sở hữu bàn tay và bàn chân lớn nhất hành tinh.

“Trước đây tôi được đo cao 2,46m, sau đó tôi tăng lên 2,51m”, Sultan chia sẻ.

Ông tâm sự, danh hiệu kỷ lục thế giới trên khiến ông cảm thấy bản thân “được chấp nhận”, xóa bỏ phần nào những tổn thương tâm lý trong quá khứ của ông. Dù đã vượt qua nhiều ám ảnh, cuộc sống hằng ngày của Sultan vẫn còn không ít khó khăn, đặc biệt là trong việc đi lại và sinh hoạt.

“Tôi phải di chuyển bằng xe tải nhỏ hoặc xe mui trần. Ghế ngồi cũng phải điều chỉnh đặc biệt. Rất khó để tôi đi taxi bình thường, vì xe phải đủ lớn”, ông cho biết.

Khi lưu trú tại khách sạn, Sultan cũng không thể sử dụng giường ngủ tiêu chuẩn. “Giường bình thường quá ngắn, nên họ phải ghép 3 chiếc giường đơn lại với nhau để tôi có thể ngủ,” ông nói.

Kỷ lục thế giới khiến ông cảm thấy bản thân được công nhận (Ảnh: Getty).

Từng bị xa lánh trong quá khứ, Sultan cho biết điều tuyệt vời nhất của việc trở nên nổi tiếng là ông đã có “bạn bè trên khắp thế giới”.

Năm 2023, danh hiệu người đàn ông cao nhất thế giới của Sultan từng bị "lung lay" khi một người đàn ông tên Sulemana Abdul Samed ở Ghana được cho là cao tới 2,89m. Tuy nhiên, do thiếu thiết bị đo chuyên dụng, kết quả này không được công nhận chính thức.

Sau đó, chiều cao của người đàn ông ở Ghana được đo lại và xác định khoảng 2,24m, thấp hơn đáng kể so với con số ban đầu. Vì vậy, Sultan Kosen vẫn là người giữ danh hiệu người đàn ông cao nhất thế giới còn sống cho đến nay.