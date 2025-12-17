Sau bài viết của Dân trí, nhiều sân pickleball ở Hà Nội điều chỉnh giờ chơi

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều sân pickleball ở Hà Nội nằm sát nhà dân, lọt giữa khu đông dân cư... Trong quá trình hoạt động, tiếng đập bóng, ăn mừng, nói chuyện của người chơi tạo ra âm thanh póc póc ồn ào ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người.

Nhiều sân đón khách từ 5h và kết thúc hoạt động lúc 23h, thậm chí 0h đêm, làm đảo lộn giấc ngủ của các gia đình xung quanh.

Sau loạt bài viết của báo Dân trí, nhiều gia đình ở Hà Nội, cho biết họ đã nhận được những phản hồi tích cực từ chủ sân.

Chị L. - chủ nhà sống ở phố Vũ Hữu - cho biết, chủ sân đã đến nói chuyện với thái độ cầu thị và chịu khó lắng nghe ý kiến của người dân. Tối 16/12, sân nghỉ lúc 22h, vợ chồng và các con chị L. có thể ngủ sớm, không gian yên tĩnh hơn.

"Ngày 17/12, chủ sân chính thức điều chỉnh khung giờ chơi pickleball của khách từ 6h đến 22h, thay vì 5h đến 23h như trước đây và nhắc nhở người chơi hạn chế hú hét", chị nói.

Chủ sân pickleball điều chỉnh khung giờ chơi từ 6h đến 22h sau phản ánh của báo Dân trí (Ảnh: Tuệ Minh).

Gia đình hoàn toàn đồng ý với phương án điều chỉnh thời gian. Bởi, 6h là thời điểm các con phải thức dậy để đến trường.

"Chủ sân đề nghị hỗ trợ chi phí để lắp cửa chống ồn cho gia đình và muốn tiến hành lắp đặt sớm. Tôi hy vọng việc trang bị loại cửa này sẽ hạn chế một phần tiếng ồn. Tôi hiểu chi phí đầu tư vào sân pickleball rất tốn kém, không thể cấm việc kinh doanh. Việc chủ sân trao đổi, lắng nghe như vậy là hợp tình hợp lý", nữ chủ nhà cho biết.

Chủ động gặp người dân ghi nhận ý kiến

Đến tận nhà nói chuyện và hỗ trợ lắp đặt cửa chống ồn cũng là giải pháp mà một số chủ sân pickleball ở Hà Nội thực hiện.

Anh Trần Quang Hùng, đại diện sân Maxping Pickleball (phường Phương Liệt) cho biết, tiếng ồn phát ra từ các sân picklebabll là khó tránh khỏi. Việc người dân phản ánh đến sân là có. Có người đã chuyển nơi ở. Thậm chí, có người mới chuyển đến còn ném gạch sang sân pickleball không rõ vì lý do gì.

Thời gian trước, sau khi nhận được phản ánh về việc tiếng ồn từ sân pickleball, anh đã chủ động đến gặp từng hộ dân để ghi nhận ý kiến, tìm tiếng nói chung. Với những gia đình khó khăn, hệ thống cửa xuống cấp, anh đề xuất hỗ trợ sửa chữa nhà, làm cửa chống ồn.

Về phía sân, anh Hùng đã điều chỉnh giờ chơi, khung giờ mỗi ngày từ 5h30 đến 22h, không mở quá muộn. Đại diện sân cũng nhắc nhở người chơi không hò hét, để gây ảnh hưởng đến những hộ dân xung quanh.

Theo anh Hùng, pickleball đang là môn thể thao thu hút được đông đảo người chơi, đặc biệt là các nhân viên văn phòng. Các sân chơi tại đây vì thế thường xuyên kín khách. Khi có những phản ánh, phía sân cũng đã sửa sang sân bãi, bố trí hệ thống cách âm để làm giảm tiếng ồn ảnh hưởng tới cộng đồng.

Sau loạt bài viết liên quan đến ô nhiễm tiếng ồn từ sân pickleball, báo Dân trí đã nhận được hàng trăm ý kiến của độc giả. Trong đó, đa phần ý kiến bày tỏ bức xúc về những phiền toái mà bộ môn này gây ra.

Độc giả Công Trứ viết: "Không hiểu sao cho làm sân pickleball ngay trong khu dân cư, lại còn sát với nhà dân. Thử cho chủ sân ở căn hộ đấy một tuần là sẽ hiểu cảm giác của người dân ở đây".

"Khi pickleball phổ biến như hiện nay, cơ quan chức năng phải có quy định khung thời gian chơi hợp lý cho loại hình này", độc giả Manh Ngo viết.

Độc giả Thanh Thao bày tỏ: "Môn thể thao nào chạy theo mốt thì chỉ rộ lên được vài năm sẽ thoái trào. Tập luyện khoẻ cho mình mà gây phiền hà, mệt mỏi cho người khác thì không sung sướng gì".

Ở góc nhìn ngược lại, việc các chủ sân có thái độ hợp tác với cư dân để cải thiện tình hình cũng được độc giả đánh giá là cách làm phù hợp.

"Chủ sân tiếp thu là điều rất tốt. Kinh doanh cũng được nhưng cần điều chỉnh giờ đón khách là hài hoà đôi bên", độc giả Tuấn Anh bày tỏ.