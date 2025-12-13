Tai tiếng pickleball: Khi nhu cầu thể thao “va chạm” quyền được yên tĩnh

“Được sống trong sự yên tĩnh, trật tự là nhu cầu chính đáng. Hoạt động thể dục - thể thao, vui chơi, giải trí cũng là nhu cầu quan trọng. Vấn đề chỉ xảy ra khi hai nhu cầu này ở gần nhau và va chạm với nhau.

Vì vậy, vấn đề căn cơ nằm ở bài toán quy hoạch: Không để khu vực thể dục - thể thao, vui chơi, giải trí nằm trong hoặc xen lẫn với khu dân cư. Cần tách bạch hai khu chức năng phục vụ những nhu cầu khác nhau này, không để ảnh hưởng lẫn nhau”.

Đó là chia sẻ của độc giả Vân Dung xung quanh câu chuyện “Cư dân Hà Nội ngày ngủ 3 tiếng, kiệt quệ vì tiếng đập vợt póc póc của các “pick thủ””.

Cùng chung nỗi bức xúc và bất lực khi bị tra tấn bởi tiếng ồn từ sân pickleball, anh Phạm Ngọc Hưng bình luận: “Tôi ở Lạng Sơn và tôi nghĩ ở đâu cũng gặp phải cơn ác mộng này. Chỗ tôi còn bị thêm tiếng âm thanh của mấy bà tập nhảy nhót mở nhạc một cách vô tội vạ. Họ mở loa hết cỡ, nhảy nhót, hò hét… Ôi giời ơi, sao họ vô ý thức đến mức không còn gì để nói nữa.

Những hành động này ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của học sinh, giấc ngủ của người già và cả những người trẻ. Thật đáng báo động!”, anh nói.

Bạn đọc Quang Đoan phàn nàn: “Khu nhà tôi còn nhiều phần đất trống. Họ thuê của phường rồi xây sân pickleball, gây ô nhiễm tiếng ồn. Xe ô tô thì đỗ ngang dọc hết lòng đường, vỉa hè nhưng chẳng hề thấy ai đến xử phạt hay yêu cầu tuân thủ quy định như đối với xây dựng - không làm buổi trưa, tối và cuối tuần…”.

Đồng quan điểm, độc giả Nguyễn Đức Hoàng đề xuất: “Đã đến lúc chính quyền phải nghiêm túc xem xét ô nhiễm tiếng ồn này, có giải pháp hạn chế và chế tài nghiêm khắc vì nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân”.

Bất lực vì nhóm người chơi pickleball từ sáng đến đêm, bạn đọc tên Hương phàn nàn: “Chuyện này y chang nhà tôi, đau hết cả đầu. Sáng sớm đã nghe tiếng bồm bộp cực kỳ khó chịu. Tôi đã phản ánh lên ứng dụng iHanoi nhưng không ăn thua. Cơ quan chức năng xuống rất kịp thời nhưng chỉ được một hôm, sau đó mọi chuyện lại lặp lại.

Tôi đang tính làm đơn gửi công an, coi như họ vi phạm luật, vì luật cấm gây ồn từ 22h đến 6h sáng”.

“Sân thể thao (pickleball, tennis, bóng rổ...) ngay sát chung cư chắc chỉ có ở Việt Nam?! Ô nhiễm tiếng ồn (noise pollution) là một trong những loại ô nhiễm khủng khiếp nhất! Nhiều quốc gia rất chú ý vấn đề này. Ví dụ Australia cấm các hoạt động sửa chữa, xây dựng… bắt đầu trước 10h sáng ngày thứ bảy và phải kết thúc lúc 16h, còn chủ nhật thì tuyệt đối không được”, bạn đọc Alex chia sẻ.

Nhấn mạnh sự cần thiết phải có chế tài, độc giả Chau Hcm nói: “Tiếng đập vợt póc póc hành hạ sức khỏe người dân xung quanh, giăng lưới đánh cầu lông giữa đường, đạp xe nghênh ngang bất chấp luật lệ giao thông… Tất cả mong các cơ quan chức năng quyết liệt xử lý triệt để nhằm nâng cao ý thức người dân.

Một xã hội văn minh, trước hết mọi người cần có ý thức tôn trọng và giữ gìn không gian chung của toàn xã hội, của tất cả mọi người, không phải là nơi thể hiện cá nhân một cách bất chấp”.

Ở góc độ khác, bạn đọc Nguyễn Văn Khoa cho rằng đã là hoạt động thể thao thì không thể tránh khỏi ồn ào. Tuy nhiên, môn pickleball cần được đưa ra xa khu dân cư.

Cùng quan điểm, bạn đọc Lê Hữu Thức góp ý: “Những ý kiến mọi người đưa ra hãy còn xa vời, để thực hiện được còn nhiều yếu tố khách quan… Vậy trước mắt có thể hạn chế thời gian hoạt động: sáng từ 6h - 11h, chiều từ 14h - 20h. Tôi nghĩ như vậy sẽ hài hòa giữa người chơi và cư dân xung quanh”.