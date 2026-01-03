Những ngày cuối tháng 12, thời tiết lúc tờ mờ sáng ở TPHCM hơi se lạnh. Vì có lịch thi bằng lái xe nên khoảng 3h sáng, Phạm Nguyễn Tường Vi ở phường An Phú (TPHCM) đã trở dậy để chuẩn bị mọi thứ.

Khoảng 4h sáng, cô tìm các quán ăn trên nền tảng ứng dụng để đặt vài suất ăn. Vì thời điểm này vẫn còn khá sớm nên ít quán mở cửa, Vi phải lựa chọn khá lâu mới tìm được 2-3 quán.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cô đặt được 5 suất, còn ghi chú rõ quán chuẩn bị giúp đầy đủ dụng cụ ăn uống như thìa đũa dùng một lần. Các phần ăn được cô chọn chủ yếu gồm phở và bún bò - những món ăn sáng phổ biến và đủ năng lượng cho một ngày làm việc dài.

Cô gái ở TPHCM đặt 5 bát phở 4h sáng, tài xế gọi điện nhưng không nhận hàng (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Không lâu sau, các tài xế lái xe công nghệ đã tới khu nhà Vi. Họ gọi điện thông báo với cô xuống nhận hàng. Tuy nhiên, cô gái 25 tuổi đã từ chối và nhắn rằng đó là phần quà tặng cho họ.

"Hầu hết giọng của các tài xế đều mệt mỏi vì có lẽ họ vừa trải qua ngày làm việc xuyên đêm. Khi tôi nói muốn gửi tặng đơn đồ ăn này cho họ để ăn lấy sức, nhiều người khựng lại vài giây và bất ngờ. Có người còn gằn giọng vì tưởng bị tôi trêu đùa lúc rạng sáng", Vi nhớ lại.

Tuy nhiên khi biết được khách muốn tặng đồ ăn, các bác tài không giấu được sự xúc động. Nghe qua giọng nói của tài xế, cô cảm nhận rõ trong đó có cả nụ cười vì phấn khởi. Với cô, như vậy cũng đủ ấm lòng.

Vi trong hành trình của bản thân “30 ngày làm điều tử tế” (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vi cho biết, chính bản thân cha cô cũng là một tài xế lái xe công nghệ nên cô thấu hiểu sự vất vả của nghề này. Đặc biệt là những người chạy xe xuyên đêm. Cô lựa chọn món nước thay cho đồ ăn khô để tài xế dễ ăn và ấm bụng. Vi cũng không quên nhắc cửa tiệm chuẩn bị cho các bác tài đũa, thìa để tiện sử dụng.

Video "bom hàng" của cô gái trẻ thu hút vài triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội. Ban đầu nhiều người chưa kịp xem hết, tưởng cô gái đùa giỡn với người lao động. Sau đó, không ít người tỏ ra xúc động khi hiểu rõ sự thật phía sau.

Được biết, việc tặng quà cho người lạ vốn nằm trong dự án "30 ngày làm điều tử tế" của Tường Vi.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về lý do bắt đầu dự án cá nhân này, cô gái 25 tuổi bộc bạch, bản thân vốn là người hướng nội, ngại giao tiếp với người lạ, nên cô muốn chọn cách này để bước ra khỏi vòng an toàn, kết nối thêm với thế giới bên ngoài.

Bắt đầu từ cuối tháng 11, dự án của cô được triển khai. Vi đặt cho mình thử thách, mỗi ngày ra ngoài sẽ làm điều tử tế dù lớn hay nhỏ để mở lòng hơn với cuộc sống.

Những ngày đầu, cô thừa nhận bản thân rất ngại ngùng khi hỏi thăm người lạ gặp khó khăn trên đường phố. Nhưng sau đó, khi tận mắt chứng kiến nhiều hoàn cảnh, những mảnh đời, cô thấy mình đã thay đổi.

Cô gái trẻ không ngờ hành trình của mình nhận được sự quan tâm từ nhiều người (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Kỷ niệm khiến cô nhớ mãi là ngày 30/12. Lúc đó cô tự lái xe chạy lòng vòng trên các con phố ở TPHCM để mang đồ ăn đi tặng cho những người bán hàng rong. Khi cô gửi biếu đồ ăn cho một người phụ nữ có vẻ ngoài lam lũ, người này nói chỉ nhận một phần duy nhất.

"Cô nói với tôi, nếu mình nhận nhiều quá, người khác lại không có, nên chỉ giữ đúng phần đủ dùng. Khoảnh khắc ấy khiến tôi xúc động và nhận ra rằng, cuộc sống dẫu còn khó khăn, nhưng lòng tốt và sự chia sẻ vẫn luôn hiện hữu.

Ngay cả người không dư dả gì vẫn sẵn sàng nghĩ cho người khác, vậy hà cớ gì mình không thể cho đi", cô nói.

Đến nay, Vi đã hoàn thành gần một nửa chặng đường trong hành trình "30 ngày làm điều tử tế". Hiện câu chuyện của Vi nhận được sự đồng cảm của rất nhiều người.

Cô dự kiến sẽ kết thúc dự án vào trước dịp Tết Nguyên đán. Với Vi, mục đích ban đầu chỉ để thay đổi bản thân, nhưng rồi cô nhận thấy nếu tất cả xuất phát từ sự chân thành, mọi thứ sẽ chạm tới trái tim của người khác.