Một phụ nữ Việt tại Singapore bị đâm thiệt mạng do tranh cãi vì tiếng ồn

Tòa nhà xảy ra vụ án mạng (Ảnh: CNA).

Channel News Asia đưa tin, một người đàn ông 67 tuổi đã bị bắt vì cáo buộc giết người vào sáng 24/9 sau khi một tranh cãi liên quan tới tiếng ồn biến thành án mạng tại một khu chung cư ở Yishun, Singapore.

Một phụ nữ Việt Nam 31 tuổi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh và đã tử vong, cảnh sát cho biết.

Hai người khác cũng được đưa đi cấp cứu, gồm nghi phạm và một người đàn ông 33 tuổi.

Cảnh sát cho biết họ nhận được cuộc gọi tới hiện trường tại Block 323 Yishun Central vào khoảng 7h25 sáng nay (giờ địa phương).

“Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện một phụ nữ và hai người đàn ông bị thương nằm tại hành lang tầng 6”, lực lượng cảnh sát Singapore cho biết, đồng thời nói thêm rằng nghi phạm bị cáo buộc đã dùng dao tấn công một cặp vợ chồng.

“Điều tra sơ bộ cho thấy vụ ẩu đả bắt nguồn từ tranh cãi tiếng ồn”, cảnh sát cho biết thêm.

Đến 10h40, có ít nhất 5 xe cảnh sát đỗ trước khu chung cư. Khu vực cầu thang gần thang máy đã bị phong tỏa, có vết máu bên ngoài thang.

Clara Koh, sống ở tầng 7, cho biết cô bị đánh thức vào khoảng 7h sáng bởi “tiếng la hét rất lớn”.

Cô cùng cha chạy xuống tầng 6 và thấy người hàng xóm nữ nằm trên sàn, bị thương ở bụng. Theo Koh, 28 tuổi, chồng của người phụ nữ dường như đã cố gắng chống trả một người hàng xóm ở tầng 5, người bị cáo buộc cầm dao bếp tấn công anh ta.

Người chồng dường như đã bị đâm vào lưng. “Anh ấy cố gắng bảo vệ vợ”, Koh kể.

Theo Koh, các nạn nhân đều ở độ tuổi ngoài 30, trong khi nghi phạm khoảng ngoài 60 tuổi.

“Tôi không nhớ rõ lúc đó cô ấy còn tỉnh hay không, nhưng người chồng liên tục hỏi có ai biết sơ cứu và gọi cảnh sát không. Tôi chạy lên tầng trên trong khi cha tôi ở lại", nhân chứng cho hay.

Koh, người đã sống ở tòa nhà trong 2 năm, cho biết 2 hộ gia đình ở tầng 5 và tầng 6 đã mâu thuẫn nhiều năm.

Cô nói thêm cặp vợ chồng nạn nhân có 2 đứa con khoảng 3 đến 5 tuổi. Hàng xóm tầng 5 thường tức giận khi lũ trẻ làm rơi đồ chơi hoặc chạy nhảy, gây tiếng ồn vọng xuống tầng dưới.

Koh cho biết cha cô nghe nói hàng xóm tầng 5 thường phản ứng lại bằng cách dùng cây lau nhà hoặc vật dụng khác gõ vào trần nhà.

Theo Koh, người đàn ông ở tầng 5 ít khi giao tiếp với nhiều hàng xóm.

“Tôi chỉ ngồi trong phòng, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy. Cảm giác thật khó tin, tôi không hiểu sao một cuộc tranh cãi lại có thể biến thành thảm kịch như vậy", cô nói.

Danh tính của các nạn nhân và nghi phạm chưa được công bố.