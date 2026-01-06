Trung Quốc: Chú lợn nặng 60kg ở sang chảnh, ngủ phòng to có đồ ăn riêng

Người dân sống ở quận Song Lưu, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) không còn lạ lẫm với cảnh tượng một cặp đôi trẻ đi dạo trên phố.

Trong đó, chàng trai trẻ dắt theo một con lợn trắng nặng hơn 60kg thong dong bước đi. Con vật được mặc áo bông thú cưng, sạch sẽ từ đầu tới chân.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này được một tài khoản có tên Đỗ Quyên chia sẻ lên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc, nhanh chóng gây sốt. Nhiều người dùng mạng còn nói vui rằng đây là "biểu tượng của sự thư thái ở Thành Đô".

Chú lợn có phòng riêng (Ảnh: WJ).

Chị Nguyệt Nguyệt hiện học cao học, là chủ nhân của chú lợn cho biết, bản thân không ưa chó mèo nhưng vẫn muốn nuôi thú cưng.

3 năm trước, khi tới một trang trại ở Nội Giang, cô chọn một con lợn nặng chừng 3kg về nhà để nuôi vì nghĩ đây là giống lợn mini. Không ngờ, con vật lớn nhanh như thổi.

Vì kích thước to lớn của con vật nên người phụ nữ này quyết định dành cho nó một phòng riêng. Trong phòng có tủ quần áo được may đo riêng theo kích thước. Đáng chú ý, chế độ ăn uống của lợn không giống như những con sống ở chuồng trại.

Chị Nguyệt Nguyệt tiết lộ, tiền ăn uống cho lợn mỗi tháng tốn hơn 1.000 tệ (hơn 4 triệu đồng). Nó được ăn theo chế độ dinh dưỡng kết hợp dưỡng sinh. Trong đó có cả rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt. Đồ ăn vặt cũng có khoai tây chiên, đậu phộng...

"Nó không quen uống nước lạnh. Được chăm sóc từ nhỏ nên con vật ngoan ngoãn, sạch sẽ và là cao thủ trông nhà đúng nghĩa", chủ nhân con vật chia sẻ.

Được chăm sóc từ bé nên chú lợn cưng có tính cách khá nhút nhát, không quen tiếp xúc người lạ. Chị Nguyệt Nguyệt thừa nhận, chi phí chăm sóc hàng tháng tốn một khoản không nhỏ nhưng đáng giá bởi chú lợn mang tới niềm vui tinh thần rất lớn.

"Mỗi khi bạn trai tôi chơi guitar, nó lại ngoan ngoãn nằm xuống bên chân, lim dim mắt làm khán giả. Khi chủ về, nó lon ton chạy ra, dùng chiếc mũi mềm mại cọ vào mặt tôi để làm nũng. Lúc được đưa ra ngoài đi dạo, nó không dám chạy lung tung và tâm lý ổn định như một đứa trẻ chín chắn", chị nói.

Con vật được cặp đôi nuôi như thú cưng (Ảnh: WJ).

Để giữ vệ sinh sạch sẽ, con vật được huấn luyện để hợp tác đánh răng, vệ sinh đúng chỗ trên tấm lót, không đi bừa bãi trong nhà. Phần lớn thời gian trong ngày, con vật ngủ say trên sofa hoặc tấm thảm dành riêng cho mình.

Sau một thời gian nuôi, chị Nguyệt Nguyệt nhận thấy con vật mang những đặc điểm đáng tin cậy như chó nuôi. Con vật có ý thức giữ gìn lãnh thổ rất mạnh.

Dù tính nhút nhát không dám ở nhà một mình quá lâu, nhưng chỉ nghe thấy tiếng người lạ, nó lập tức cảnh giác. Nếu thấy người không quen bước vào nhà, con lợn lao lên phía trước gầm gừ xua đuổi như một "cao thủ trông nhà".

Con vật được rọ mõm trước khi ra ngoài (Ảnh: News).

Nói về tương lai, cô gái cho biết đã coi chú lợn là thành viên trong nhà nên xác định sẽ nuôi dưỡng nó suốt đời.

"Chúng tôi hy vọng sẽ sớm mua được một căn nhà có sân vườn, sắm thêm chiếc nhà xe di động. Khi ấy, chúng tôi thoải mái đưa nó đi chơi khắp nơi. Cuộc sống đơn giản cũng chỉ cần thế là hạnh phúc", cô gái trải lòng.

Trước đó, một gia đình khác ở thành phố Quảng Đông (tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc) cũng gây xôn xao dư luận nước này khi nuôi lợn rừng làm thú cưng.

Đó là câu chuyện của nhà anh La khi vô tình bị một con lợn rừng chạy vào nhà xin ăn. Người đàn ông thương tình cho con vật ăn uống, sắp xếp chỗ ở để tránh mùa đông giá rét.

Gia đình ở Trung Quốc nuôi lợn rừng làm thú cưng (Ảnh: News).

Sau một thời gian gắn bó, con vật không muốn rời gia đình, còn anh La cũng quyết định nhận nuôi. Anh tiết lộ, mỗi tháng chi khoảng 700 tệ (gần 2 triệu đồng) tiền thức ăn cho con vật.

Một số người thấy vậy cũng muốn ngỏ ý hỏi mua lợn rừng với số tiền lớn nhưng anh La từ chối và khẳng định sẽ nuôi nó tới cuối đời.

Tuy nhiên ở khía cạnh pháp lý, một số luật sư cho biết, tại Trung Quốc hiện luật bảo vệ động vật hoang dã không có quy định riêng về việc nhận nuôi động vật hoang dã.

Tuy nhiên, luật quy định rõ, hoạt động nuôi sinh sản động vật hoang dã phải được cơ quan chức năng cấp phép. Trường hợp nuôi lợn rừng và tiến hành nhân giống cần được sự cấp phép từ cơ quan chức năng.

Ngoài ra, lợn rừng có thể mang mầm bệnh chưa xác định, không chỉ đe dọa sức khỏe người nuôi mà còn làm tăng nguy cơ lây bệnh từ động vật sang người, thậm chí lây sang các vật nuôi xung quanh