TPHCM: Khu trọ cả trăm người "mất ăn, mất ngủ" vì tiếng póc póc cả ngày đêm

Cả khu trọ bức xúc, hàng trăm người ám ảnh vì tiếng póc póc

20h, tại một sân pickleball nằm ở phường Bình Lợi Trung (TPHCM), tiếng póc póc vang lên từng nhịp, dội ra không gian như tiếng kim loại va vào mặt gỗ. Âm thanh lặp đi lặp lại với tần suất dày đặc đến mức phóng viên chỉ đứng vài phút đã cảm giác nhức đầu.

Xen giữa âm thanh ấy là tiếng người chơi đôi khi hét lớn vì đánh hụt bóng, hoặc reo lên phấn khích khi ghi điểm, tất cả tạo thành một thứ hỗn âm không có lấy một khoảnh khắc ngừng nghỉ.

Khi phóng viên gõ cửa căn phòng trọ sát bên sân, chị Lâm Thanh (SN 1975) - người quản lý khu nhà - mở cửa với vẻ mệt mỏi. Vừa nghe nhắc đến sân pickleball, chị đã bật lên sự bức xúc tích tụ bấy lâu.

Một sân pickleball nằm ở phường Bình Lợi Trung, TPHCM, sát khu dân cư, khiến người dân mệt mỏi (Ảnh: Quỳnh Tâm).

"Suốt mấy tháng nay, họ đập từ 5h30 cho đến tận 23h. Học sinh, sinh viên ở đây ban ngày đi học, tối về muốn nghỉ ngơi cũng không được. Tiếng ồn dội vào từng phòng, lặp lại hàng nghìn lần, không có một giây nào dứt. Có lúc họ nói chuyện, hú hét ầm ĩ.

Chủ nhật họ còn mở loa, bật nhạc vang cả dãy trọ. Khu trọ 4 tầng, hàng trăm người thuê phòng nhưng không ai sống nổi với âm thanh dội thẳng vào đầu từ sân pickleball đó", chị bức xúc.

Theo ghi nhận của phóng viên, dãy trọ 4 tầng nằm đối diện mặt sau sân, chỉ cách vài bước chân, ngăn bởi một bức tường và mái tôn mỏng. Ngồi trong hành lang khu trọ, vẫn nghe tiếng bóng vang vọng, rõ ràng như phát ra ngay trong phòng.

"Tôi ở đây 24/24 để quản lý nên "lãnh đủ". Suốt mấy tháng trời, không có nổi một khoảng lặng. Ngủ cũng không ngủ được. Ít nhất họ cũng phải chừa cho người khác một khung giờ nghỉ trưa để còn chợp mắt, chứ sống thế này thì chịu sao nổi", chị nói.

Chị Lâm Thanh cho biết hàng trăm khách thuê phòng chịu ảnh hưởng bởi tiếng ồn phát ra từ sân pickleball (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Vũ Minh Quân (SN 2007), sinh viên năm nhất, dọn đến khu trọ được 4 tháng. Chỉ hai tháng sau, sân pickleball mọc lên ngay sát nơi ở.

"Từ đó đến nay, không khi nào tôi được yên. Tôi ở tầng hai mà tiếng vọng lên còn rất to. Nhiều lúc muốn ngủ trưa để lấy sức đi học buổi chiều cũng không thể. Cuối tuần lẽ ra được nghỉ ngơi thì tiếng ồn lại tăng gấp đôi", Quân thở dài.

Không chỉ một mình Quân gặp tình trạng này, mà cả xóm trọ ai cũng phàn nàn. Đôi lúc cậu bực tức muốn chuyển đi vì không chịu nổi tiếng ồn ngày đêm. Cậu sinh viên mong muốn các sân pickleball phải có biện pháp giảm âm, đồng thời tuân thủ giờ giấc.

Một số sân pickleball ở TPHCM bị phản ánh ồn ào, ảnh hưởng đến người dân (Video: Nhóm PV).

Những gì diễn ra ở Bình Lợi Trung dường như không phải trường hợp cá biệt. Rời khu trọ náo động ấy, phóng viên tìm đến đường Bàu Cát 9 (phường Tân Bình, TPHCM), nơi người dân cũng đang phải đối mặt với tiếng ồn từ sân pickleball kéo dài từ sáng đến tối.

Không ít hộ dân cho biết, họ buộc phải đóng cửa sớm để giảm tiếng ồn, đặc biệt vào buổi tối. Tuy vậy, khi được hỏi về việc từng phản ánh với chủ sân hay chưa, nhiều người tỏ ra e ngại, chỉ cười hoặc lắc đầu, nói “ngại đụng chạm”.

Chị K.H., người sống gần sân, cho biết sân mới mở vài tháng nhưng sự ồn ào đã gây phiền hà cho người dân. "Có hôm người chơi xong thì tổ chức nhậu, nên sự ồn ào kéo dài đến tối muộn”, chị nói.

Nhiều hộ dân đóng cửa để tránh tiếng ồn từ sân pickleball trên đường Bàu Cát 9 (Ảnh: Mộc Khải).

Chị K.H. cho biết, không chỉ tiếng động từ sân bóng, giao thông ồ ạt trong con đường vốn nhỏ cũng khiến không gian trở nên náo động hơn. “Xe ra vô suốt, đường nhỏ mà đông xe quá, ồn càng thêm ồn”, chị nói.

Người này cũng tiết lộ, một gia đình trong xóm đã dọn đi vì không chịu nổi tiếng ồn: “Căn đó cách nhà tôi 2 căn. Khi tôi hỏi, họ nói ồn ào quá họ chịu không nổi và đã dọn đi mới đây”, người này nói.

Một người hàng xóm sát bên sân pickleball (giấu tên) cũng bày tỏ sự khó chịu. Theo ông, tiếng ồn không chỉ đến từ việc đánh bóng mà còn từ hoạt động sau giờ chơi. “Nhiều nhóm vẫn tổ chức ăn uống, nhậu nhẹt và la hét. Đôi khi kéo dài từ đêm đến tận sáng hôm sau”, ông nói.

Sống đối diện sân pickleball, ông M.T. cho biết phải tăng âm lượng tivi hoặc điện thoại khi sử dụng. Dù bản thân ít bị ảnh hưởng do thường đi làm cả ngày và tối mới về, ông M.T. cho rằng các hộ có trẻ nhỏ hoặc người làm ca đêm bị tác động rõ rệt.

Ở tầng 14 vẫn "giật mình" mỗi sáng, dự định chuyển nhà để tìm bình yên

Trong khi đó, tại khu dân cư Bình Lợi (TPHCM), chị N.M.H. cũng đối mặt với ô nhiễm tiếng ồn từ một sân pickleball tự phát ngay giữa khu sinh hoạt chung.

Sân pickleball tự phát, người dân ám ảnh vì tiếng póc póc mỗi sáng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khu vực vốn là khoảng sân gạch để trẻ con chơi đùa và cư dân ngồi hóng mát buổi tối, nay được một nhóm người tự ý kẻ vạch, tô màu, dựng thành sân pickleball không mái che, không tường chắn, không bất kỳ hệ thống giảm ồn nào.

Với người chơi, đây có thể là thú vui rèn luyện sức khỏe mỗi sáng. Nhưng với chị H., đó là nỗi ám ảnh lặp lại. "Không có chống ồn, không có quy định gì cả, nên chúng tôi giống như… nạn nhân bất đắc dĩ của thú vui đó", chị H. phàn nàn.

Sân chơi pickleball tự phát trong khu dân cư Bình Lợi, không có vách ngăn chống ồn (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Làm việc cho một công ty nước ngoài, chị thường kết thúc buổi làm việc lúc 2-3h. Chưa kịp vào sâu giấc, tiếng vợt đã vọng lên tận tầng hai, kéo dài đến gần 9h. Không chỉ âm thanh va đập, điều khiến chị khó chịu hơn là sự hưng phấn quá đà của một số người chơi với những tiếng la hét, quát tháo, thậm chí văng tục.

"Thiếu ngủ liên tục khiến tôi mệt mỏi, tinh thần tụt dốc. Làm việc với đối tác cũng không còn thoải mái. Ngày nào cũng bắt đầu bằng bực tức", chị chia sẻ.

Chị cho biết gần nhà đã có một sân pickleball mới mở, có quản lý và vách ngăn nhưng chị không hiểu sao họ không đến đó chơi, mà lại biến khu sinh hoạt chung thành sân đấu. Cư dân góp ý thì bị phớt lờ.

Nhà ở tầng 14, cư dân vẫn bị ám ảnh vì tiếng póc póc vang lên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Hồng (tên nhân vật đã thay đổi theo yêu cầu) sống tại một chung cư ở xã Nhà Bè (TPHCM) cách sân pickleball hai con hẻm, cũng đang trong tình trạng kiệt quệ, thiếu ngủ nhiều ngày. Ở tầng 14 của chung cư, thế nhưng mỗi ngày chị vẫn nghe rõ tiếng bóng đánh, kéo dài từ sáng đến tối.

Dù căn hộ của chị Hồng lắp cửa kính cách âm, tiếng động vẫn lọt vào không gian sống. "Tôi phải ngủ sớm nhưng nghe tiếng đánh bóng tôi lại hồi hộp, tim đập nhanh", chị chia sẻ.

Chị cho biết bản thân trước đây ngủ rất dễ, nhưng từ khi chuyển về đây sống, chị bắt đầu mất ngủ, dễ giật mình.

"Lúc nào tôi cũng trong trạng thái chờ tiếng động xuất hiện, như thể chỉ cần vài giây nữa là tiếng póc póc đó lại vang lên. Chỉ khi phải chịu đựng cái âm thanh ấy mỗi ngày mới biết đó là một kiểu cực hình", chị chia sẻ.

Vì không thể tập trung làm việc, chị và chị gái phải đeo tai nghe ngay trong chính nhà mình. Dọn về được 5 tháng, chị Hồng đang tính chuyện chuyển nhà. Chị Hồng nói thêm: "Tôi thuê nhà ở Nhà Bè vì nghe nói yên tĩnh, nhưng cuối cùng tiếng ồn vẫn bám theo. Bây giờ chỉ mong tìm được một chỗ thật sự không bị ảnh hưởng bởi pickleball".