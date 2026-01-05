Cây hoa mẫu đơn ghép đá giá 140 triệu đồng ở Hà Nội, thợ làm suốt 5 tháng

Ngày nghỉ Tết Dương lịch, gia đình chị Phương (Hà Nội) dành thời gian tham quan các gian hàng tại Hội chợ Triển lãm quốc tế ASEAN++ Vàng bạc, Đá quý và Cổ vật. Giữa không gian trưng bày, người phụ nữ dừng chân trước một cây hoa được ghép từ đá với màu sắc ấn tượng.

Nhờ kỹ thuật chế tác tinh xảo, nhìn từ xa, sản phẩm không khác với cây thật. Khi lại gần và chạm tay vào từng cánh hoa, chị Phương bất ngờ nhận ra toàn bộ đều được tạo nên từ những viên đá thạch anh hồng.

Cây hoa mẫu đơn làm từ các viên đá thạch anh (Ảnh: Trần Thành Công).

“Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một cây hoa độc đáo như vậy. Màu sắc tươi sáng, rất phù hợp để trưng bày trong nhà dịp Tết”, chị Phương chia sẻ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Trà (nhân viên công ty chuyên bán đá trang trí) cho biết, đây là cây hoa mẫu đơn được ghép từ các viên đá thạch anh. Giá bán của cây khoảng 140 triệu đồng.

"Các bông hoa được ghép bằng đá thạch anh hồng nhập khẩu từ Brazil, lá làm từ đá canxit - khoáng chất tồn tại dưới dạng tinh thể tam giác, nổi bật với màu sắc đa dạng - nhuộm màu xanh, nhuỵ hoa cũng được làm bằng đá nhuộm màu vàng", anh nói.

Để làm cây hoa này, những người thợ mất 5 tháng để hoàn thiện (Ảnh: Trần Thành Công).

Phần thân cây là gỗ lũa - phần lõi cứng, bền chắc còn sót lại của các cây cổ thụ chết, đã trải qua quá trình phong hóa tự nhiên - giúp toàn bộ sản phẩm có dáng như cây thật.

Theo quan niệm của người Á Đông, hoa mẫu đơn tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý, hạnh phúc viên mãn, kiêu sa, đài các và được mệnh danh là "vua của các loài hoa".

Theo anh Trà, để làm nên cây hoa đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận. Một người thợ phải kỳ công ghép, tạo hình suốt 5 tháng.

Đá thạch anh dùng để làm cây hoa được nhập từ Brazil (Ảnh: Trần Thành Công).

Các khối đá thạch anh được khai thác ở Brazil, đóng vào container, chở bằng tàu biển suốt nhiều tháng về Việt Nam.

"Công đoạn vất vả nhất là tách đá thạch anh thành từng viên nhỏ kéo dài nhiều tuần. Người thợ phải cẩn thận, đảm bảo viên đá thạch anh không bị nát để có thể ghép thành cánh hoa đẹp nhất", anh Trà cho biết.

Mỗi bông hoa được ghép từ hàng trăm viên đá nhỏ hình chữ nhật, kết nối với nhau bằng một loại keo đảm bảo độ bền. Cánh hoa không bị gãy, rụng trong quá trình vận chuyển hay trưng bày.

Được biết, đá thạch anh có ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, đá thạch anh Brazil nổi tiếng về màu sắc, chất lượng nên được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Cạnh cây hoa mẫu đơn, khối đá ruby (hồng ngọc) hơn 69kg được trưng bày trong tủ kính cũng thu hút sự chú ý của mọi người.

Khối đá hồng ngọc có hình dáng tự nhiên nguyên bản, chuyển thẳng về Việt Nam sau khi khai thác ở châu Phi.

"Đây có thể là khối hồng ngọc vào hàng lớn nhất ở Việt Nam hiện nay", một người đàn ông tại gian hàng giới thiệu với phóng viên Dân trí.

Sau khi khai thác, khối đá ruby chưa trải qua chế tác, chỉ được đánh bóng, đảm bảo độ sáng. Giá bán khối đá ở mức hơn 50 tỷ đồng.

Với một khối đá ruby có trọng lượng 69kg, người mua có thể đưa về cắt ra chế tác thành mặt nhẫn, mặt dây chuyền đính trên các món đồ trang sức hoặc trưng bày để thể hiện sự giàu có, mong những điều tốt lành.

Khối đá hồng ngọc có trọng lượng hơn 69kg (Ảnh: Trần Thành Công).

Theo lời người giới thiệu, việc sở hữu được một khối đá ruby có trọng lượng lớn không đơn giản, mất rất nhiều thời gian.

Bên cạnh quá trình khai thác, khối đá còn phải trải qua hàng loạt thủ tục pháp lý, vận chuyển phức tạp. Khi được đưa về Việt Nam, khối hồng ngọc tiếp tục phải qua khâu giám định, chứng nhận chất lượng của các cơ quan chức năng để bảo đảm uy tín và sự tin tưởng đối với khách hàng. Toàn bộ quy trình này thường kéo dài trong nhiều tháng.

Hồng ngọc của châu Phi từ lâu nổi tiếng về vẻ đẹp tự nhiên với màu sắc rực rỡ. Trong đó, Mozambique là quốc gia cung cấp hồng ngọc hàng đầu thế giới.

Các mỏ hồng ngọc đầu tiên ở nước này được phát hiện năm 2009. Trong đó, Montepuez là một trong những mỏ lớn nhất toàn cầu, chiếm một nửa số hồng ngọc được bán ra trên thế giới. Nơi đây khai thác được những viên hồng ngọc được đánh giá cao về màu sắc và độ trong suốt.