Thực hư dọc mùng "khổng lồ" sau 4 tuần trồng ở Việt Nam gây xôn xao

Những ngày đầu năm mới, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn video ghi lại hình ảnh một cây dọc mùng “khổng lồ”, cành lá vươn cao vượt cả mái nhà.

Qua hình ảnh được chia sẻ, cây dọc mùng phát triển mạnh mẽ, tỏa ra 3–4 nhánh lớn. Mỗi cành đều mập mạp, kích thước gấp nhiều lần so với những cây trồng thông thường.

Người đăng bài cho biết: "Đặt giống cây trên mạng cho mẹ trồng, 4 tuần sau về nhà nghỉ lễ mà tưởng mình lạc vào Vườn Quốc gia Cúc Phương".

Hình ảnh lập tức thu hút lượt tương tác lớn. Nhiều người không khỏi trầm trồ trước chiều cao và độ “khủng” của cây dọc mùng.

Bên cạnh những lời thán phục, xuất hiện không ít ý kiến hoài nghi, cho rằng hình ảnh có thể là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI). Lý do được đưa ra là phần gốc cây khá lớn, trong khi diện tích đất trồng lại tương đối nhỏ, khó có thể đảm bảo cho một cây to như vậy đứng vững như trong video.

Hình ảnh cây dọc mùng được chia sẻ trên mạng xã hội ở Trung Quốc cách đây 1 tháng (Ảnh: Chụp màn hình).

Khi phóng viên Dân trí liên hệ, người đăng tải cho biết: "Đây chỉ là content (nội dung) gắn để bán hàng, sản phẩm của AI (trí tuệ nhân tạo)".

Theo tìm hiểu, trước đó, đoạn video được đăng tải trên một trang mạng chuyên chia sẻ video ở Trung Quốc hồi tháng 11.

Hình ảnh chị Hiên chụp cây dọc mùng gần nơi dạy học (Ảnh: Chụp màn hình).

Trên thực tế, việc cây dọc mùng cao hơn 1m không phải là điều hiếm gặp. Trước đó không lâu, chị Thanh Hiên (sinh sống tại Lào Cai) từng chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh những cây dọc mùng cao vượt đầu người, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Hiên cho biết, những cây dọc mùng “khổng lồ” này do một hộ dân sống gần trường nơi chị giảng dạy trồng.

Theo chị Hiên, việc cây dọc mùng phát triển cao lớn chủ yếu nhờ chất đất, chứ không phải do sử dụng giống hay hạt “khổng lồ”.

“Khu vực này người dân thường đổ mùn cưa để làm đất tơi xốp, tăng khả năng giữ ẩm, nhờ đó cây dọc mùng sinh trưởng rất tốt”, chị Hiên chia sẻ.

Các cây dọc mùng mà chị quay được đều cao khoảng 2m. Cành mập mạp, tỏa tán ra xung quanh. Nhiều cây được trồng cạnh nhau rậm rạp như khu rừng nhỏ.

"Người dân nơi tôi dạy học ít hái về ăn. Tôi thường xin về nấu canh chua", chị nói.

Cây dọc mùng còn có tên là khác là bạc hà, tính mát, ruột rỗng, mọng nước. Cây thường mọc tốt ở nơi đất trũng và ẩm. Phần gốc rễ phình ra như dạng củ.

Một loại cây khác cũng thuộc họ với dọc mùng là ráy voi, kích thước lớn có thể cao khoảng 2m, mọc trong rừng. Nhìn bên ngoài có vẻ giống nhau, hay bị nhầm lẫn nhưng quan sát kỹ hai loại có nét khác nhau.

Cây ráy voi có hình dáng gần giống dọc mùng nhưng lá có những đường gân rất lớn (Ảnh: Amazon).

Theo đó, cuống lá của cây dọc mùng có màu xanh nhạt, phủ một lớp phấn trắng bên ngoài. Lá của cây ráy voi có hình khiên, cuống lá cứng cáp, khi tiếp xúc trực tiếp với da có thể gây ngứa.