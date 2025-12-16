Sân pickleball sát nhà ở Hà Nội: Póc póc ngày đêm, ám ảnh đến mất ngủ

Sau loạt bài viết về nhiều sân pickleball nằm sát khu dân cư, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở Hà Nội và TPHCM, hàng trăm độc giả đã gửi ý kiến tới báo Dân trí, bày tỏ nỗi khổ sở khi sống chung với những âm thanh đập bóng póc póc.

Phản ánh đến đường dây nóng của báo Dân trí, anh Thanh Tùng (sống ở phố Vũ Hữu, Hà Nội), cho biết nhiều tháng qua, vợ chồng anh sống trong trạng thái căng thẳng. Bởi, sân pickleball số 268 Vũ Hữu nằm sát nhà hoạt động không ngừng nghỉ từ 5h đến 23h và gây ồn ào.

Khổ sở vì tiếng ồn, cuối tuần như hội chợ

18h, có mặt tại nơi gia đình anh Tùng đang sinh sống, phóng viên Dân trí ghi nhận âm thanh vun vút, póc póc liên tục vang vọng, xuyên qua lớp cửa sắt từ sân pickleball.

Anh Tùng bức xúc khi phải chịu đựng tiếng ồn từ sân pickleball nhiều tiếng trong ngày (Ảnh: Tuệ Minh).

Theo anh Tùng, vợ chồng chuyển từ TPHCM ra Hà Nội sinh sống tại nhà của anh chị họ. Tìm được chỗ ở rộng rãi, tiện đưa con đi học, chàng trai hy vọng 3 thành viên sẽ sớm an cư.

"Thời gian mới chuyển về đây, không gian yên tĩnh, cuộc sống bình thường. Sau đó, sân pickleball được xây dựng và bắt đầu đi vào hoạt động. Tiếng ồn ào diễn ra cả ngày. Lượng khách đông nên ca này nối tiếp ca kia...", người đàn ông than thở.

Người Hà Nội khổ sở vì âm thanh ồn ào của sân pickleball sát nhà (Video: Tuệ Minh; Biên dựng: Cẩm Tiên).

Theo quan sát của phóng viên Dân trí, sân pickleball sát nhà anh Tùng có 7 sân nhỏ, phía trên có mái che.

Trong căn phòng làm việc rộng hơn 10m2 nằm trên tầng 6, chàng trai không dám mở cửa dù không khí ngột ngạt. Tuy nhiên, đóng cửa không phải là giải pháp hữu hiệu giúp giảm tiếng ồn.

Mở cánh cửa sắt, bước ra ban công nhỏ, anh lập tức cảm nhận rõ tiếng cười nói cùng những cú đập bóng vang vọng, dội thẳng vào tai. Chỉ đứng được vài giây, anh phải vào bên trong, do không chịu đựng nổi.

“Thời điểm này là mùa đông nên gia đình có thể đóng cửa. Đến mùa hè, tôi lo ngại, nếu đóng cửa suốt ngày sẽ rất bí bách”, anh chia sẻ.

Hiện, anh Tùng làm công việc tiếp thị trực tuyến tại nhà, thường xuyên phải ngồi máy tính 10-12 tiếng/ngày. Tiếng ồn phát ra từ sân pickleball khiến anh khó tập trung, phải đeo tai nghe liên tục, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công việc.

Không chỉ có tiếng đập bóng, chủ sân thường tiến hành tổng vệ sinh khoảng 1 lần/tuần, bắt đầu sau 23h. Mỗi lần kéo dài 2-3 tiếng.

“Khi lau sân, tiếng ma sát giữa giẻ lau và mặt sàn phát ra âm thanh rất khó chịu, nhất là vào ban đêm”, anh bức xúc nói.

Sân pickleball nằm sát nhà anh Tùng (Ảnh: Tuệ Minh).

Hàng ngày, khách bắt đầu chơi từ 5h. Nhiều tháng qua, vợ chồng anh Tùng bị đánh thức vào khoảng thời gian này. Sáng sớm, không gian xung quanh yên tĩnh nên tiếng đập bóng càng vang vọng và nghe rõ hơn.

“Tiếng ồn chẳng khác nào đồng hồ báo thức nhưng vô cùng ám ảnh. Trước đây, tôi thường dậy lúc 7-8h. Bây giờ, khoảng 5h, cả nhà đã tỉnh giấc”, anh nói.

Khoảng vài lần mỗi tháng, tại sân pickleball này diễn ra các giải thi đấu quy mô nhỏ. Ngoài đánh bóng, ban tổ chức còn mở loa đài, đọc thông báo, mọi người nói chuyện khiến vợ chồng cảm thấy giống địa điểm tổ chức "hội chợ".

Đến nay, dù sức khoẻ tinh thần của hai vợ chồng bị ảnh hưởng nặng nề nhưng anh Tùng không có ý định chuyển đi vì nơi ở thuận tiện đi lại, môi trường sạch sẽ, dân trí cao.

Anh Tùng cho rằng, việc chơi pickleball giúp nhiều người giải trí, rèn luyện sức khoẻ. Tuy nhiên, chủ sân và người chơi nên quan tâm đến cuộc sống của bà con xung quanh.

Người đàn ông này mong muốn, chủ sân đón khách từ 6h30-7h và đóng của lúc 21h-22h, không kéo dài đến 23h.

"Việc vệ sinh sân nên tiến hành vào khoảng thời gian buổi trưa vắng khách từ 10-12h, thay vì thực hiện làm buổi đêm như thời gian qua. Chủ sân cần có động thái nhắc nhở người chơi không nên hú hét", anh Tùng nêu ý kiến.

Chủ sân đề nghị hỗ trợ lắp cửa chống ồn

Cũng sống chung nhà với anh Tùng, vợ chồng chị L. cảm thấy mệt mỏi, cuộc sống của gia đình bị đảo lộn do âm thanh phát ra từ sân pickleball ngay sau nhà. Ám ảnh nhất với họ là tiếng đập vợt cùng với âm thanh hú hét của người chơi.

Phòng ngủ con gái chị L. nằm sát với sân pickleball, cánh cửa nhôm không đủ cản bớt âm thanh bên ngoài. Nhiều lần, bé gái phải sang phòng khác để nghỉ ngơi cho yên tĩnh.

Hàng ngày, chủ nhà sinh hoạt ở khu vực bếp và phòng khách, tránh lên các tầng trên vì sợ tiếng ồn.

Được biết, sân bắt đầu mở cửa đón khách từ khi con trai chị L. chào đời được hơn 1 tháng. Thời điểm đó, mỗi lần em bé đi vào giấc ngủ, tiếng hú hét của người chơi pickleball bất ngờ vang lên khiến đứa trẻ tỉnh giấc.

"Tôi phải bế con dạo khắp phòng, bật nhạc hát ru hy vọng át tiếng póc póc từ sân pickleball nhưng không có tác dụng. Con trai không ngủ được, liên tục quấy khóc, cả nhà khổ sở theo", chị bày tỏ.

Biết trẻ nhỏ cần ngủ trước 21h, để tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ phát triển thể chất và chiều cao, vợ chồng chị L. cố gắng duy trì nề nếp sinh hoạt khoa học. Tuy nhiên, tiếng ồn kéo dài đến sau 22h khiến mong muốn này trở nên bất khả thi.

Cửa phòng ngủ của nhà chị L. nằm sát với sân pickleball luôn được đóng kín để tránh tiếng ồn (Ảnh: Tuệ Minh).

"Tôi nuôi con nhỏ, ban đêm mất ngủ vì phải cho cháu ăn sữa. 5h, cả nhà đã bị đánh thức, mọi người cảm thấy kiệt sức", chị bức xúc cho biết.

Được biết, trong thời gian mang bầu, nghe bạn bè nói về pickleball, người phụ nữ này dự định sẽ tập luyện khi con được 1 tuổi. Từ khi chứng kiến nỗi phiền toái do người chơi bộ môn này gây ra, chị không còn cảm thấy hứng thú.

Sau nhiều tháng chịu đựng, chị L. chủ động liên lạc với chủ sân để phản ánh, đề nghị có biện pháp giảm tiếng ồn, nhắc người chơi không hú hét vào các khung giờ như sáng sớm, trưa và sau 22h.

Nhận được ý kiến phản ánh của chị L., chủ sân có thái độ cầu thị và lắng nghe. Nữ chủ nhà nhận thấy tiếng hú hét bớt hơn nhưng mức độ điều chỉnh chưa như kỳ vọng. Vài ngày gần đây, khách bắt đầu chơi từ 5h30, muộn hơn 30 phút so với trước.

"Chủ sân cho biết sẵn sàng hỗ trợ gia đình lắp cửa chống ồn. Vợ chồng tôi dự kiến lắp 7-8 cửa chống ồn. Nếu không lắp, không ai có thể chịu nổi cảnh sống như thế này", chị nói.

Gia đình chị mong mỏi chủ sân tiếp tục điều chỉnh thời gian đón khách buổi sáng muộn hơn nữa, phù hợp với nhịp sống của khu dân cư.

"Tôi cho rằng, thiết kế sân chơi pickleball phải có vách chống ồn hoặc xây dựng trong nhà như cung thi đấu để giảm thiểu tác động tới khu dân cư", chị L. bày tỏ.