Người phụ nữ một tay gần nửa thế kỷ giữ nét văn hóa đặc biệt xứ Thần kinh

Ngôi nhà nhỏ của bà Trần Thị Thúy (58 tuổi) nằm sâu trong một hẻm ngoằn ngoèo trên đường Trần Phú, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Không biển chỉ dẫn, không cửa hiệu buôn bán, nhưng suốt nhiều năm qua, nơi đây vẫn đều đặn đón những lượt khách du lịch tìm đến xem bà trình diễn nghề chằm nón bài thơ và mua sản phẩm mang đậm hồn xứ Huế.

Bị tật bẩm sinh ở tay phải, chỉ còn tay trái lành lặn, song suốt 48 năm qua, bà Thúy vẫn kiên trì theo đuổi nghề thủ công truyền thống đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ và nhẫn nại đến từng đường kim, mũi chỉ này.

Bà Thúy là em út trong một gia đình nghèo, đông con ở làng Phủ Cam - nơi từng nổi tiếng với nghề làm nón lá Huế. Ngay từ khi sinh ra, bà đã kém may mắn hơn nhiều người khi cánh tay phải chỉ dài đến khuỷu do tật bẩm sinh.

Tuổi thơ của bà không ít lần đối diện với những ánh nhìn ái ngại. Nhưng thay vì buông xuôi số phận, bà sớm học cách tự lập. Năm 10 tuổi, ngoài giờ học, Thúy theo mẹ và bà ngoại tập chằm nón lá Huế. Với người bình thường, chằm nón đã khó, với một đứa trẻ chỉ có một tay, đó là thử thách lớn.

“Khi mới bắt đầu, tôi lấy nón cũ đặt lên khuôn rồi ngồi hàng giờ tập chằm, nhiều lúc kim đâm chảy máu. Thấy con vất vả, ban đầu mẹ tôi còn can ngăn, không muốn truyền nghề”, bà Thúy chậm rãi nhớ lại.

Dần dần, khi tay trái quen với đường kim mũi chỉ, bà bắt đầu học làm nón mới, từ xếp lá, giữ lá, luồn kim đến cố định vành nón. Sự kiên nhẫn cùng sự chỉ bảo của mẹ và bà ngoại đã giúp bà từng bước làm chủ được nghề.

“Sau thời gian làm đi làm lại nhiều lần, tôi đã tạo ra những chiếc nón đầu tay có thể bán được. Khi ấy, mỗi chiếc chỉ có giá 3.000 đồng, nhưng đó là đồng tiền đầu tiên tôi tự tay kiếm được”, bà Thúy kể.

Từ những bỡ ngỡ ban đầu, đến nay, người phụ nữ sinh ra và lớn lên ở làng Phủ Cam đã gắn bó với nghề chằm nón suốt 48 năm. Bà chủ yếu làm nón bài thơ, loại nón khi soi dưới ánh sáng sẽ hiện lên hình ảnh chùa Thiên Mụ, cầu Trường Tiền, Ngọ Môn, sông Hương, núi Ngự cùng những câu thơ về xứ Huế.

Đây là kiểu nón đòi hỏi sự công phu và tỉ mỉ hơn rất nhiều so với làm nón lá thông thường. Đặc biệt, theo các nhà nghiên cứu, nón bài thơ còn là một biểu tượng văn hóa của xứ Thần kinh, nơi từng là trung tâm đô thị và văn minh mới của người Việt trên con đường mở đất về phương Nam từ thế kỷ XVII -XVIII với tư cách thủ phủ Đàng Trong (1636-1774), kinh đô đất nước dưới hai triều đại Tây Sơn (1788-1801) và triều Nguyễn (1802-1945).

Không chỉ cần chọn lá đẹp, mỏng và đều, người thợ còn phải khéo léo lồng hình ảnh, câu thơ vào giữa hai lớp lá sao cho khi soi lên ánh sáng, bài thơ hiện ra mờ ảo, duyên dáng. Mỗi chiếc nón hoàn chỉnh là kết tinh của hàng giờ lao động và tình yêu sâu nặng dành cho nghề của người phụ nữ khiếm khuyết.

Bà Thúy kể, ở giai đoạn đầu bước chân vào nghề, bà gặp muôn vàn khó khăn, sản phẩm làm ra chưa được biết đến rộng rãi. Nhiều lần, bà phải ra chợ lớn như Đông Ba, An Cựu, Ngự Bình, để tìm mối bán hàng. Thế rồi trong một lần tình cờ, có vị khách nước ngoài tìm đến làng nón Phủ Cam tham quan, đã bắt gặp cảnh bà đang ngồi chằm nón.

Vị khách ngồi suốt buổi quan sát người phụ nữ chằm nón chỉ bằng một tay, sau đó mua chiếc nón vừa hoàn thành và xin bà ký tên lên sản phẩm. Từ đó, thương hiệu “nón Thúy” dần được nhiều người biết đến. Nhiều đoàn khách du lịch khi tới Huế đã tìm đến tận nhà để xem bà biểu diễn nghề.

Đáng trân trọng hơn, bà Thúy vẫn giữ nếp truyền thống “hữu xạ tự nhiên hương”, không làm thương mại hay mở cửa hàng lớn cũng như chưng biển hiệu ngoài đường.

Trong thời đại công nghệ số, khi nhiều sản phẩm được đưa lên không gian mạng để quảng bá, giao dịch, bà vẫn kiên định: “Tôi không có trang Facebook riêng, không quảng cáo. Người ta đến xem rồi quay phim, chụp hình tôi đăng lên đó là việc của họ”.

Nói về đóng góp của mình trong việc bảo tồn nghề truyền thống, bà Thúy luôn giản dị và khiêm nhường. Bà cho rằng bản thân chỉ cố gắng làm việc như bao người khác.

“Còn làm được ngày nào tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Nghề này là máu thịt rồi”, bà cười hiền.

Theo bà Phạm Thị Lan, Phó Chủ tịch Hội Nón lá Huế, nghề làm nón lá ở cố đô đã hình thành và phát triển hàng trăm năm, với nhiều làng nghề nổi tiếng như Phủ Cam, Tây Hồ, Vân Thê,... Năm 2010, nón lá Huế trở thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ đầu tiên được cấp chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Nón bài thơ Huế từ lâu đã gắn bó với đời sống của người dân cố đô. Ngày nay, dù nghề làm nón không còn thịnh hành như xưa, nhưng vẫn có nhiều người gắn bó, miệt mài lưu giữ nét đẹp truyền thống, tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc, trong đó có bà Trần Thị Thúy.

Chiếc nón bài thơ dưới tay bà Thúy chứa đựng câu chuyện về một con người đã vượt qua giới hạn của cơ thể để sống trọn vẹn với nghề.

“Chị ấy đã gắn bó với công việc chằm nón bài thơ Huế từ khi còn nhỏ và có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn, gìn giữ nghề truyền thống, là tấm gương để nhiều người học hỏi, noi theo. Tại những lớp tập huấn, chúng tôi thường lấy câu chuyện của chị Thúy để tạo nguồn cảm hứng, thắp lên ngọn lửa yêu nghề cho các chị em khác”, bà Lan chia sẻ.

Theo bà Lan, để bảo tồn, duy trì nghề nón lá truyền thống, ngoài việc giúp các làng nghề tìm đầu ra ổn định, tháo gỡ khó khăn, nhà nước cần quan tâm công nhận nghệ nhân đối với thợ chằm nón, đặc biệt là những người đã gắn bó lâu năm và có nhiều đóng góp như bà Thúy.

Rời con hẻm nhỏ trong cơn mưa phùn xứ Huế, hình ảnh bà Thúy lặng lẽ chằm nón trong căn nhà cấp bốn vẫn đọng lại nhiều xúc cảm. Không chỉ giữ nghề, bà còn là biểu tượng của nghị lực sống và tình yêu bền bỉ với di sản văn hóa quê hương.

Nội dung: Vi Thảo

Thiết kế: Vũ Hưng

05/01/2026 - 11:08