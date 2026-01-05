Cưu mang bạn thân lúc khó khăn, người phụ nữ tóc bạc trắng vì bị cướp chồng

Một người phụ nữ có tên Trường Tử đến từ thành phố An Khang thuộc tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) phát hiện người chung chăn gối của mình đã ngoại tình. Đối tượng lại chính là bạn thân của người phụ nữ.

Cú sốc kép khiến chị Trường Tử uất ức đến mức tóc bạc trắng chỉ sau một đêm. Cô quyết định đưa cả chồng lẫn bạn thân ra tòa.

Tòa án sơ thẩm xác định người chồng phạm tội trùng hôn (kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác khi đang có vợ/chồng hợp pháp), tuyên phạt 6 tháng tù giam. Người thứ ba không cấu thành tội phạm.

Trường Tử cho biết sau gần 3 năm theo đuổi vụ kiện khiến tóc cô bạc trắng, tinh thần và sức khỏe đều ảnh hưởng nặng nề (Ảnh: News).

Không chấp nhận phán quyết, người vợ kháng cáo. Vụ việc mới đây được Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố An Khang mở phiên xét xử và thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo nội dung trong đơn kiện của Trường Tử, cô và chồng đã kết hôn hơn 20 năm. Từ năm 2021, cả hai đã trở thành TikToker nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 200.000 người theo dõi.

Sau đó, cả hai cùng lập một công ty truyền thông văn hóa. Cũng trong năm 2021, Trường Tử biết hoàn cảnh của cô bạn thân họ Phan vừa ly hôn và đang nuôi con nhỏ một mình.

Người phụ nữ chứng kiến cuộc sống vất vả của bạn nên muốn hỗ trợ. Chị giới thiệu Phan với chồng, tác động để công ty ký hợp đồng quảng cáo trị giá 180.000 tệ (khoảng 680 triệu đồng), giúp kinh tế gia đình bạn thân bớt khó khăn.

Qua sự giới thiệu của Trường Tử, Phan quen biết chồng của bạn thân. Vốn yêu thương chồng hết mực, chưa bao giờ Trường Tử nghĩ tới việc phải đối mặt với sự phản bội lại đến từ những người cô tin tưởng nhất.

Cuối năm 2021, Trường Tử vô tình tìm thấy giấy tờ phá thai của Phan kèm theo hóa đơn thanh toán viện phí nằm trong ô tô của chồng. Lúc này, cô mới vỡ lẽ, chồng và bạn thân lén lút quan hệ với nhau chỉ sau 2 tháng quen biết.

Khi vụ việc bị bại lộ, người chồng không hề tỏ ra ăn năn hối lỗi còn quay sang đòi ly hôn. Trên tài khoản mạng xã hội hơn 200.000 người theo dõi, chồng của Trường Tử công khai livestream (phát sóng trực tiếp) và tuyên bố Phan mới là "người vợ thực sự".

Trong khi Trường Tử bị gắn mác "người vợ cũ đeo bám". Trên thực tế thời điểm đó, cả hai chưa hề ra tòa.

Năm 2023, Trường Tử kiện chồng cũ và bạn thân họ Phan ra tòa tội trùng hôn. Tuy nhiên ban đầu do thiếu bằng chứng nên tòa tuyên án Phan vô tội. Tháng 6/2025 tòa phúc thẩm giữ bản án này.

Không đồng ý với kết quả này, Trường Tử quyết kiện bạn thân tới cùng.

Trong phiên tòa diễn ra vào cuối tháng 12/2015, Trường Tử tung ra các bằng chứng mới. Đó là những đoạn ghi âm bí mật của con trai ghi lại cuộc hội thoại giữa bố và nhân tình.

Kết quả xét xử cuối cùng, Phan phải hoàn trả 40.000 tệ (150 triệu đồng) nhận trái phép từ chồng của Trường Tử. Chồng cũ của Trường Tử cũng bị tuyên án phạt 6 tháng tù vì tội trùng hôn.

Vụ án cũng gây ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ. Hàng nghìn người là khách hàng của Phan đòi tẩy chay phòng tập do người phụ nữ này làm chủ.

Riêng vụ tranh chấp tài sản sau ly hôn của 2 vợ chồng dự kiến sẽ xét xử vào đầu năm nay.