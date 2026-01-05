Cậu bé Australia từng thoát chết kỳ diệu, 4 năm sau đột ngột qua đời

Theo cảnh sát Australia, Lucas Reid (15 tuổi) tử vong khi điều khiển xe đạp điện va chạm với cột điện. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 31/12/2025 (giờ địa phương) tại thị trấn Devonport, bang Tasmania.

Một người dân sống gần hiện trường đã lập tức chạy đến hỗ trợ Lucas, song thiếu niên này không qua khỏi và được xác định đã tử vong khi lực lượng cứu hộ đến nơi. Cảnh sát Tasmania cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lucas - nạn nhân sống sót sau thảm kịch nhà hơi (Ảnh: 7news).

Đáng nói, Lucas chính là một trong những học sinh sống sót sau thảm kịch nhà hơi tại Trường tiểu học Hillcrest (Australia) vào tháng 12/2021. Khi đó, một cơn gió mạnh bất ngờ tạo thành hiện tượng được mô tả như “vòi rồng mini”, nhấc bổng chiếc nhà hơi mà các em nhỏ đang vui chơi, lên độ cao khoảng 10m, rồi quật mạnh xuống đất.

Thảm kịch này đã cướp đi sinh mạng của 6 em học sinh trong độ tuổi 10-12, gồm: Chace Harrison, Jalailah Jayne-Maree Jones, Zane Mellor, Addison Stewart, Jye Sheehan và Peter Dodt.

Trong sự cố đó, Lucas - khi đó 11 tuổi - bị thương nặng, phải điều trị tích cực và nằm viện nhiều tuần để giành giật sự sống. Sự kiên cường của em từng khiến nhiều người xúc động.

Tháng 6 năm ngoái, Rosemary Gamble - chủ đơn vị cung cấp nhà hơi - được tuyên trắng án trước cáo buộc vi phạm luật an toàn và sức khỏe của bang Tasmania. Phán quyết này gây tranh cãi mạnh mẽ trong dư luận, đặc biệt khi tòa án cho biết nhà hơi trong sự cố trên chỉ được cố định bằng 4 cọc neo.

Nơi xảy ra vụ tai nạn nhà hơi 4 năm trước (Ảnh: Reuters).

Sau khi tin Lucas qua đời được công bố, nhiều lời chia buồn đã được gửi tới gia đình em. Trong đó, Toby Greene - đội trưởng Câu lạc bộ GWS Giants - là một trong những người đầu tiên.

Greene từng gặp Lucas tại một sự kiện gây quỹ chỉ vài tháng sau thảm kịch nhà hơi, thời điểm Lucas vẫn phải ngồi xe lăn.

Chia sẻ với truyền thông, Greene nói: “Đây là tin tức vô cùng đau lòng. Lucas là một cậu bé tuyệt vời, đã vượt qua rất nhiều thử thách. Sự kiên cường và lạc quan của em thực sự khiến tôi ấn tượng. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của Lucas”.

Những năm gần đây, nhiều sự cố tương tự liên quan đến nhà hơi liên tiếp xảy ra trên thế giới. Tháng 8 năm ngoái, tại Nga, 4 trẻ em bị thương khi nhà hơi bị gió mạnh cuốn bay, trong đó có một bé 7 tuổi phải nhập viện.

Tại Nam Phi, vào tháng 6, đoạn video ghi lại cảnh nhà hơi bị gió cuốn lên cao khoảng 12m, khiến trẻ em rơi xuống đất, cũng gây ám ảnh.