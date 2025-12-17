Tiếng póc póc sân pickleball: Có thể bị phạt tới 160 triệu đồng?

Sân pickleball sát nhà dân: Khi tiếng póc póc trở thành nỗi ám ảnh

Sau các bài phản ánh của báo Dân trí về tình trạng một số sân pickleball tại Hà Nội và TPHCM hoạt động liên tục từ sáng sớm đến đêm muộn ngay trong khu dân cư, nhiều độc giả đã bày tỏ sự đồng cảm, đồng thời không giấu được nỗi bức xúc.

Tại một số khu vực, người dân phải chịu tiếng ồn từ sân pickleball kéo dài tới gần 18 tiếng mỗi ngày, từ 5h đến 23h. Xen giữa tiếng bóng póc póc là tiếng hò reo, hét lớn khi ghi điểm.

Thậm chí có nơi, người chơi còn tụ tập ăn nhậu sau giờ vận động, khiến khu dân cư gần như không có khoảng lặng để nghỉ ngơi.

Nhiều ý kiến cho rằng “tiếng ồn pickleball” không còn là câu chuyện thể thao đơn thuần, mà đã trở thành vấn đề văn hóa ứng xử và môi trường sống đô thị.

Vài năm trở lại đây, nhiều sân pickleball nở rộ tại TPHCM và Hà Nội (Ảnh: T.L.).

Độc giả Hai Bùi Minh chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy ám ảnh: “Niềm vui của vài chục người là nỗi buồn của vạn người”. Người khác thẳng thắn cho rằng, việc chơi pickleball kéo dài từ sáng sớm đến đêm muộn là “hành động thiếu ý thức, khó chấp nhận trong khu dân cư”.

Nhiều độc giả bày tỏ mong muốn phải có quy định khung giờ cụ thể đối với hoạt động chơi pickleball.

Độc giả Mạnh Ngô đề nghị: “Phải có quy định khung thời gian cho loại hình này, như karaoke phải dừng trước 22h”.

Cùng quan điểm, anh Quang Trung nhấn mạnh: “Chơi thì chơi nhưng cũng phải có văn hóa, có giờ giấc, chủ sân phải chấp hành pháp luật”.

Một số người thậm chí đặt câu hỏi về vai trò quản lý của chính quyền địa phương, khi tình trạng tiếng ồn kéo dài nhiều ngày nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Có độc giả so sánh với cách quản lý tại các nước lân cận.

“Ở Nhật Bản, hàng xóm nói to một chút là cảnh sát đã đến nhắc nhở, tại sao chúng ta không học cách bảo vệ không gian sống như vậy?”, một độc giả nêu ý kiến.

Những phản hồi trái chiều nhưng đầy căng thẳng này cho thấy, pickleball không còn là câu chuyện riêng của người chơi, mà đã trở thành xung đột trực diện trong đời sống đô thị.

Từ thực tế đó, câu hỏi đặt ra là: Tiếng ồn từ pickleball thực sự đang ở mức nào, có vượt ngưỡng cho phép hay không và trách nhiệm quản lý thuộc về ai?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tiếng ồn là yếu tố gây hại cho sức khỏe con người, chỉ đứng sau ô nhiễm không khí. Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26:2025/BNNMT), giới hạn tối đa cho phép tại khu chung cư, nhà ở là 55dBA ban ngày, 50dBA từ 18h đến 22h, 45dBA trong khung giờ nghỉ ngơi 22h-6h.

Trong khi đó, các nghiên cứu và đo đạc thực tế cho thấy, âm thanh pickleball thường dao động quanh mức 70dBA ở khoảng cách 30m, một cú đánh mạnh có thể tạo ra âm thanh lên tới 90dBA.

Trong không gian hẹp, đông nhà cửa, âm thanh còn dội và vang, khiến cảm nhận thực tế cao hơn mức đo.

Chuyên gia y tế cảnh báo, tiếng ồn ở mức 50-60dBA đã đủ gây phiền toái, ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc, giấc ngủ, gây phản ứng tiêu cực như cáu gắt, mệt mỏi, căng thẳng thần kinh ở người.

Mới hơn 19h, nhiều nhà dân ở đối diện sân pickleball đã đóng kín cửa (Ảnh: Mộc Khải).

Tiếp xúc kéo dài với mức ồn trên 55dBA có thể kích hoạt tăng huyết áp, làm gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Ở mức 60dBA, khả năng tập trung, làm việc và nhận thức của người tiếp xúc bị suy giảm rõ rệt.

Đáng nói, tiếng ồn từ pickleball không chỉ nằm ở cường độ, mà còn ở tính chất lặp lại liên tục. Cảm giác này được ví như karaoke mở không quá lớn, nhưng kéo dài nhiều giờ mỗi ngày - thứ khiến người nghe dễ rơi vào trạng thái kiệt sức tâm lý.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Nguyễn Quốc Đông (Công ty Luật Thiện Việt) cho biết, hiện nay các quy định pháp luật về tiếng ồn không hề thiếu, vấn đề nằm ở khâu thực thi.

Theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Điều 22 đã quy định khá chi tiết các mức xử phạt đối với hành vi phát ra tiếng ồn vượt giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật.

Cụ thể, trường hợp tiếng ồn vượt dưới 2dBA so với ngưỡng quy định có thể bị cảnh cáo. Nếu mức vượt 2-5dBA, cá nhân, tổ chức vi phạm có thể bị phạt tiền khoảng 1-5 triệu đồng.

Ở những mức nghiêm trọng hơn, khi tiếng ồn vượt 25-30dBA, mức xử phạt có thể lên tới 80-100 triệu đồng. Đặc biệt, với hành vi phát ra tiếng ồn vượt từ 40dBA trở lên so với quy chuẩn, mức phạt tối đa có thể dao động 140-160 triệu đồng, kèm theo các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Để áp dụng chế tài, cơ quan chức năng phải căn cứ vào Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn, quy định giới hạn tối đa tại khu dân cư, trường học, bệnh viện nhằm bảo vệ sức khỏe con người.

Sân pickleball tự phát, người dân ám ảnh vì tiếng póc póc mỗi sáng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên, theo luật sư Đông, phần lớn các sân pickleball bị phản ánh hiện nay là sân tự phát, do người dân tự tổ chức tại công viên, bãi đất trống hoặc khu sinh hoạt chung. Trách nhiệm quản lý ban đầu thuộc về chính quyền địa phương, tổ dân phố, công an khu vực.

“Khó khăn lớn nhất là phải đo được tiếng ồn bằng thiết bị chuyên dụng, có số liệu cụ thể mới đủ căn cứ xử phạt. Trong khi đó, ở cấp phường, xã, việc đo đạc chính xác tiếng ồn từ hoạt động thể thao như pickleball không hề đơn giản”, luật sư Đông nói.

Chính vì vậy, trên thực tế, nhiều vụ việc chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở, vận động điều chỉnh giờ chơi, thay vì xử phạt triệt để.

Nhiều nước trên thế giới không cho mở pickleball sát khu dân cư

Tranh cãi quanh tiếng ồn pickleball không phải câu chuyện riêng của Việt Nam.

Tại Canada và Australia, nơi pickleball phát triển mạnh, môn thể thao này cũng từng vấp phải làn sóng phản đối từ cư dân sống gần sân chơi.

Nhiều địa phương tại các quốc gia này đã đưa ra quy định không bố trí sân pickleball sát khu dân cư, áp dụng khung giờ chơi bắt buộc, tránh sáng sớm và tối muộn. Việc mở sân mới thường phải kèm theo đánh giá tác động tiếng ồn, tương tự các hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường sống.

Tại Mỹ, Bob Unetich - chuyên gia tư vấn tiếng ồn - từng cảnh báo, chính tính lặp lại tần suất cao của âm thanh pickleball mới là yếu tố gây căng thẳng, chứ không chỉ mức ồn tức thời.

Những kinh nghiệm này cho thấy, ngay cả ở các quốc gia có ý thức thể thao cộng đồng cao, tiếng ồn pickleball vẫn được nhìn nhận như một vấn đề môi trường đô thị cần kiểm soát, chứ không đơn thuần là sinh hoạt cá nhân.

Một sân pickleball ở TPHCM nằm sát khu dân cư, khiến người dân mệt mỏi (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Pickleball mang lại lợi ích rõ ràng về sức khỏe và gắn kết cộng đồng. Tuy nhiên, khi được đưa vào khu dân cư đông đúc, môn thể thao này đòi hỏi sự điều chỉnh hợp lý, từ vị trí sân, khung giờ chơi đến ý thức tôn trọng không gian chung.

Trong bối cảnh đô thị ngày càng chật chội, câu hỏi đặt ra không chỉ là có vi phạm hay không mà là làm sao để quyền được vận động không trở thành gánh nặng lên quyền được nghỉ ngơi của người khác.

Khi tiếng póc póc vang lên suốt ngày đêm ngay sát cửa nhà, ranh giới giữa chơi thể thao và xâm phạm đời sống riêng xảy ra xung đột. Và đó là lúc câu chuyện này cần được nhìn nhận nghiêm túc hơn, không chỉ bằng lời nhắc nhở, mà bằng quy hoạch, quản lý và ý thức cộng đồng.