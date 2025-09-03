Trải nghiệm TV LG QNED evo AI 86: Có gì mà giá lên tới 120 triệu đồng? (Video: Media Dân trí).

+ Ưu điểm:

- Thiết kế hiện đại phù hợp nhiều không gian.

- Kích thước lớn, chất lượng hiển thị tốt.

- Hỗ trợ nhiều tính năng AI.

+ Hạn chế:

- Giọng nói của trợ lý AI chưa tự nhiên.

- Giá bán không dễ tiếp cận.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Với giá bán khoảng 120 triệu đồng, LG QNED evo AI 86 rõ ràng không hướng đến nhóm người dùng phổ thông. Kích thước 100 inch cũng đòi hỏi không gian lắp đặt rộng rãi, đồng thời việc vận chuyển và lắp đặt khá phức tạp.

Trong phân khúc TV cao cấp, QNED86 mang lại lợi thế về kích thước hiển thị, độ sáng và độ bền nhờ công nghệ MiniLED, song vẫn còn hạn chế về âm thanh tích hợp và độ sâu màu đen so với TV OLED. Vì vậy, sản phẩm này hướng tới nhóm người dùng quan tâm tới màn hình cỡ lớn và sẵn sàng đầu tư cho hệ thống giải trí gia đình, chấp nhận đầu tư cho một hệ thống giải trí chuyên biệt.

Thiết kế và chất lượng hiển thị

Kích thước là một trong những yếu tố quan trọng được người tiêu dùng tại Việt Nam đặt lên hàng đầu khi chọn mua TV. Kích thước càng lớn sẽ mang lại càng nhiều không gian hiển thị nội dung, từ đó giúp trải nghiệm xem trở nên thích mắt hơn.

Mẫu TV LG QNED evo AI 86 (QNED86) được trang bị màn hình kích thước 100 inch, lớn hơn khoảng 25% so với các dòng 75 inch phổ biến trên thị trường. Xét về diện tích hiển thị, mức chênh lệch này có thể tạo ra cảm giác không gian rộng rãi hơn đáng kể khi theo dõi nội dung.

Phần viền màn hình được thiết kế mỏng đều, giúp hình ảnh trông liền mạch hơn. Tuy nhiên, trọng lượng sản phẩm khá lớn, ở mức 65,9kg (không chân đế) và 75,6kg (có chân đế), do đó việc lắp đặt cần nhiều người hỗ trợ. So với một số mẫu TV OLED cao cấp, QNED86 không quá mỏng, song độ dày ở mức chấp nhận được cho việc treo tường hoặc đặt trên kệ trong không gian phòng khách rộng.

Về công nghệ hiển thị, thiết bị sử dụng tấm nền MiniLED – xu hướng đang được các hãng TV cao cấp quan tâm vài năm gần đây. MiniLED được xem là một lựa chọn thay thế cho OLED, với ưu điểm về độ sáng và độ bền, trong khi chất lượng hình ảnh và góc nhìn vẫn đáp ứng tốt nhu cầu giải trí.

Trên QNED86, LG sử dụng tấm nền MiniLED kết hợp công nghệ điều khiển ánh sáng cục bộ (Precision Dimming).

Màn hình được chia thành nhiều vùng nhỏ với khả năng điều chỉnh độ sáng độc lập, giúp cải thiện độ tương phản giữa các vùng sáng và tối, đồng thời hạn chế hiện tượng rò rỉ ánh sáng (blooming) thường gặp trên TV đèn nền truyền thống.

Dù vậy, độ sâu màu đen vẫn chưa đạt mức tuyệt đối như trên các mẫu TV OLED. Trong điều kiện sử dụng thông thường, sự khác biệt có thể khó nhận thấy nếu không đặt cạnh trực tiếp với một TV OLED cao cấp.

Ngoài ra, QNED86 tích hợp công nghệ Dynamic QNED Color thay cho chấm lượng tử trước đây, hướng tới khả năng bao phủ 100% dải màu DCI-P3. Điều này giúp duy trì độ chính xác màu sắc khi tăng độ sáng, song trải nghiệm thực tế vẫn phụ thuộc vào nội dung hiển thị và môi trường sử dụng.

Thiết bị cũng tích hợp sẵn cổng HDMI 2.1 có khả năng tương thích với máy chơi game (console) và máy tính thế hệ mới, cho phép xuất hình ảnh chất lượng cao hơn so với chuẩn thông thường. TV còn hỗ trợ tần số quét tối đa 144Hz cùng công nghệ AMD FreeSync Premium, đáp ứng tốt cho nhu cầu chơi game.

TV được trang bị đầy đủ các cổng kết nối, song khu vực bố trí lại chưa thực sự thuận tiện khi được đặt khá sâu bên trong thân máy. Nếu đã treo lên tường, việc gắn hay tháo dây trở nên rất khó khăn. Người dùng sẽ cần gắn dây kết nối với các thiết bị ngoại vi trước khi treo thiết bị lên tường.

Hệ thống âm thanh tích hợp có tổng công suất 40W. Chất lượng của hệ thống loa này vừa đủ dùng, có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu giải trí nhưng chưa quá ấn tượng do bị giới hạn bởi độ mỏng của TV. Nếu có yêu cầu cao hơn về âm thanh, đặc biệt là âm bass, người dùng nên mua thêm loa thanh từ hãng để có trải nghiệm đồng bộ về thiết kế và tính năng.

Hệ điều hành và các tính năng thông minh

TV được trang bị bộ xử lý AI alpha 8 Gen 2, có tốc độ CPU nhanh hơn 1,4 lần và NPU nhanh hơn 1,7 lần so với phiên bản tiền nhiệm. Trải nghiệm sử dụng thực tế cho thấy các thao tác sử dụng, chuyển đổi qua lại giữa các menu, ứng dụng đều phản hồi mượt mà, không gặp tình trạng giật hay đứng khung hình.

Thiết bị được cài đặt trên nền tảng webOS 25 với giao diện trực quan, dễ sử dụng. Hệ điều hành này cũng tích hợp sẵn kho ứng dụng riêng, hỗ trợ đa dạng phần mềm và các trò chơi phổ biến, có thể đáp ứng hầu hết nhu cầu sử dụng của người dùng.

TV còn cho phép người dùng có thể đa nhiệm nhiều tác vụ cùng lúc thông qua tính năng “Xem đa kênh”. Người dùng có thể tận dụng tối đa không gian hiển thị lớn của TV khi vừa duyệt web trên trình duyệt, vừa xem video trên YouTube.

Hệ điều hành webOS 25 được tích hợp hàng loạt tính năng AI như công nghệ AI Super Upscaling kết hợp với Dynamic Tone Mapping Pro giúp nâng cấp chất lượng hình ảnh, AI Picture Pro tối ưu hóa chi tiết, tính năng gợi ý bằng AI dựa trên từ khóa đã xem và trợ lý ảo AI Chatbot.

Trợ lý ảo AI cũng hỗ trợ giao tiếp bằng tiếng Việt. Khi gặp vấn đề trong quá trình sử dụng TV, người dùng có thể hỏi trực tiếp trợ lý AI để tìm đáp án.

Điểm hạn chế là giọng nói của AI Chatbot này chưa được tự nhiên khi so với trợ lý ảo Google.

TV đi kèm với điều khiển AI Magic, cho phép điều khiển TV bằng thao tác trỏ và nhấp chuột trong không khí hoặc ra lệnh bằng giọng nói. Điều khiển cũng có một nút AI chuyên biệt chính giữa để người dùng ra lệnh nhanh. Ngoài ra, người dùng còn có thể kết nối TV với điện thoại thông qua ứng dụng LG ThinQ để sử dụng trên smartphone.

Thiết bị tương thích với đa dạng kết nối không dây như Apple AirPlay và Google Cast. Điều này cho phép người dùng dễ dàng chia sẻ nội dung từ iPhone, iPad hoặc các thiết bị Android lên màn hình lớn mà không cần dây cáp hay phần mềm trung gian.

Tổng kết

Với giá bán lên đến 120 triệu đồng, mẫu TV này chắc chắn không phải là một sản phẩm dành cho nhóm người dùng phổ thông.

Bên cạnh đó, kích thước 100 inch cũng yêu cầu bạn phải sở hữu một căn phòng đủ lớn để có thể chứa được thiết bị này.

Tuy nhiên, LG QNED evo AI 86 sẽ là một mẫu TV hướng tới những người dùng muốn sở hữu một hệ thống giải trí tại gia chuyên biệt.

Nếu lựa chọn TV OLED cùng phân khúc, người dùng chỉ có thể mua được các mẫu TV có kích thước khoảng 80 inch. Trong khi đó, LG QNED evo AI 86 mang lại trải nghiệm ở mức cao trong phân khúc kích thước lớn, có thể xem xét trong nhóm TV cao cấp. Đồng thời, tấm nền MiniLED cũng có ưu thế về khả năng hoạt động bền bỉ hơn so với OLED.