Đánh giá Xiaomi 15T Pro: Có gì để cạnh tranh iPhone 17?

+ Ưu điểm:

- Hiệu suất mạnh trong phân khúc.

- Camera chính hoạt động tốt.

- Hệ điều hành mới nhiều tính năng, đa dạng AI.

+ Hạn chế:

- Camera góc siêu rộng hoạt động chưa tốt trong điều kiện thiếu sáng.

- Vị trí đặt cảm biến vân tay chưa hợp lý.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Xiaomi 15T Pro sẽ phù hợp với nhóm người dùng tìm kiếm một sản phẩm mang đến trải nghiệm sử dụng cao cấp nhưng có giá bán không quá cao.

Đổi lại, người dùng sẽ cần chấp nhận một số cắt giảm về ống kính góc siêu rộng hay vị trí đặt cảm biến vân tay.

Thiết kế và màn hình

Xiaomi 15T Pro sở hữu chung thiết kế với phiên bản Xiaomi 15T tiêu chuẩn. Khác biệt lớn nhất đến từ vật liệu hoàn thiện khi phiên bản Pro được trang bị khung nhôm và mặt lưng sợi thủy tinh, tạo cảm giác chắc chắn và cao cấp hơn.

Mặt trước được bảo vệ bởi kính Corning Gorilla Glass 7i chống trầy xước gấp đôi so với thế hệ trước. Máy cũng đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68, giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Xiaomi 15T Pro được trang bị màn hình AMOLED với kích thước 6,83 inch, độ phân giải 1.280 x 2.772 pixel cùng tần số quét 144Hz. Các viền màn hình được làm mỏng đều 1,5mm cho tỷ lệ hiển thị đạt 90% diện tích mặt trước, mang lại hiệu ứng thị giác tốt khi sử dụng.

Màn hình của máy cũng hỗ trợ công nghệ HDR10+ và Dolby Vision, cho chất lượng hiển thị tốt, màu sắc tươi và góc nhìn rộng. Độ sáng tối đa của màn hình này đạt mức 3.200 nit, có thể dễ dàng sử dụng bên ngoài trời nắng gắt.

Điểm mạnh trên tấm nền AMOLED nằm ở khả năng hiển thị màu đen sâu. Khi điều chỉnh độ sáng về mức thấp nhất để dùng trong đêm, người dùng vẫn có thể sử dụng mà không gặp tình trạng lóa mắt hay mỏi mắt. Máy cũng tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình, nhưng vị trí đặt tương đối thấp và chưa thuận tiện.

Hệ điều hành Xiaomi HyperOS 3 và nền tảng Xiaomi HyperAI

Nâng cấp đáng chú ý trên Xiaomi 15T Pro không chỉ đến từ trang bị phần cứng, mà còn nằm ở bản cập nhật phần mềm Xiaomi HyperOS 3.

Xiaomi HyperOS 3 mang đến giao diện trực quan và trải nghiệm mượt mà hơn thông qua các cải tiến về màn hình khóa, biểu tượng, hiệu ứng chuyển cảnh và hệ thống thông báo. Người dùng có thể dễ dàng cá nhân hóa giao diện sử dụng hơn trước, bao gồm các tùy biến về hình nền, màn hình khóa hay widget.

Bản cập nhật này cũng giới thiệu Xiaomi HyperIsland. Đây là một khu vực “đảo động” nằm tại vị trí camera selfie, hoạt động tương tự Dynamic Island trên các sản phẩm của Apple. Tính năng này có thể hiển thị trạng thái của hai ứng dụng cùng lúc. Người dùng chỉ cần vuốt qua lại để kiểm tra thông tin của từng ứng dụng.

Một trong những cải tiến đáng chú ý nhất trên hệ điều hành này nằm ở khả năng kết nối liền mạch giữa điện thoại Xiaomi với các dòng sản phẩm của Apple. Người dùng cần tải ứng dụng Xiaomi Interconnectivity trên App Store để kích hoạt tính năng liên thông này.

Xiaomi Share cho phép trao đổi dữ liệu qua lại với iPhone và MacBook. Người dùng có thể gửi hình ảnh, video với chất lượng gốc giữa hai nền tảng. Tính năng này còn hỗ trợ phản chiếu màn hình điện thoại lên máy tính Mac với độ trễ thấp và người dùng có thể tương tác với điện thoại ngay trên màn hình máy tính.

Bộ công cụ Xiaomi HyperAI còn được tích hợp sâu và hoàn thiện với tính thực dụng cao hơn trước. Chế độ DeepThink giúp triển khai nhanh các ý tưởng bằng cách tự động phân tích và viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh từ vài gợi ý của người dùng.

Với những người thường xuyên tham gia hội họp hoặc phỏng vấn, ứng dụng ghi âm tích hợp AI có khả năng chép lời theo thời gian thực. Sau khi ghi âm, người dùng có thể dùng tính năng tóm tắt để AI thu gọn nội dung buổi họp dài thành những gạch đầu dòng ngắn gọn.

Đặc biệt, Xiaomi HyperAI còn tích hợp sâu với Google Gemini, biến smartphone thành một trợ lý thông minh hỗ trợ ghi chép tự động, dịch tức thì, chỉnh sửa và sáng tạo ảnh nâng cao. Đến nay, những tính năng nâng cao được tích hợp bên trong Xiaomi HyperAI đã có thể cạnh tranh sòng phẳng với những bộ công cụ AI khác như Galaxy AI hay OPPO AI.

Hiệu suất và Camera

Xiaomi 15T Pro được trang bị bộ xử lý Dimensity 9400+, dung lượng RAM 12GB cùng tùy chọn bộ nhớ tối đa 1TB. Đây là bộ xử lý cao cấp thường được trang bị trên những mẫu di động cao cấp ra mắt vào đầu năm. Do đó, thiết bị có thể đáp ứng tốt mọi nhu cầu sử dụng của người dùng.

Xiaomi 15T Pro còn tích hợp hệ thống tản nhiệt Xiaomi 3D IceLoop, giúp duy trì hiệu suất cao ngay cả khi chơi game nặng hoặc sử dụng dài lâu.

So với bản tiền nhiệm, máy được nâng cấp thêm 10% dung lượng pin, lên mức 5.500mAh. Đây là một mức pin tốt và có thể đáp ứng thoải mái nhu cầu sử dụng trong khoảng một ngày. Tuy vậy, mức pin trên chưa quá ấn tượng khi một số đối thủ cùng phân khúc đã tích hợp viên pin lớn 7.000mAh.

Máy được trang bị công nghệ sạc nhanh có dây 90W và sạc nhanh không dây 50W. Thiết bị còn tích hợp chip sạc Surge P3, mang đến 64 lớp bảo vệ an toàn.

Xiaomi 15T Pro được trang bị hệ thống 3 camera Leica gồm ống kính chính 50MP, ống kính góc siêu rộng 12MP và ống kính telephoto 50MP hỗ trợ zoom quang học 5x, đồng thời hỗ trợ zoom tối đa 100x.

Trải nghiệm thực tế cho thấy hệ thống camera của máy hoạt động tương đối ổn định trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Thiết bị cung cấp 2 chế độ gồm Leica chân thực hoặc Leica rực rỡ để người dùng chụp hình tùy theo nhu cầu và sở thích cá nhân.

Với môi trường đủ sáng, hình ảnh chụp từ camera chính có màu sắc trung tính, ảnh có chiều sâu, nhiều chi tiết và độ tương phản rộng. Camera telephoto cũng cho mức độ chi tiết cao. Khả năng tái tạo màu sắc và độ tương phản gần như tương đồng với camera chính.

Đối với các bức ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng, camera của máy kiểm soát tình trạng nhiễu hạt tốt, vùng sáng và vùng tối được xử lý cân bằng, không bị bệt. Ánh đèn được xử lý tự nhiên, không bị lóa gây mất chi tiết hoặc nhòe ảnh.

Tuy vậy, camera góc siêu rộng lại chưa mang đến trải nghiệm đồng đều về chất lượng chụp hình. Độ chi tiết giảm và màu sắc sai lệch đáng kể khi so với camera chính, đặc biệt là khi chụp hình trong điều kiện ánh sáng yếu.

Với ảnh chụp chân dung, hệ thống camera trên Xiaomi 15T Pro hoạt động tốt trong hầu hết điều kiện. Các chi tiết trên khuôn mặt và màu da được tái tạo tự nhiên. Khả năng xử lý các chi tiết khó như tóc hay mắt kính tốt, không bị lẹm khi xóa phông.

Thiết bị còn tích hợp hàng loạt tính năng AI tạo sinh để hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh. Tính năng “Xóa” cho phép người dùng có thể nhanh chóng xử lý các chi tiết thừa trong bức ảnh. Trong khi đó, công cụ “Mở rộng” cho phép mở rộng thêm khung hình sẵn có để tạo ra bức ảnh mới.

Ngoài ra, người dùng còn có thể sử dụng AI để tạo ra nhiều bức ảnh theo nhu cầu cá nhân. Đơn cử, bức ảnh trên được chụp trong điều kiện trời âm u, nhiều mây.

Nếu người dùng muốn một bức hình có bầu trời tươi sáng và quang đãng hơn, AI có thể thay thế khung cảnh bầu trời. Đồng thời, màu sắc của bức hình được chỉnh sửa để phù hợp nhất với tổng thể.

Tổng kết

Xiaomi 15T Pro được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá 18,5 triệu đồng. Được định vị là “con bài” chiến lược trong phân khúc cận cao cấp, thiết bị cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như iPhone 17, Samsung Galaxy S25 và OPPO Reno14 Pro.

Đây được xem là nỗ lực tiếp theo của Xiaomi trong việc tiếp cận với người dùng ở phân khúc cao. Dòng sản phẩm này cũng thể hiện tham vọng của hãng khi muốn đối đầu trực tiếp với các đối thủ vốn đã đạt được nhiều thành công trong phân khúc như Apple và Samsung.

Xiaomi 15T Pro mang đến nhiều trải nghiệm của một sản phẩm cao cấp, từ thiết kế, hiệu suất cho đến camera hay bộ tính năng AI.

Dĩ nhiên, sản phẩm vẫn còn một số hạn chế về ống kính góc siêu rộng hay vị trí đặt cảm biến vân tay. Thêm vào đó, ngoại hình cứng cáp có phần hơi nam tính của sản phẩm này có thể sẽ chưa phù hợp với thẩm mỹ của người dùng nữ.

Đây là bài toán mà Xiaomi sẽ tiếp tục cần phải tìm lời giải để có thể nâng cao vị thế và gia tăng sức cạnh tranh với các sản phẩm như iPhone 17 hay Galaxy S25.