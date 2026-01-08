iPhone sắp có camera 200MP

Hiện tại, các camera trên iPhone đều có độ phân giải 48MP, bao gồm cả ống kính góc siêu rộng và ống kính telephoto. Tuy vậy, điều này được cho là sẽ sớm thay đổi.

iPhone sẽ có camera 200MP vào năm 2028 (Ảnh: TechRadar).

Các báo cáo mới đây chỉ ra rằng Apple đang phát triển một hệ thống camera có độ phân giải 200MP dành cho iPhone. Dự kiến, cảm biến này sẽ được sản xuất bởi Samsung và ứng dụng trên iPhone vào năm 2028.

Samsung đã giới thiệu camera 200MP trên mẫu Galaxy S23 Ultra vào năm 2023. Đến nay, các mẫu máy kế nhiệm vẫn được trang bị hệ thống cảm biến này.

Camera độ phân giải cao hơn hứa hẹn sẽ giúp thiết bị chụp lại những bức ảnh có nhiều chi tiết hơn. Đồng thời, nâng cấp này cũng sẽ cải thiện chất lượng hình ảnh khi in ấn ở kích thước lớn.

Tuy vậy, dòng sản phẩm iPhone 18 nhiều khả năng sẽ chưa sở hữu nâng cấp này. Trên các phiên bản iPhone 18 Pro, Apple được cho là vẫn tập trung vào hiệu suất chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng, thay vì tăng độ phân giải camera.

Theo Digital Chat Station, camera 200MP vẫn đang ở trong giai đoạn đánh giá chất lượng linh kiện. Các bài kiểm tra sẽ được thực hiện để đánh giá tính khả thi khi triển khai linh kiện này trong chuỗi cung ứng.