Đánh giá Asus Vivobook S14: Hiệu năng mạnh, pin tốt, màn hình cần cải thiện

+ Ưu điểm:

- Thiết kế gọn nhẹ.

- Hiệu suất tốt trong phân khúc.

- Thời lượng sử dụng pin tốt.

+ Hạn chế:

- Hiệu suất bị giảm khi không cắm sạc.

- Chất lượng màn hình trung bình.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Asus Vivobook S14 (phiên bản dùng chip AMD) là một lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng văn phòng, sinh viên hoặc những ai tìm kiếm một chiếc laptop AI gọn nhẹ, thời lượng pin dài và mức giá dễ tiếp cận. Máy đáp ứng khá tốt các nhu cầu làm việc hàng ngày, học tập, giải trí và có thể xử lý được những tác vụ đồ họa cơ bản, không quá phức tạp.

Tuy nhiên, sản phẩm này vẫn tồn tại một số điểm hạn chế. Màn hình có chất lượng hiển thị chưa thật sự sắc nét, độ sáng không cao nên gặp khó khăn khi sử dụng ngoài trời nắng. Khả năng tận dụng hiệu suất của chip xử lý bị giới hạn khi dùng pin, buộc người dùng phải cắm sạc để đạt hiệu năng tối đa. Ngoài ra, thiết kế tuy gọn nhẹ nhưng vỏ máy chưa thật sự chắc chắn, hệ thống tản nhiệt hoạt động ở mức trung bình và quạt có thể gây ồn khi xử lý tác vụ nặng.

Thiết kế và màn hình

Asus Vivobook S14 (M3407KA) sở hữu thiết kế tối giản với bề mặt dạng nhám mờ cùng logo thiết kế chìm. Phần nắp màn hình (mặt A) và phần đáy (mặt D) được hoàn thiện từ kim loại, trong khi mặt trong màn hình (mặt B) và phần khung bàn phím (mặt C) được làm từ nhựa.

Chất lượng hoàn thiện tổng thể của sản phẩm này khá tốt khi so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Máy không mang lại cảm giác ọp ẹp khi cầm trên tay, khu vực bàn phím được thiết kế chắc chắn và không bị lún khi nhấn mạnh. Phần nắp máy có chút đàn hồi ở chính giữa nhưng không ảnh hưởng đến màn hình.

Thiết bị có trọng lượng 1,4kg cùng độ mỏng 15,9mm. Về tổng thể, thiết kế của mẫu máy này không quá mỏng, nhưng đủ gọn nhẹ để người dùng có thể thoải mái mang theo khi cần di chuyển.

Phần bản lề có thiết kế cơ bản với hai khớp nối đặt ở gần hai cạnh, hỗ trợ mở tối đa 180 độ. Bản lề được thiết kế khá trơn tru, cho phép người dùng có thể dễ dàng mở nắp máy bằng một tay. Tuy vậy, khả năng hoàn thiện của bản lề này chỉ ở mức trung bình, thiếu sự chắc chắn và vẫn xảy ra tình trạng lung lay trong quá trình sử dụng.

Bàn phím của máy có thiết kế tương đồng với nhiều mẫu laptop 14 inch khác trên thị trường. Các phím bấm có khoảng cách vừa phải, độ nảy tốt, hành trình phím sâu cho cảm giác gõ thoải mái và chính xác. Bàn phím này cũng được trang bị đèn nền để người dùng có thể sử dụng dễ dàng hơn trong điều kiện ánh sáng yếu.

Khu vực bàn di chuột có kích thước lớn, được phủ kính nên mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà. Tuy nhiên, nếu đã quen sử dụng những mẫu laptop cao cấp, người dùng sẽ có thể nhận thấy tiếng lọc xọc nhẹ khi sử dụng bàn di chuột này.

Asus Vivobook S14 đi kèm với một webcam có độ phân giải Full HD. Chất lượng của webcam này khá tốt, có khả năng xử lý hình ảnh và nhận diện khuôn mặt chính xác, đủ để đáp ứng các nhu cầu làm việc và hội họp.

Ngoài ra, thiết bị còn tích hợp hệ thống camera hồng ngoại, hỗ trợ tính năng mở khóa bằng khuôn mặt Windows Hello giúp tăng cường bảo mật. Máy cũng được trang bị nắp che vật lý giúp người dùng có thể yên tâm hơn về quyền riêng tư khi không sử dụng. Thiết bị còn tích hợp chip Microsoft Pluton, đạt chuẩn bảo mật TPM 2.0 giúp tăng tính an toàn khi sử dụng.

Màn hình của máy có kích thước 14 inch, sử dụng tấm nền OLED. Phần viền màn hình ở hai bên được làm tương đối mỏng, trong khi viền trên và dưới của máy vẫn khá dày. Màn hình có màu sắc rực rỡ, độ tương phản cao, màu đen hiển thị sâu và góc nhìn rộng, đạt 95% dải màu DCI-P3.

Khá đáng tiếc khi màn hình này chỉ có độ phân giải Full HD (1.920 x 1.200 pixel). Nếu chỉ sử dụng các tác vụ làm việc văn phòng hoặc giải trí cơ bản, màn hình này vẫn có thể đáp ứng tốt. Khi nhìn ở khoảng cách sử dụng thông thường, người dùng vẫn sẽ nhận thấy hình ảnh hiển thị không quá sắc nét.

Thêm vào đó, màn hình cũng chỉ có tần số quét 60Hz, khiến việc cuộn trang và di chuyển con trỏ không mượt mà bằng các màn hình có tần số quét cao hơn. Điều này không ảnh hưởng nhiều đến công việc văn phòng. Tuy nhiên, nếu đã quen sử dụng các màn hình có tần số quét cao, người dùng sẽ nhận thấy rõ sự khác biệt.

Độ sáng tối đa của màn hình cũng chỉ đạt 300nits, không phù hợp để làm việc ở điều kiện ngoài trời nắng. Đồng thời, đây cũng là dạng màn hình gương khá dễ bám bụi, dấu vân tay và bị phản chiếu ánh sáng trong những môi trường phức tạp.

Cổng kết nối và loa

Là một sản phẩm gọn nhẹ, Asus Vivobook S14 vẫn được trang bị tương đối đầy đủ các cổng kết nối, bao gồm hai cổng USB-C 3.2 Gen 1, hai cổng USB-A 3.2 Gen 1, một cổng HDMI 2.1 và một giắc tai nghe 3,5mm.

Số lượng cổng kết nối trên không nhiều, nhưng đủ để đáp ứng các nhu cầu sử dụng làm việc hàng ngày. Nếu hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ SD, máy sẽ phục vụ tốt hơn cho nhóm người dùng làm việc các công việc liên quan đến chỉnh sửa hình ảnh, video.

Máy được trang bị 2 loa đặt ở mặt đáy. Âm lượng của hệ thống loa này ở mức vừa phải, không quá lớn. Khả năng tái tạo chi tiết âm thanh cũng khá tốt, không bị rè khi mở âm lượng lớn. Tuy nhiên, âm trầm trên hệ thống loa này tương đối yếu.

Mặt lưng của máy được bố trí hàng loạt khe thoát nhiệt kích thước lớn giúp gia tăng hiệu quả tản nhiệt. Đồng thời, các phần đệm cao su cũng được làm nhô cao so với bề mặt, giúp cố định máy và tăng hiệu quả tản nhiệt khi đặt thiết bị trên bàn.

Hiệu suất và các tính năng AI

Asus Vivobook S14 cung cấp nhiều tùy chọn cấu hình khác nhau. Bên cạnh bộ xử lý AMD, thiết bị còn cung cấp các tùy chọn khác với bộ xử lý Intel hoặc Qualcomm Snapdragon để người dùng có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng.

Trong bài đánh giá, thiết bị sở hữu bộ xử lý từ AMD. Phiên bản sử dụng chip Ryzen AI 5 330 đi kèm với dung lượng RAM 16GB cùng bộ nhớ SSD 512GB.

Phiên bản cao cấp hơn sẽ tích hợp bộ xử lý Ryzen AI 7 350, dung lượng RAM 32GB cùng bộ nhớ SSD 512GB.

Đánh giá thông qua phần mềm chấm điểm hiệu suất Geekbench 6, phiên bản sử dụng chip AMD Ryzen AI 7 350 đạt 2.588 điểm đơn nhân và 11.518 điểm đa nhân khi cắm sạc. Khi sử dụng pin, điểm đơn nhân giảm 35%, trong khi điểm đa nhân giảm 20%.

Với cùng bài kiểm tra hiệu suất trên, phiên bản sử dụng chip AMD Ryzen AI 5 330 đạt 2.118 điểm đơn nhân và 6.409 điểm đa nhân khi cắm sạc. Khi sử dụng pin, điểm đơn nhân giảm 20%, trong khi điểm đa nhân cũng giảm 20%.

Có thể thấy, thiết bị vẫn gặp phải tình trạng giảm hiệu suất khi không cắm sạc. Đây là hạn chế chung trên phần lớn laptop chạy bộ xử lý được sản xuất theo kiến trúc x86 ở thời điểm hiện tại.

Nếu chỉ sử dụng các tác vụ văn phòng cơ bản, phiên bản AMD Ryzen AI 5 330 có thể đủ để đáp ứng những tác vụ này. Tuy nhiên, nếu người dùng có nhu cầu làm việc đồ họa, chỉnh sửa hình ảnh và thường xuyên chạy đa nhiệm nhiều tác vụ AI, phiên bản AMD Ryzen AI 7 350 sẽ phù hợp hơn.

Phiên bản dùng chip AMD Ryzen AI 7 350 đi kèm card đồ họa tích hợp Radeon 860M. Bộ xử lý đồ họa tích hợp của máy có thể đáp ứng tốt những tựa game eSport với đồ họa không quá phức tạp. Trong khi đó, với những tựa game AAA đồ họa nặng hơn như “Black Myth: Wukong” hay “Marvel's Spider-Man Remastered”, máy vẫn có thể xử lý ở mức hiệu suất 50-60fps với thiết lập đồ họa thấp.

Dĩ nhiên, khi chạy các tác vụ nặng như chỉnh sửa video hay chơi game, máy sẽ nóng lên đáng kể, đặc biệt là ở khu vực thoát nhiệt phía mặt dưới và lan ra cả bề mặt bàn phím.

Trong khi đó, phiên bản dùng chip AMD Ryzen AI 5 330 đi kèm card đồ họa tích hợp Radeon 820M. Card đồ họa này không phù hợp với nhu cầu chơi game hay giải trí nặng.

Ngoài ra, cả hai phiên bản đều tích hợp NPU với hiệu năng lên đến 50 TOPS (xử lý 50 nghìn tỷ phép tính mỗi giây), giúp mẫu laptop AI này đạt chuẩn Copilot+ PC của Microsoft.

Vì thế, máy hỗ trợ hàng loạt tính năng AI như tính năng Recall giúp người dùng tìm kiếm thông tin đã xem trên máy tính, Cocreator cho phép tạo hình ảnh AI hay Live Captions hỗ trợ dịch ngôn ngữ theo thời gian thực.

Viên pin đi kèm theo máy có dung lượng 70WHrs. Thử nghiệm để máy qua đêm ở chế độ Sleep, thiết bị tốn khoảng 7% dung lượng pin. Với nhu cầu xử lý các tác vụ công việc hỗn hợp như duyệt web, xem video, làm công việc văn phòng và chỉnh sửa hình ảnh, máy có thể đáp ứng thời gian sử dụng khoảng 9-10 giờ liên tục ở mức thiết lập độ sáng màn hình 80%.

Tổng kết

Asus Vivobook S14 được các đại lý bán ra với mức giá 23 triệu đồng cho phiên bản sử dụng chip AMD Ryzen AI 5 330 và 26 triệu đồng cho bản dùng chip AMD Ryzen AI 7 350. Thiết bị cạnh tranh trực tiếp với một số đối thủ trong cùng phân khúc giá như Lenovo ideaPad Slim 5, Acer Swift Go 14 AI và MacBook Air M3.

Asus Vivobook S14 (phiên bản dùng chip AMD) là một lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng văn phòng, sinh viên hoặc những ai tìm kiếm một chiếc laptop AI gọn nhẹ, thời lượng pin dài cùng mức giá dễ tiếp cận. Máy đáp ứng tốt các nhu cầu công việc, giải trí và có thể xử lý các tác vụ đồ họa không quá phức tạp.

Tuy vậy, sản phẩm này vẫn còn một số hạn chế về màn hình khi chất lượng hiển thị không quá sắc nét và chưa phù hợp để làm việc ngoài trời nắng. Đồng thời, máy cũng chưa thể tận dụng tối đa sức mạnh của bộ xử lý khi không cắm sạc.