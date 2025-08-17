Đánh giá Samsung Galaxy Z Fold7: Mỏng nhẹ, đa nhiệm nhưng có đánh đổi

Ưu điểm

- Mỏng và nhẹ

- Màn hình lớn đa tác vụ, hiệu suất cao

- Máy ảnh được cải thiện

- Các tính năng AI được tối ưu hóa để sử dụng trên màn hình gập

Nhược điểm

- Giá thành cao

- Thời lượng sử dụng pin chưa cao, sạc chậm

Trải nghiệm về Samsung Galaxy Z Fold7

Thiết kế

Samsung Galaxy Z Fold7 có bước tiến rõ rệt so với thế hệ trước. Máy có độ dày 8,9mm khi gập và chỉ 4,2mm khi mở ra, mỏng hơn 26% so với Galaxy Z Fold6.

Độ mỏng này tạo cảm giác hiện đại, sang trọng nhưng cũng kéo theo một nhược điểm nhỏ: việc mở máy bằng một tay gần như bất khả thi, và ngay cả khi mở bằng hai tay đôi lúc vẫn trơn do diện tích tiếp xúc ít.

Khi đặt cạnh Oppo Find N5 hay Honor Magic 5, Galaxy Z Fold7 vẫn cho cảm giác cầm nắm chắc tay hơn nhờ thiết kế vuông vức, góc cạnh rõ ràng, khác với phong cách bo tròn mềm mại của đối thủ.

Samsung cho biết máy sử dụng bản lề Armor FlexHinge thế hệ thứ ba, phân bổ lực tốt hơn, kết hợp khung Armor Aluminum giúp tăng độ bền tổng thể. Màn hình chính được làm mỏng hơn nhưng vẫn đảm bảo độ chắc chắn.

Bản lề Armor FlexHinge thế hệ thứ ba giúp Samsung Galaxy Z Fold7 phân bổ lực tốt hơn (Ảnh: Lê Đình Tùng)

Những đổi mới trên tạo nên một tổng thể máy khá bền dù có độ mỏng cao, bản lề gần như không nhô ra khi đóng lại.

Đồng thời cũng tạo cơ chế gập linh hoạt, cho phép đặt máy ở nhiều góc độ để chụp ảnh, quay video hay xem phim mà không cần phụ kiện hỗ trợ.

Dù vậy, phần cụm camera sau nhô cao khiến máy không thật sự “nằm yên” khi đặt trên mặt phẳng, khiển trải nghiệm dùng chưa hoàn hảo.

Đây có thể xem là sự đánh đổi có chủ đích của Samsung để tối ưu độ mỏng và trang bị hệ thống camera mạnh mẽ hơn. Khi camera ẩn trong màn hình ở một số dòng trước đây từng gây khó khăn trong sửa chữa và hạn chế về chất lượng ảnh.

Bề mặt kính của máy cũng dễ bám dấu vân tay và vết mờ khi chạm, nên người dùng cần lau thường xuyên để giữ vẻ ngoài luôn mới.

Samsung Galaxy Z Fold 7 có bốn màu chính: Xám Metal, Đen Jet, Xanh Navy và Xanh Mint (phiên bản độc quyền bán online). Mỗi màu sắc mang một vẻ đẹp riêng, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Màn hình

Galaxy Z Fold7 mang đến nâng cấp đáng kể về màn hình so với thế hệ tiền nhiệm Z Fold6. Cả màn hình chính và màn hình phụ đều có kích thước lớn hơn, trong khi nếp gấp trên màn hình gập được giảm rõ rệt, mang lại trải nghiệm liền mạch hơn khi vuốt chạm.

Màn hình chính của Samsung Galaxy Z Fold7 với tỷ lệ gần vuông đem lại trải nghiệm tốt trong việc đọc sách, tài liệu (Ảnh: Lê Đình Tùng)

Bên trong, màn hình chính đã tăng từ 7,6 inch lên 8 inch với tỷ lệ gần vuông. Kiểu dáng này đặc biệt phù hợp cho việc đọc sách, duyệt tài liệu hay khai thác tối đa khả năng đa nhiệm.

Khi làm việc với bảng tính trên Google Sheets, người dùng có thể quan sát nhiều dữ liệu hơn mà không cần cuộn, hoặc mở nhiều cửa sổ và thẻ cùng lúc khi lướt trên trình duyệt Chrome.

Tuy nhiên, tỷ lệ màn hình gần vuông này cũng bộc lộ một số hạn chế. Một số ứng dụng chưa được tối ưu hoàn toàn cho dạng màn hình trên, khiến bố cục hiển thị có thể bị lệch, mất thành phần hoặc cắt xén.

Chẳng hạn, khi đăng tin trên Facebook, tên người dùng hoặc các tùy chọn bổ sung có thể bị che khuất; với game mobile, giao diện đôi khi bị cắt và việc chuyển đổi giữa hai chế độ màn hình vẫn có thể gặp lỗi.

Bố cục phần tin (ứng dụng Facebook) chưa tương thích trên màn hình chính của Samsung Galaxy Z Fold7 (Ảnh: Lê Đình Tùng)

Dù vậy, trải nghiệm giải trí vẫn rất ấn tượng: lướt mạng xã hội, xem ảnh và video đều cho cảm giác “đã mắt” hơn nhờ màn hình rộng và sắc nét. Có thể nói, màn hình này vẫn cần thêm thời gian và sự phối hợp từ các nhà phát triển ứng dụng để khai thác tối đa tiềm năng.

Hiệu năng và pin

Galaxy Z Fold7 được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy cùng dung lượng RAM lớn, mang đến khả năng xử lý mượt mà trong hầu hết tác vụ, từ công việc văn phòng đến giải trí đa phương tiện. Khi chơi game, tốc độ khung hình vẫn ổn định ngay cả khi mở cùng lúc hai tựa game.

Tính năng Đa cửa sổ tiếp tục là điểm mạnh, cho phép người dùng vận hành đồng thời nhiều ứng dụng. Việc kéo – thả hình ảnh hoặc dữ liệu từ cửa sổ này sang cửa sổ khác diễn ra liền mạch, tương tự trải nghiệm trên một máy tính bảng mini.

Galaxy Z Fold7 chỉ được trang bị viên pin 4.400 mAh giống như Galaxy Z Fold6. Vào thời điểm này, các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc như Honor và Oppo đang tung ra pin silicon carbon dung lượng cao hơn.

Ví dụ, Honor Magic V5 sở hữu viên pin 6.100 mAh sử dụng công nghệ mới, còn Oppo Find N5 có viên pin 5.600 mAh.

Thêm vào đó, khả năng sạc nhanh 25W của máy chưa thực sự cạnh tranh trong bối cảnh nhiều smartphone cao cấp đã đạt mức 80W đến 100W.

Camera

Galaxy Z Fold7 sở hữu camera chính 200MP, cho độ chi tiết cao và khả năng cắt ảnh mà vẫn giữ chất lượng ấn tượng. Bên cạnh đó, máy còn trang bị camera góc siêu rộng 12MP và camera tele 10MP hỗ trợ zoom quang học 3x.

Galaxy Z Fold7 sở hữu hệ thống camera mạnh (Ảnh: Trần Vi)

Ảnh chụp từ camera chính có màu sắc hài hòa, cân bằng sáng tốt. Camera góc siêu rộng duy trì độ tương phản ổn định.

Camera trước 10MP trên màn hình ngoài và camera 4MP ẩn dưới màn hình trong đáp ứng tốt nhu cầu selfie và gọi video.

Z Fold7 cũng hỗ trợ quay vlog chuyên nghiệp nhờ tính năng quay video ở định dạng LOG, cho phép hậu kỳ màu sắc linh hoạt hơn, tạo ra video mang chất điện ảnh. Ngoài ra, máy hỗ trợ quay tối đa 8K ở 30fps hoặc 4K ở 60fps, kèm chống rung quang học (OIS) và điện tử (EIS) giúp video mượt mà ngay cả khi di chuyển.

Tuy nhiên, nhược điểm là hệ thống camera của Galaxy Z Fold7 vẫn chưa đạt chất lượng ngang các mẫu flagship chuyên chụp ảnh như dòng Galaxy S Ultra, đặc biệt ở khả năng zoom xa và chụp đêm.

Camera ẩn dưới màn hình dù tinh tế về thiết kế nhưng chất lượng hình ảnh vẫn kém sắc nét, khó đáp ứng nhu cầu selfie ở mức cao. Khi quay video 8K hoặc LOG, máy dễ nóng và tiêu hao pin nhanh hơn đáng kể.

Tính năng AI

Mặc dù không có nhiều tính năng mới so với Samsung Galaxy S25 Ultra, nhưng trên chiếc Samsung Galaxy Z Fold7 đã tích hợp nhiều công cụ AI của Galaxy vào điện thoại màn hình gập.

Chỉ với thao tác nhấn giữ nút bên hông, người dùng có thể bắt đầu trò chuyện âm thanh hoặc video trực tiếp với Gemini Live. Cửa sổ tương tác sẽ tự động bật và không che mất ứng dụng đang dùng.

Samsung tích hợp đầy đủ các công cụ AI mới nhất như: Object Eraser, AI Select, Instant Slow-mo và Circle to Search by Google, giúp chỉnh sửa và tìm kiếm nội dung nhanh chóng. Người dùng cũng có thể xem ảnh trước và sau song song trên màn hình lớn 8 inch.

Không chỉ dừng lại ở ảnh tĩnh, AI còn hỗ trợ cho việc chỉnh sửa video. Trong một đoạn quay, người dùng có thể dễ dàng loại bỏ giọng nói hoặc tiếng ồn không mong muốn ở chế độ tự động, sau đó tinh chỉnh thủ công để đạt được chất lượng âm thanh như ý.

Samsung Galaxy Z Fold7 với thiết kế tinh tế, khả năng đa nhiệm mạnh và cụm camera được nâng cấp đáng kể giúp máy trở thành công cụ ấn tượng cho công việc, sáng tạo và giải trí.

Với những ai cần một thiết bị “2 trong 1” vừa là điện thoại, vừa là công cụ làm việc di động, Z Fold7 là lựa chọn đáng cân nhắc.